Samanyolu Haber /Gündem / İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı /01 Temmuz 2022 13:02

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelanda yol kenarında park halinde olan TIR'ların üzerine heyelan geldi. Olay anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Heyelandan sonra çekilen görüntüler ise yürekleri burktu.

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda dev kayaların altında kalan TIR’ın şoförü yaşamını yitirdi. Kayaların altında başka araç olup olmadığı araştırılırken, heyelan anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde saat 07.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Gürcistan’a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu TIR şoförünün cansız bedenine ulaşıldı. İsmi henüz belirlenemeyen şoförün cenazesi, morga kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kayaların altında başka araç olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu arada heyelan anı, tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı.

VALİ: 2 TIR HEYELAN ALTINDA KALDI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, heyelan sonucu kayaların altında kalan 2 TIR'da, 1 Azerbaycan uyruklu kişinin yaşamını yitirdiğini, Özbekistan uyruklu kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Vali Doruk, "Bugün sabah itibarıyla Hopa-Kemalpaşa ilçelerimiz arasında Sarp Sınır Kapısı'na giden yamaçtan kayalar düştü. Bu kapsamda 2 TIR kayalar altında kaldı. 1 Azeri vatandaş vefat etti, 1 de Özbek uyruklu vatandaşımız da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yol tamamen trafiğe kapalı durumda. Ekiplerimiz yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Bize ilave bir yaralı bilgisi tarafımıza ulaşmadı. Şu an itibarıyla mahsur kalan bilgisi yok. Kayaların kaldırılması biraz vakit alabilir. Yeni bir heyelan kaynaklı tehlike beklemiyoruz ama çalışmalarımızı da dikkatli sürdürüyoruz" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı Sonraki Haber >>

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:30:13