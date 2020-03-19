İşte AKP'nin sözde önlemleri

İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. “Cezaevlerinde hal bu..!” diyen Gergerlioğlu’nun paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanılıyor: “Sayın vekilim,eşim Silivri7nolu ceza evinde kalıyor. 7kişi kapasiteli koğuşta 35 kişi kalıyorlardı.Bugün telefon görüştük. Karantina koğuşu oluşturuluyor denilerek koğuşları birleştirmişler.Koğuştaki kişi 45 olmuş. Çok kalabalık, her şey çok karışık dedi.”







45 KİŞİYE İKİ TUVALET, İKİ BANYO





Söz konusu koğuşlarda toplam iki tuvalet ve iki banyo bulunuyor. Neredeyse 23 kişiye bir tuvalet ve bir banyo düşüyor. Avlunun genişliği ise 100 metre kare bile yok. 8 adım genişliğinde, 13 adım uzunluğunda! 45 kişi işte bu kadarcık alanda ‘volta’ atıyor!





KAPASİTE FAZLASI MAHKUM SAYISI 65 BİN!





AKP rejimi iktidara geldiğinde cezaevlerinde 52 bin civarında mahkum ve tutuklu vardı. Bugün rakam 300 bine dayandı. Cezaevlerinin kapasitesi ise 1 kişilik odalara 5 ranza konularak 235 bine çıkarıldı. Kapasite fazlası mahkum sayısı 65 bin civarında. İnsanlar yer yataklarında yatmak zorunda kalıyor. Sağlık hizmetlerine ulaşmak neredeyse imkansız. Sıcak su sorunu var. Hijyen konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Ancak AKP iktidarı bütün uyarılara rağmen korona virüs önlemleri kapsamında cezaevlerini boşaltmamak için direniyor.