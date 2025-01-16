Gazze'de ateşkes sağlandı: İşte anlaşmanın ayrıntıları!

Anlaşma ile ilgili Washington Post’taki yer alan bilgilerden derlenen özet taslak şöyle:



ABD yetkililerinin açıklamasına göre, anlaşmanın ilk aşaması, 42 günlük bir ateşkesin yanı sıra ilk etapta 33 rehinenin serbest bırakılmasını içeriyor. Kimliğinin gizli kalması şartıyla Washington Post’a konuşan üst düzey bir ABD yetkilisi, anlaşmanın ardından 48 ila 72 saat içinde üç rehinenin serbest bırakılacağını ve İsrail’de tutulan, sayısı henüz bilinmeyen bir grup Filistinli mahkumun da özgürlüğüne kavuşacağını belirtti. Bu aşamada ayrıca Gazze’ye yönelik insani yardım akışının artırılması da planlanıyor.



Beyaz Saray’da açıklamalarda bulunan Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki 42 günlük ateşkes süresince Gazze’de tutulan ABD’li rehinelerin evlerine döneceğini duyurdu. Enklavda tutulan yedi Amerikalıdan üçünün hala hayatta olduğu düşünülüyor. Diğer dört kişi ise yaşamını yitirmiş durumda.



Anlaşma ihtimali güçlendikçe İsrail, Gazze’ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, son 24 saatte en az 62 kişi hayatını kaybederken, 253 kişi yaralandı. İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Gazze’de 50’den fazla hedefi vurduklarını ve "terör hücreleri, silah depoları, yeraltı altyapısı, tanksavar mevzileri ve Hamas’a ait askeri yapılar" gibi unsurları hedef aldıklarını belirtti.



İsrailli yetkililer, Gazze’de 98 rehinenin bulunduğunu ve bunlardan yaklaşık 60’ının hala hayatta olduğunu ifade ediyor. Kasım 2023’teki bir haftalık ateşkes sırasında 100’den fazla rehine serbest bırakılmıştı. Ancak o tarihten sonra bazıları esaret altında yaşamını yitirirken, diğerleri İsrail güçleri tarafından kurtarıldı.



Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, Hamas’ın Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıdan bu yana Gazze’de en az 46.707 kişi yaşamını yitirdi, 110.265 kişi ise yaralandı. Bakanlık, siviller ile savaşçılar arasında ayrım yapmadığını, ancak ölenlerin büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtiyor.