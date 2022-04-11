İşte Apple'un yeni sürümü iOS 16'daki yeni özellikler

iOS 16 BİLDİRİMLER VE SAĞLIK KONUSUNDA YENİLİKLER İÇERECEK





Apple, piyasaya sürdüğü cihazlara en az 5 yıl boyunca güncelleme desteği sunuyor. 2021 tarihinde 15. versiyonu tanıtılan iOS işletim sistemi ise yıl içerisinde yeni büyük güncellemeye kavuşacak.Shift Delete'in haberine göre, 6-10 Haziran tarihlerinde tanıtılacak olan yeni iOS 16 sürümü ile birlikte Apple cihazlara da yeni özelliklerin gelmesi bekleniyor.Yeni iOS 16‘nın bildirimler için bir güncellemenin yanı sıra bir dizi yeni sağlık izleme özelliği içermesi bekleniyor.Şirketin akıllı saat işletim sistemi watchOS 9‘da benzer güncellemelerle karşımıza çıkacak. Etkinlik ve sağlık izleme sistemlerinde yeni özellikler eklenecek olan sistemin daha kullanışlı hâle getirilmesi planlanıyor.Apple, iOS 16 ve watchOS 9‘un yanı sıra yeni macOS’u WWDC 2022‘de önizleyecek. Şirketin yıllık geliştirici konferansı bu yıl 6 Haziran’da kapılarını açacak. Bu toplantı Apple yeni işletim sistemi güncellemelerinin yanı sıra yeni donanımlar da tanıtabilir.