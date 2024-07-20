Samanyolu Haber /Gündem / İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümündeki çarpıcı ayrıntılar /20 Temmuz 2024 14:25

İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümündeki çarpıcı ayrıntılar

Tekne kazasında hayatını kaybeden ATSO Başkanı Ali Bahar'ın ölümünden çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Bahar'ın suya düşen teknenin pufunu almak isterken dengesini kaybedince denize düştüğü ve pervaneye takılarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Antalya ’Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, çocukluk arkadaşı M.Ç. ile balıktan dönerken kendisine ait ‘Alber’ adlı tekne ile Kemer Marina’da kaza geçirdi.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre; Bahar, tekne kıyıya yanaşacağı esnada, dinlenmek için kullandığı pufun suya düştüğünü gördü. Bahar, pufu almak için arkadaşından manevra yapmasını istedi, bu esnada dengesini kaybederek denize düştü.

Bahar’ın şortundaki ip pervanelere dolandı. Bahar, kolundan ve başından ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine limana Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Sudan çıkarılan Ali Bahar, Kemer’deki özel bir hastaneye götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı ve travma nedeniyle hayatını kaybetti.
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