İşte AKP'nin yeni müdürleri: Öğrencileri haraca bağlamış

13 AYRI SUÇ SABİT BULUNDU

“Okula verdiği aidat karşılığında öğrencilerin devamsızlığını silme ve notlarında değişiklik yapma

Sigara içen öğrencileri maliyeye şikayet edeceğini söyleyerek kesilecek cezanın yarı fiyatını almak

Fotokopi parası toplamak

Disiplin suçu verip para karşılığında verdiği suçları silmek

Son ders saatinde kulüp faaliyeti yaparak ek ders ücreti almak

Zümre odasını sınıf gibi göstererek akıllı tahta taktırmak

Zümre başkanlarını kendisinin belirlediği kişiyle gerekçe göstermeden değiştirmek

Öğretmenler arasından koordinatör nöbetçi öğretmen seçip diğer nöbetçi öğretmenleri denetlettirmek

Geriye dönük ders yoklamasının ıslatılıp yok edilerek öğretmenlerin de imzası taklit edilerek para karşılığında yeniden yoklama hazırlanması

Bir öğretmen hakkında okulda asılsız iddialar çıkarma”

Öğretmen, öğrenci ve velilerin şikayetleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müfettişlerce soruşturulan Etimesgut Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kaya hakkındaki inceleme tamamlandı. Kaya’ya, evrakta sahtecilik, tehdit, şantaj, delilleri yok etme ve görevi kötüye kullanmak gibi suçlardan 13 ayrı ceza verildi. Evrensel'in haberine göre Okul öğrencileri, veliler ve okulun öğretmenleri, Kaya hakkında, öğrencileri kemerle darp etmek, şantaj, para karşılığında devamsızlık silme, disiplin suçu verip para karşılığında silmek, öğrenciler arasında bir grubu destekleyip diğerlerinden para toplamasını sağlamak gibi konularda şikayette bulunmuştu.Kaya hakkında yapılan soruşturma sonucunda sabit bulunan suçları şöyle:Suçları sabit bulunan Kaya; aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, kınama, görevinden alınarak başka okula öğretmen olarak görevlendirilmesi cezaları aldı. Eski müdür Kaya’nın suçlarına göz yummaktan iki müdür yardımcısı ve bir hizmet görevlisi de cezalandırıldı.Soruşturmayı yakından takip eden Eğitim Sen Ankara Şube Başkanı Gülhan Şimşek, “Birçok iddiamızın üzülerek gerçek olduğunu öğrendik. Yaşanan durum liyakatsizliğin, yandaşlığın geldiği yerdir ve maalesef tüm bunların bedeli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ödetilmektedir” dedi.Soruşturmaya konu olan suçları incelediklerini belirten Şimşek, “Tam 542 öğrencinin faaliyet adı altında devamsızlığı silinmiş. Okulda gerçekleri anlatmaması için öğrencilere baskı kurulmuş, CİMER’e ‘Müdürümüz seviyoruz’ diye zorla mesaj atılmış. Okulda para karşılığı fotokopi çekilmiş bu iş içinde okul müdürü tarafından hizmetli kullanılmış. Öğretmenlere baskı kurmak için iftira atılmış, öğretmenler odasında tehdit edilmiş. Okul müdürü okulda öğrenciler arasında kendine yakın bir grup oluşturmuş ve kimse bu öğrencilere karışamıyormuş! Bu grup istediği zaman kavga çıkarıyor, derslere istediği zaman giriyor, zorla EGO kartı bastırıyor, bu fiilleri cezasız kalıyor” diye konuştu. Bu olayın liyakatın önemini ortaya koyduğunu söyleyen Şimşek yaşananların MEB’in uyguladığı eğitim politikalarının, mülakat sisteminin yanlışlığını açıkça ortaya koyduğunu da söyledi.