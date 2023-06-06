Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte Apple'ın, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro /06 Haziran 2023 07:32

İşte Apple'ın, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro

Apple'ın yeni ürünü Vision Pro'nun fiyatı ve merak edilen özellikleri neler?

SHABER3.COM

Apple, 2014 yılından bu yana ilk büyük ürünü olan Vision Pro adlı karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Apple'ın yıllık geliştiriciler toplantısında tanıtılan ürün, şirketin Teknoloji Geliştirme Grubu adlı bölümü tarafından 2016 yılından bu yana hem donanım hem de yazılım açısından yıllardır süren çalışmanın geldiği noktaya işaret ediyor.

Vision Pro'nun tanıtımını yapan Apple'ın Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook, ürünü "Güçlü kişisel teknolojiye yeni bir boyut getirecek bir yolculuğun başlangıcı" olarak tanımladı.

Vision Pro'nun özellikleri neler?

Uygulamaları farklı bir gözle görme imkanı sunan olan ürün, kullanıcılara gözleri ve elleriyle uygulamalarda gezinmesine ve sesleriyle arama yapmasına olanak sağlıyor.

Gözlük "Eyesight" adını taşıyan özelliği, kullanıcılarına yanlarındaki kişilerle bir deneyim yaşamak ya da iletişimde bulunmak isteyip istememesine bağlı olarak şeffaf ya da opak olmasına yardımcı oluyor.

Cihazda ayrıca bazıları gizli, bazıları ise derinlik algılayan kameralar gibi kamuoyuna açık şekilde iPhone için geliştirilen çeşitli özellikler de bulunuyor.

Vision Pro'nun fiyatı ne kadar?

Vision Pro önümüzdeki yılın ilk aylarında ABD'de 3.500 dolardan satışa sunulacak. Ürün 2024 yılı içinde diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

Vision Pro, Meta'nın şu anda VR pazarına hakim olan karma ve sanal gerçeklik cihazının maliyetinin üç katından fazla bir ücrete satışa sunuluyor.

Yüksek fiyatın gözlüğün cazibesini azaltabileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Apple'ın hem sanal hem de arttırılmış gerçeklik sunabilen karma gerçeklik gözlüğünün, sektörünün bu teknolojiye yönelik yüksek beklentileri karşılamakta zorlandığı bir dönemde piyasaya sürülmesi sebebiyle nasıl bir pazar edineceği merak konusu.

Wedbush Securities'den teknoloji analisti Dan Ives, AP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu üründen yılda ortalama 150 bin kadar satılmasını beklediğini söyledi.

Yeni cihazın geniş bir pazar kitlesi bulamaması halinde Apple da insanları yapay dünyalara iten ya da "artırılmış gerçeklik" ile önlerinde olan nesnelerle dijital görüntüler yansıtan teknolojiyle donatılmış kulaklık, başlık ya da gözlük satmayı deneyen diğer büyük teknoloji şirketleri ve yeni girişimlerle aynı kaderi paylaşabilir.
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