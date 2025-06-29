Samanyolu Haber /Dünya / İşte Almanya'da yeni asgari ücret! /29 Haziran 2025 11:44

İşte Almanya'da yeni asgari ücret!

Almanya’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu saatlik brüt ücretin 14,60 euroya yükseltilmesini önerdi. Halihazırda mevcut asgari ücret 12,82 euro seviyesinde bulunuyor.

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Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu koalisyon hükümeti asgari ücretin 15 euroya yükseltilmesini destekliyordu. Özellikle SPD bu yönde kampanya yürütüyordu.

Komisyonun teklifine göre artış iki aşamada yapılacak. Gelecek yıl başında 13,90 euroya yükseltilecek asgari ücret 1 Ocak 2027’den itibaren ise 14,60 euro olarak ödenecek.

Almanya’da asgari ücret uygulaması ilk kez eski Başbakan Angela Merkel döneminde, 2015 yılında başlamıştı. İlk duyurulduğunda 8,50 euro olan saatlik brüt asgari ücret o tarihten bu yana 10 kez artırıldı.

Sendika ve işveren temsilcilerinin yanı sıra bağımsız bir başkandan oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, kararlarını her iki yılda bir alıyor.

Komisyon Başkanı Christiane Schönefeld, işçi ve işveren temsilcilerinin kararı oy birliğiyle verdiklerini söyledi, “oldukça zorlu geçen” görüşme sürecinde “durgun seyreden ekonomik büyüme ve geleceğe dair belirsizlikleri dikkate aldıklarını” belirtti.
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