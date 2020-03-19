Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'nin sözde önlemleri /19 Mart 2020 19:23

İşte AKP'nin sözde önlemleri

Silivri Cezaevi’nde 7 kişilik koğuşlarda kalanların sayısının 35’den 45’e çıktığı ileri sürüldü. Cezaevinde karantina koğuşları oluşturulduğu, bu nedenle tutukluların diğer koğuşlara dağıtıldığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

İnsan Hakları Savunucusu Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. “Cezaevlerinde hal bu..!” diyen Gergerlioğlu’nun paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanılıyor: “Sayın vekilim,eşim Silivri7nolu ceza evinde kalıyor. 7kişi kapasiteli koğuşta 35 kişi kalıyorlardı.Bugün telefon görüştük. Karantina koğuşu oluşturuluyor denilerek koğuşları birleştirmişler.Koğuştaki kişi 45 olmuş. Çok kalabalık, her şey çok karışık dedi.”

45 KİŞİYE İKİ TUVALET, İKİ BANYO

Söz konusu koğuşlarda toplam iki tuvalet ve iki banyo bulunuyor. Neredeyse 23 kişiye bir tuvalet ve bir banyo düşüyor. Avlunun genişliği ise 100 metre kare bile yok. 8 adım genişliğinde, 13 adım uzunluğunda! 45 kişi işte bu kadarcık alanda ‘volta’ atıyor!

KAPASİTE FAZLASI MAHKUM SAYISI 65 BİN!

AKP rejimi iktidara geldiğinde cezaevlerinde 52 bin civarında mahkum ve tutuklu vardı. Bugün rakam 300 bine dayandı. Cezaevlerinin kapasitesi ise 1 kişilik odalara 5 ranza konularak 235 bine çıkarıldı. Kapasite fazlası mahkum sayısı 65 bin civarında. İnsanlar yer yataklarında yatmak zorunda kalıyor. Sağlık hizmetlerine ulaşmak neredeyse imkansız. Sıcak su sorunu var. Hijyen konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Ancak AKP iktidarı bütün uyarılara rağmen korona virüs önlemleri kapsamında cezaevlerini boşaltmamak için direniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte AKP'nin sözde önlemleri Sonraki Haber >>

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:12