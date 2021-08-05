İşte Bakan Pakdemirli'nin sakladığı büyük skandal

Pehlivan, yazısının "Pakdemirli'nin Sakladığı Skandal" başlıklı bölümünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilgi sisteminin ele geçirildiğine dair iddiaları anlattı.



Bakanlık kulislerindeki iddiaları aktaran Pehlivan, "İddia o ki, saldırganlar CryptoLocker adı verilen zararlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelemiş durumda. Fidye istiyorlar ve böylesi saldırılarda ödeme yöntemi takibi zor olan Bitcoin aracılığıyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ve Türksat’ın da devreye girdiği ileri sürülüyor." ifadelerini kullandı.



Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin bu sözünü duymamla telefonumun çalması bir oldu. Arayan, bakanlıkta güvendiğim isimlerden biriydi.



'Neler gizleniyor, bir bilsen' diye söze başladı. İddia üstüne iddia anlattı:



Meğer bakanlığa ait tüm bilişim sistemleri birkaç gün önce siber saldırıya uğramış. Maalesef ki, ülkeye ait tüm tarım ve hayvancılık verisi de kaybedilmiş.



Açık söyleyeyim; inanmadım. Doğrulamak için web adreslerini verdi.



Girdiğim her sayfa ya açılmıyordu ya da 'bakımda' deniyordu.



Sözün özü: Bu satırlar yazıldığı sırada hayvancılık ve tarım bilgi sisteminden veterinerlerin ilaç takip sayfasına kadar onlarca hizmete erişilemiyordu.



Yangından etkilenen çiftçilerin kayıtları bile sorgulanamıyor, afet bölgelerindeki arazi ve hayvanın verisine ulaşılamıyordu.



Hatta ve hatta bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasında resmi yazışma bile yapılamıyordu.



Bakanlık kulisleri bu iddialarla kaynıyordu. Öyle ki konuşulanlar şu yöndeydi:



Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurumların bilişim sistemlerinin merkeze taşınması için 2020’de karar alındı. Bu karar doğrultusunda geçen hafta Süt Üreticileri Birliği’nin sistemleri taşındı. Normal şartlarda uygulamadaki açıkları görmek için sızma testi yapılması lazımdı. Ama iddia o ki; o güvenlik testi yapılmadan sistem çalıştırıldı.



Sonra da kaçınılmaz sonuçla yüzleşildi.



Bilinmez mi, hacker grupları kamu sistemlerini sürekli didikler ve açık arardı.



Ama işte liyakat sahibi insanları sorumlu koltuklara oturtmazsanız, olacağı buydu. Öyle ya bu bilişim sistemlerinden sorumlu Entegre İdare ve Kontrol Sistemi Daire Başkanı son yıllarda kaç kez değişti?



Sona geleyim. Şimdi ne mi olacak?



İddia o ki, saldırganlar CryptoLocker adı verilen zararlı yazılımla bakanlığın tüm veri tabanını şifrelemiş durumda. Fidye istiyorlar ve böylesi saldırılarda ödeme yöntemi takibi zor olan Bitcoin aracılığıyla gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin ve Türksat’ın da devreye girdiği ileri sürülüyor.



Acı olan şu ki, kaybolan hazine değerindeki verilerin yedeği de elde yok.



Düşünün; şu an biri sorsa Tarım ve Orman Bakanı’na “ne kadar hayvanımız ve ekilebilir alanımız var” diye...



Bakan güncel bilgiyi paylaşamaz.



Ört ki ölem!"