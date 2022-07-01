İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

VALİ: 2 TIR HEYELAN ALTINDA KALDI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR





Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR’ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Gürcistan’a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı.Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, heyelan sonucu kayaların altında kalan 2 TIR'da, 1 Azerbaycan uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğini, Özbekistan uyruklu kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Vali Doruk, "Bugün sabah itibarıyla Hopa-Kemalpaşa ilçelerimiz arasında Sarp Sınır Kapısı'na giden yamaçtan kayalar düştü. Bu kapsamda 2 TIR kayalar altında kaldı. 1 Azeri vatandaş vefat etti, 1 de Özbek uyruklu vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Yol tamamen trafiğe kapalı durumda. Ekiplerimiz yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Bize ilave bir yaralı bilgisi tarafımıza ulaşmadı. Şu an itibarıyla mahsur kalan bilgisi yok. Kayaların kaldırılması biraz vakit alabilir. Yeni bir heyelan kaynaklı tehlike beklemiyoruz ama çalışmalarımızı da dikkatli sürdürüyoruz" dedi.