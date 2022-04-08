Samanyolu Haber /Politika / İşte Baki Ersoy'u MHP'den ihraca götüren gerçek sebep /08 Nisan 2022 10:50

İşte Baki Ersoy'u MHP'den ihraca götüren gerçek sebep

Geçtiğimiz günlerde MHP'den ihraç edilen Baki Ersoy'un ihraç istemi ile disipline sevk edilmesinin nedeninin "Zamlar milletin belini büküyor" açıklaması değil, yerel bir kanalda sarf ettiği sözler olduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında  MHP'den ihtraç edilmesi istenen Baki Ersoy ile ilgili çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi.

"MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’u partisinden ihraca götüren süreci “Zamlar bu milletin belini büküyor” açıklamasının olduğunu sanıyorduk…" diyen Takan;  "Ersoy’un  bir yerel televizyon programında söyledikleri sadece Kayseri’de değil Ankara’da deprem etkisi yaratmış. Anlayacağınız, Ankara’da kaynıyor!.." ifadelerini kullandı.

MHP'li Ersoy'u zamları eleştirdiği için ihraca götüren süreç; AKP'li Özhaseki ile yıldızı hiç barışmadıMHP'li Ersoy'u zamları eleştirdiği için ihraca götüren süreç; AKP'li Özhaseki ile yıldızı hiç barışmadı

MHP’den disiplin kuruluna sevk edilen Baki Ersoy hakkında açıklamaMHP’den disiplin kuruluna sevk edilen Baki Ersoy hakkında açıklama

Takan, söz konusu iddiaların kaynağı olarak Kayseri Gerçek Haber’de yazan gazeteci Recep Bulut’un peş peşe kaleme aldığı yazılar ve ve gündeme getirdiği iddiaları gösterdi.

BAKİ ERSOY'UN SÖZLERİNİ GENEL MERKEZ'E KİM TAŞIDI?

Takan'ın aktardıkları şöyle:

Bulut, 6 Nisan Çarşamba günkü  “BAKİ ERSOY’UN O SÖZLERİNİ GENEL MERKEZE KİM TAŞIDI?” başlıklı yazına, “MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un, disipline sevk edilmesine neden olan,  ‘Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor’ şeklinde ki sözlerini parti genel merkezine nasıl ulaştığı merak ediliyor…” diye başlıyor. Recep Bulut şöyle devam ediyor:

İddia: 'Zamları eleştiren MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy partisinden ihraç edildi'İddia: 'Zamları eleştiren MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy partisinden ihraç edildi'

-MHP Milletvekili Baki Ersoy’un kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine neden olan sözlerin kim ya da kimler tarafından parti genel merkezine taşıdığı merak edilirken; partililer, ‘Serkan Tok’tan sonra harcanma sırası milletvekilimiz Baki Ersoy’a mı geldi?” diye yorum yaparken; Ersoy’un çıktığı televizyon programında Erol Bedir ve Kayserispor ile ilgili söylediği sözlerin de etkili olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

MHP Milletvekili Baki Ersoy’un kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine neden olan sözlerin kim ya da kimler tarafından parti genel merkezine taşıdığı merak edilirken; partililer, ‘Serkan Tok’tan sonra harcanma sırası milletvekilimiz Baki Ersoy’a mı geldi?” diye yorum yaparken; Ersoy’un çıktığı televizyon programında Erol Bedir ve Kayserispor ile ilgili söylediği sözlerin de etkili olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.

BAZI HAKİM VE SAVCILARIN DURUMUNU AÇIKLAYAMIYORUM

Baki Ersoy, o televizyon programında çok ağır şeyler söyledi… Birilerine alenen mesaj verdi… Şu an bulunduğum konum gereği bazı savcı ve hakimlerin durumunu açıklayamıyorum ama günü geldiğinde hepsini tek tek kamuoyuyla paylaşacağım dedi! Daha da önemlisi birileriyle ilgili çok daha farklı bilgilere de sahibim günü geldiğinde onları da açıklayacağım dedi! Hem de öyle yenilir yutulur cinsten değil. Biz de o sözleri manşete taşıdık! Doğal olarak birileri bundan çok rahatsız oldu! Birileri seferber oldu! Birileri bizim o manşeti içeren gazeteyi, biçerek kırparak Sayın Devlet Bahçeli’nin masasına koydu… Birileri öyle bir yaygara kopardı ki koskoca partinin Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirdi…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Baki Ersoy'u MHP'den ihraca götüren gerçek sebep Sonraki Haber >>

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

İşte Ruslar'ın Buça'da yaptığı sivil katliamının en net delili

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumuna da alınmadı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Bay Döner'in bol göndermeli reklamı sosyal medyayı salladı

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Ümitcan Uygun'dan Melih Gökçek'e,korkunç 'yurt kızları' dosyası

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Üstad, Topal Hafız'a ne demişti?

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Çek Cumhuriyeti Ukrayna’ya Sovyet tankları verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Türkiye'deki hukuksuzluğu tescil etti

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:06