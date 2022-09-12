İşte Almanya'nın aradığı nitelikli işçi listesindeki meslekler

Puan bazlı vize sistemine geçilmesini öngören plan nitelikli işçilerin ülkeye yerleşmesini kolaylaştıracak.
Peki hangi meslekler nitelikli iş kapsamına giriyor? Almanya hangi alanlarda nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor?
Almanya'nın ihtiyaç duyduğu meslek grupları hangileri?
Almanya'ya çalışmak için gelmek isteyen nitelikli iş gücüne yol göstermeyi amaçlayan hükümet "Make it in Germany" (Almanya'da hayat kurun) adlı bir internet sayfası hazırladı.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert site için hazırlanan bir YouTube videosunda Almanya'da çalışmayı düşünenlere seslendi.
"Almanya'da şu anda pek çok şey oluyor" diyen bakan, Alman ekonomisinin iklim nötr olmayı hedeflediğini, dijitalleşmenin yeni iş fırsatları yarattığını, yeni şirketlerin piyasaya girdiğini ve ülkenin geleceğine yatırım yaptığını belirtti.
İyi bir çalışma ortamı ve yüksek hayat kalitesi sunduklarını vurgulayan Habeck "Yine de hala becerilerini, uzmanlıklarını ve tutkularını Almanya'ya getirmek isteyen kişi arayışındayız" dedi.
İşte aranan meslekler listesi ve ihtiyacın yüksek olduğu branşlar:
- Mühendisler : Otomasyon teknolojisi, inşaat, mimarlık, otomotiv sanayi - elektrikli ulaşım ve sürücüsüz ulaşım dahil, yenilenebilir enerjiler, çevre koruma ve yapay zeka
- İletişim teknoloji uzmanları: Yazılım geliştirme, uygulama destek, IT güvenliği, veri bilimi
- Bilim insanları: Biyo teknoloji, kimya, enerji ve çevre mühendisliği, tıbbi mühendislik, eczacılık, fizik
- Hekimler
- Hemşireler ve bakıcılar: Hasta, çocuk ve yaşlı bakımı
- Yetenekli zanaatkarlar: İnşaat ve gelişim, metal ve elektronik, ahşap ve plastik, endüstriyel temizlik, el yapımı gıda ürünleri, sağlık ve kişisel bakım, grafik tasarım, giyim, tekstil ve deri endüstrisi
- Yemek ve konaklama sektörü profesyonelleri
"Size ihtiyacımız var"
Habeck bu alanlardaki profesyonellerin kendilerini geliştirmesine olanak sağlayacak eğitim imkanlarını, aileleriyle yerleşmesi ve çocuklarının eğitimi için sunacakları olanakları ve hatta Alman vatandaşlığını daha erken kazanmanın mümkün hale getirileceğini özellikle vurguladı.
Dünyanın her yerinden herkesi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Habeck "Size ihtiyacımız var" diye seslendi.
Make it to Germany sitesinde hangi bilgiler var?
Make it to Germany sitesinde Almanya'da çalışmak, eğitim almak, yaşamak, vize ve oturum işlemleriyle ilgili her türlü resmi bilgiyi bulmak mümkün.
Aslen İngilzce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça hazırlanan sitede Türkçe giriş sayfası bulunuyor ancak ayrıntılı bilgiler İngilizce açıklanmış. Sitede ayrıca İş Piyasası adlı bölümde güncel iş ilanları aratılabiliyor.