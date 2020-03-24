İşte Avrupa'yı yakan restoran

Avusturya’nın Tirol eyaletinde 1.600 kişinin ikamet ettiği bir kasaba olan Ischgl’de kayak merkezleri her yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.





Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi kayak yapanlarla dolup taşan kayak merkezinde Kitzloch isimli bir küçük bir bar üzerinden kalabalıkların ülkelerine dönerek Koronavirüs salgınını taşıdığı ortaya çıktı.







İZLANDA HÜKÜMETİ UYARMIŞTI





4 Mart’ta İzlanda hükûmetinin bir grup vatandaşının Ischgl’dan döndükten sonra Koronavirüs’e yakalandığını açıklamasına rağmen yeterli tedbir alınmadı.





Tirol bölgesel yönetimi gerekli tedbirlerin alındığını savunurken İzlanda’nın uyarısından 3 gün sonra 7 Mart’ta Kitzloch'da çalışan bir barmenin Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.





Barmenin temasa geçtiği 15 kişide daha test sonucu pozitif çıktı.





Danimarka hükûmeti, ülkedeki 1.400 Koronavirüs vak'asının 298’inin Avusturya temaslı olduğunu, 61’inin İtalya temaslı olduğunu açıkladı.





Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfluenza Bölüm Başkanı Monika Redlberger-Fritz, Ischgl kasabasındaki salgının en az bir kişinin ne kadar fazla kişiye bulaştırabileceğinin delil olduğunu söyledi.





SALGININ KAYNAĞI BAR OLARAK BELİRLENDİ





10 Mart’da açıklama yapan Tirol Valisi, bölgede o zamana kadar tespit edilen tüm vak'aların Kitzloch otelinde bir bardan çıktığını açıkladı.





Danimarka ve İzlanda gibi Almanya’da ülkedeki 300 vak'anın Ischgl kaynaklı olduğunu söyledi.





Norveç de 549 vak'anın Avusturya kaynaklı olduğunu açıkladı.