İşte AKP'nin yeni müdürleri: Öğrencileri haraca bağlamış

13 AYRI SUÇ SABİT BULUNDUKaya hakkında yapılan soruşturma sonucunda sabit bulunan suçları şöyle:
- “Okula verdiği aidat karşılığında öğrencilerin devamsızlığını silme ve notlarında değişiklik yapma
- Sigara içen öğrencileri maliyeye şikayet edeceğini söyleyerek kesilecek cezanın yarı fiyatını almak
- Fotokopi parası toplamak
- Disiplin suçu verip para karşılığında verdiği suçları silmek
- Son ders saatinde kulüp faaliyeti yaparak ek ders ücreti almak
- Zümre odasını sınıf gibi göstererek akıllı tahta taktırmak
- Zümre başkanlarını kendisinin belirlediği kişiyle gerekçe göstermeden değiştirmek
- Öğretmenler arasından koordinatör nöbetçi öğretmen seçip diğer nöbetçi öğretmenleri denetlettirmek
- Geriye dönük ders yoklamasının ıslatılıp yok edilerek öğretmenlerin de imzası taklit edilerek para karşılığında yeniden yoklama hazırlanması
- Bir öğretmen hakkında okulda asılsız iddialar çıkarma”
LİYAKATSİZLİĞİN GELDİĞİ NOKTA Soruşturmayı yakından takip eden Eğitim Sen Ankara Şube Başkanı Gülhan Şimşek, “Birçok iddiamızın üzülerek gerçek olduğunu öğrendik. Yaşanan durum liyakatsizliğin, yandaşlığın geldiği yerdir ve maalesef tüm bunların bedeli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ödetilmektedir” dedi. ÖĞRENCİLERE, CİMER’E ZORLA ‘MÜDÜRÜMÜZÜ SEVİYORUZ’ YAZDIRMIŞ Soruşturmaya konu olan suçları incelediklerini belirten Şimşek, “Tam 542 öğrencinin faaliyet adı altında devamsızlığı silinmiş. Okulda gerçekleri anlatmaması için öğrencilere baskı kurulmuş, CİMER’e ‘Müdürümüz seviyoruz’ diye zorla mesaj atılmış. Okulda para karşılığı fotokopi çekilmiş bu iş içinde okul müdürü tarafından hizmetli kullanılmış. Öğretmenlere baskı kurmak için iftira atılmış, öğretmenler odasında tehdit edilmiş. Okul müdürü okulda öğrenciler arasında kendine yakın bir grup oluşturmuş ve kimse bu öğrencilere karışamıyormuş! Bu grup istediği zaman kavga çıkarıyor, derslere istediği zaman giriyor, zorla EGO kartı bastırıyor, bu fiilleri cezasız kalıyor” diye konuştu. Bu olayın liyakatın önemini ortaya koyduğunu söyleyen Şimşek yaşananların MEB’in uyguladığı eğitim politikalarının, mülakat sisteminin yanlışlığını açıkça ortaya koyduğunu da söyledi.