İşte Almanya'da en çok ihtiyaç duyulan meslek grupları

Almanya’da ihtiyaç duyulan meslek gruplarına yönelik hazırlanan Beyaz Listenin başında bu sene bilişim uzmanları, sağlıkçılarla yaşlı ve hasta bakıcılar yer aldı.







Avrupa’nın en büyük sanayi ülkesi ve dünyanın 3. büyük ekonomisine sahip Almanya, her yıl ‘beyaz yakalı’ olarak tabir edilen, eğitimli 100 bin çalışana ihtiyaç duyuyor. Almanya ekonomik çarkları döndürmek için ihtiyaç duyulan meslek mensuplarına yönelik Beyaz Liste hazırladı.





EN ÇOK BİLİŞİM UZMANI ARANIYOR





Bu listenin en başında hemşire ile hastabakıcılar ve “IT” denen bilgi teknolojileri sektöründe çalışanlar bulunuyor. Yazılım uzmanları ve bilişim uzmanlarına bütün şirketlerde ihtiyaç duyuluyor. IT sektörü çatısı altına girebilecek mesleklerde 2021 yılı itibariyle 82 bin açık pozisyon olduğu belirtiliyor.





Bilgi Teknolojileri alanında da uzman meslek sahipleri acil olarak aranıyor. Bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendisleri, ERP (Enterprise Resource Planning) uygulama geliştiricileri, IT ürün geliştiricileri, yazılım programcıları ve özellikle de Java programcıları bu listenin en tepesinde yer alıyor.





SAĞLIK VE HUZUREVİ ÇALIŞANLARI





En çok arananlar listesinin başındaki diğer meslekler arasında huzurevi ve yaşlı bakımevlerinde tıbbi hizmet veren meslekler bulunuyor.





Çocuk hastalıkları, yoğun bakım ve anestezi, klinik geriatri, nevroloji, onkoloji, ameliyat ve endoskopi, psikiyatri ve rehabilitasyon branşlarında da hemşire ve hastabakıcı açığı çok yüksek seviyelerde duruyor.





42 BRANŞTA DOKTOR İHTİYACI VAR





Listeye göre, patolojiden ürolojiye, nörolojiden kulak-burun-boğaza birçok farklı alanda tam 42 farklı branşta doktorlar aranıyor.





ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLERİ





Mühendislere de Almanya’da iş kapıları sonuna kadar açık. Listenin en başında metalurji ve kaynak mühendisliği bulunuyor. Makine mühendisliği, konstrüksiyon mühendisliği, mekatronik ve otomasyon teknolojisi ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan tüm mühendislik dalları hemen iş bulma imkanına sahip. Ayrıca elektrik ve elektronik mühendisliği, teknik araştırma ve geliştirme ile ilgili mühendislik branşları da listede yine acil olarak aranan meslekler arasında duruyor.





MAKİNİST AÇIĞI KABARIK





Almanya’nın çok geniş demiryolu ağında çalışan tramvay, metro ve trenlerde çalışacak makinist ihtiyacı ise hiç bitmiyor. Almanya’nın verdiği ücretsiz kurslarda makinist sertifikası hemen işe yerleşme imkanı bulunuyor.





MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA DA İHTİYAÇ VAR





Beyaz yakalıların yanı sıra meslek okullarından ve meslek yüksek okullarından mezun olanlara da Almanya’da ihtiyaç duyuluyor. Bunların başında mekatronik teknikerliği ve otomotiv sektörünü ilgilendirebilecek tüm alt meslek grupları yer alıyor. Makine, elektrik, elektronik teknikerleri ile endüstriyel tasarım elemanları ve teknologlar lise mezunu olsa da işe yerleştiriliyor. Yine kontrol ve otomasyon teknikerliği, kablo ve elektrik tesisatçılığı, sıhhi tesisatçılık, klima ve kalorifer başta olmak üzere her türlü montaj işçiliği, izolasyon işçiliği, paratoner teknisyenliği ve tren makinistliği de listede dikkat çeken diğer meslekler arasında bulunuyor.