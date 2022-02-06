İşte AKP'nin troll ordusu: Erdoğan'ın talimatıyla kuruldu, başında Soylu var

AKP'nin troll ordusu yıllardır Türkiye'nin tartıştığı gündem başlıklarından biri. CHP'nin hazırladığı rapor son dönemlerde konuyu yeniden tartışmaya açarken Bold'da dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Haber analizi şu şekilde:





“CHP’nin talebiyle iki bilim insanının hazırladığı ‘Troller Raporu’ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yıllar önce AKP Genel Merkezi’ndeki bir sohbetimizi hatırlattı.” dedi arayan gazeteci arkadaşım. Uzun süre Başbakanlık ve AKP muhabirliği yapan meslektaşım, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrası Erdoğan’ın Soylu’ya verdiği “Trol ordusu kurun” talimatının detaylarını anlattı.







CHP’nin ‘Troller Raporu’nun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre trol ordusu 3 kademeden oluşuyor. Piramidin tepesinde liderlik yapanlar ve içerik üreticileri bulunuyor. İkinci kademe, onların işaretiyle saldırıya geçiyor. En alt basamağı ise destek grubu oluşturuyor. Bütün sosyal ağlarda aylık 250 ile 300 bin arasında küfür ve hakaret içeren tweeti paylaşılıyor.





AKP 4. KATINDAKİ SOHBET

Bu haber internet sitelerine düştüğü sırada eski bir meslektaşım telefonla aradı. Türkiye’nin sanal gündemini belirleyen aktrol ordusunun nasıl kurulduğunun perde arkasını anlattı. Süleyman Soylu ile AKP 4. katında yapılan o sohbetin yıllar sonra ortaya çıkan detaylarını yazmak da Bold’a düştü. İşte o detaylar:





MİLLETE BAŞKA TEŞKİLATA BAŞKA TALİMAT

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri ve 17-25 Aralık operasyonları sırasında Twitter ve YouTube gibi sosyal medya ağlarını kapattı. 20 Aralık 2014 tarihindeki Bursa mitinginde “Twitter mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız” açıklaması yaptı. Ancak her zaman olduğu gibi kamuoyunda başka söyleyip perde arkasında başka adımlar attı. AKP AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’ya tam tersi bir talimat verdi. AKP teşkilatındaki gençlerden oluşan paralı sosyal medya ordusu kurulmasını istedi.





AMA ERDOĞAN TWİTTER’E KARŞI

Bu kulis bilgisini Soylu’nun ağzından duyduğunda gazeteci meslektaşım çok şaşırdığını söylüyor. “Ama Erdoğan twittere karşı. Daha yeni miting meydanında açıkladı. Kökünü kazıyacağı sosyal medyayı neden kullansın?” diye sorduğunu hatırlayan deneyimli gazeteci Soylu’nun verdiği cevabı paylaştı: “Siz öyle sanın. Erdoğan böyle bir siyasetçidir. İnterneti ve sosyal medyanın önemini herkesten daha iyi bilir. O yüzden 6 bin kişilik sosyal medya timi kurmamızı istedi”





GENEL MERKEZDEN YÖNETİLEN BİR ORDU

Soylu’nun komutasındaki troll ordusu projesiyle 81 ilin yanı sıra 953 ilçeye de sosyal medya uzmanı gönderildi. Söğütözü’ndeki AKP binasında kurulan sosyal medya koordinasyon merkezi trollerin komuta merkezi oldu. 6 bin kişilik sosyal medya timinin ana gövdesini İstanbul, Ankara ve İzmir teşkil ediyordu. Görevliler sosyal medya alanında düzenlenecek olan her tür kampanyaya destek vermek, fotoğraf ve videolar hazırlamakla yükümlüydü.





TROLLERE 12 MADDELİK TALİMAT

Troll ordusunun uyacağı 12 maddelik talimatlar listesi de AKP Genel Merkezi’nce hazırlandı. 81 ile gönderilen talimatlarda sosyal medyanın gündemine hakim olunması, kanaat önderleri ve twetter fenomenlerinin takip edilmesi istendi. Şehirlerde ve ilçelerde seçim öncesinde yaşanabilecek krizlere karşı duyarlı olunması bildirilirken, kriz öncesi istatistik ve tablo hazırlanarak sosyal medyada vatandaşlara ulaşılması tavsiye edildi. Olumlu içerik üreten kanaat önderlerinin tweetlerinin kitlelere ulaştırılması adına bol bol retweet yapılması istendi, şehirlerde olumsuz içerik üreten sosyal medya kullanıcılarına karşı da mesajlar paylaşılması talep edildi.





TEŞKİLATIN TAMAMI TROL ORDUSUNUN NEFERİ

Hareketin lideri Erdoğan tarafından kurgulanan ve Demokrat Parti’den devşirilen Süleyman Soylu tarafından hayata geçirilen troll ordusu nasıl çalışıyordu? Süleyman Soylu’nun başında olduğu Ar-Ge Başkanlığında belirlenen gündem konuları tüm teşkilata dağıtılıyor, hiçbir ahlaki kaygısı olmayan, AKP muhaliflerine küfür ve hakareti sıradan sayan mesajlar biranda sosyal medyada yayılıyordu. Soylu, Erdoğan tarafından 14 Nisan 2014 tarihinde AKP Teşkilat Başkanlığı’na getirilince AK trollük yeni bir evreye geçti. Bu tarihten sonra tüm AKP teşkilatı ve gençlik kolları mensupları troll ordusunun bir neferi haline geldi.





Aktroller ilk komutanları Soylu’ya bağlılıklarını da şova dönüşen İçişleri Bakanlığı’ndan istifasında gösterdi. O gece devreye giren aktrol ordusu Soylu lehine yüzbinlerce tweet attı. Erdoğan da Soylu’nun istifasını geri çevirdi. Şimdi Erdoğan ve AKP muhaliflerini bir tweetle hapse attıracak kadar güçlenen aktroller milletin parasıyla saltanat sürüyor.