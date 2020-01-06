Samanyolu Haber /Gündem / İşte AKP'nin yeni müdürleri: Öğrencileri haraca bağlamış /06 Ocak 2020 14:26

İşte AKP'nin yeni müdürleri: Öğrencileri haraca bağlamış

Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kaya’ya evrakta sahtecilik, tehdit, iftira, şantaj gibi suçlardan 13 ceza verildi. Suçların tamamını okul içinde işlemiş.

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Öğretmen, öğrenci ve velilerin şikayetleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müfettişlerce soruşturulan Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kaya hakkındaki inceleme tamamlandı. Kaya’ya, evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, delilleri yok etme ve görevi kötüye kullanmak gibi suçlardan 13 ayrı ceza verildi. Evrensel'in haberine göre Okul öğrencileri, veliler ve okulun öğretmenleri, Kaya hakkında, öğrencileri kemerle darp etmek, şantaj, para karşılığında devamsızlık silme, disiplin suçu verip para karşılığında silmek, öğrenciler arasında bir grubu destekleyip diğerlerinden para toplamasını sağlamak gibi konularda şikayette bulunmuştu.

13 AYRI SUÇ SABİT BULUNDU

Kaya hakkında yapılan soruşturma sonucunda sabit bulunan suçları şöyle:
  • “Okula verdiği aidat karşılığında öğrencilerin devamsızlığını silme ve notlarında değişiklik yapma
  • Sigara içen öğrencileri maliyeye şikayet edeceğini söyleyerek kesilecek cezanın yarı fiyatını almak
  • Fotokopi parası toplamak
  • Disiplin suçu verip para karşılığında verdiği suçları silmek
  • Son ders saatinde kulüp faaliyeti yaparak ek ders ücreti almak
  • Zümre odasını sınıf gibi göstererek akıllı tahta taktırmak
  • Zümre başkanlarını kendisinin belirlediği kişiyle gerekçe göstermeden değiştirmek
  • Öğretmenler arasından koordinatör nöbetçi öğretmen seçip diğer nöbetçi öğretmenleri denetlettirmek
  • Geriye dönük ders yoklamasının ıslatılıp yok edilerek öğretmenlerin de imzası taklit edilerek para karşılığında yeniden yoklama hazırlanması
  • Bir öğretmen hakkında okulda asılsız iddialar çıkarma”
Suçları sabit bulunan Kaya; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, kınama, görevinden alınarak başka okula öğretmen olarak görevlendirilmesi cezaları aldı. Eski müdür Kaya’nın suçlarına göz yummaktan iki müdür yardımcısı ve bir hizmet görevlisi de cezalandırıldı.

LİYAKATSİZLİĞİN GELDİĞİ NOKTA Soruşturmayı yakından takip eden Eğitim Sen Ankara Şube Başkanı Gülhan Şimşek, “Birçok iddiamızın üzülerek gerçek olduğunu öğrendik. Yaşanan durum liyakatsizliğin, yandaşlığın geldiği yerdir ve maalesef tüm bunların bedeli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ödetilmektedir” dedi. ÖĞRENCİLERE, CİMER’E ZORLA ‘MÜDÜRÜMÜZÜ SEVİYORUZ’ YAZDIRMIŞ
Soruşturmaya konu olan suçları incelediklerini belirten Şimşek, “Tam 542 öğrencinin faaliyet adı altında devamsızlığı silinmiş. Okulda gerçekleri anlatmaması için öğrencilere baskı kurulmuş, CİMER’e ‘Müdürümüz seviyoruz’ diye zorla mesaj atılmış. Okulda para karşılığı fotokopi çekilmiş bu iş içinde okul müdürü tarafından hizmetli kullanılmış. Öğretmenlere baskı kurmak için iftira atılmış, öğretmenler odasında tehdit edilmiş. Okul müdürü okulda öğrenciler arasında kendine yakın bir grup oluşturmuş ve kimse bu öğrencilere karışamıyormuş! Bu grup istediği zaman kavga çıkarıyor, derslere istediği zaman giriyor, zorla EGO kartı bastırıyor, bu fiilleri cezasız kalıyor” diye konuştu. Bu olayın liyakatın önemini ortaya koyduğunu söyleyen Şimşek yaşananların MEB’in uyguladığı eğitim politikalarının, mülakat sisteminin yanlışlığını açıkça ortaya koyduğunu da söyledi.
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