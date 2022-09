İşte Almanya'nın aradığı nitelikli işçi listesindeki meslekler

Almanya'nın ihtiyaç duyduğu meslek grupları hangileri?

Mühendisler : Otomasyon teknolojisi, inşaat, mimarlık, otomotiv sanayi - elektrikli ulaşım ve sürücüsüz ulaşım dahil, yenilenebilir enerjiler, çevre koruma ve yapay zeka

Otomasyon teknolojisi, inşaat, mimarlık, otomotiv sanayi - elektrikli ulaşım ve sürücüsüz ulaşım dahil, yenilenebilir enerjiler, çevre koruma ve yapay zeka İletişim teknoloji uzmanları: Yazılım geliştirme, uygulama destek, IT güvenliği, veri bilimi

Yazılım geliştirme, uygulama destek, IT güvenliği, veri bilimi Bilim insanları: Biyo teknoloji, kimya, enerji ve çevre mühendisliği, tıbbi mühendislik, eczacılık, fizik

Biyo teknoloji, kimya, enerji ve çevre mühendisliği, tıbbi mühendislik, eczacılık, fizik Hekimler

Hemşireler ve bakıcılar: Hasta, çocuk ve yaşlı bakımı

Hasta, çocuk ve yaşlı bakımı Yetenekli zanaatkarlar: İnşaat ve gelişim, metal ve elektronik, ahşap ve plastik, endüstriyel temizlik, el yapımı gıda ürünleri, sağlık ve kişisel bakım, grafik tasarım, giyim, tekstil ve deri endüstrisi

İnşaat ve gelişim, metal ve elektronik, ahşap ve plastik, endüstriyel temizlik, el yapımı gıda ürünleri, sağlık ve kişisel bakım, grafik tasarım, giyim, tekstil ve deri endüstrisi Yemek ve konaklama sektörü profesyonelleri

"Size ihtiyacımız var"





Habeck bu alanlardaki profesyonellerin kendilerini geliştirmesine olanak sağlayacak eğitim imkanlarını, aileleriyle yerleşmesi ve çocuklarının eğitimi için sunacakları olanakları ve hatta Alman vatandaşlığını daha erken kazanmanın mümkün hale getirileceğini özellikle vurguladı.

Make it to Germany sitesinde hangi bilgiler var?

Ülkeyi göçmenler için cazip hale getirmek isteyen hükümet bunun için yeni bir plan hazırladı. Almanya Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı plana göre göçmenlik için bürokratik engeller azaltılacak, vatandaşlık süresi kısaltılacak ve çokuluslu vatandaşlık kolaylaştırılacak.Puan bazlı vize sistemine geçilmesini öngören plan nitelikli işçilerin ülkeye yerleşmesini kolaylaştıracak.Peki hangi meslekler nitelikli iş kapsamına giriyor? Almanya hangi alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor?Almanya'ya çalışmak için gelmek isteyen nitelikli iş gücüne yol göstermeyi amaçlayan hükümet "Make it in Germany" (Almanya'da hayat kurun) adlı bir internet sayfası hazırladı.Almanya Ekonomi Bakanı Robert site için hazırlanan bir YouTube videosunda Almanya'da çalışmayı düşünenlere seslendi."Almanya'da şu anda pek çok şey oluyor" diyen bakan, Alman ekonomisinin iklim nötr olmayı hedeflediğini, dijitalleşmenin yeni iş fırsatları yarattığını, yeni şirketlerin piyasaya girdiğini ve ülkenin geleceğine yatırım yaptığını belirtti.İyi bir çalışma ortamı ve yüksek hayat kalitesi sunduklarını vurgulayan Habeck "Yine de hala becerilerini, uzmanlıklarını ve tutkularını Almanya'ya getirmek isteyen kişi arayışındayız" dedi.İşte aranan meslekler listesi ve ihtiyacın yüksek olduğu branşlar:Dünyanın her yerinden herkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Habeck "Size ihtiyacımız var" diye seslendi.sitesinde Almanya'da çalışmak, eğitim almak, yaşamak, vize ve oturum işlemleriyle ilgili her türlü resmi bilgiyi bulmak mümkün.Aslen İngilzce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça hazırlanan sitede Türkçe giriş sayfası bulunuyor ancak ayrıntılı bilgiler İngilizce açıklanmış. Sitede ayrıca İş Piyasası adlı bölümde güncel iş ilanları aratılabiliyor.