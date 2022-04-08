İşte Baki Ersoy'u MHP'den ihraca götüren gerçek sebep

BAKİ ERSOY'UN SÖZLERİNİ GENEL MERKEZ'E KİM TAŞIDI?





BAZI HAKİM VE SAVCILARIN DURUMUNU AÇIKLAYAMIYORUM





Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında MHP'den ihtraç edilmesi istenen Baki Ersoy ile ilgili çok konuşulacak iddiaları gündeme getirdi."MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’u partisinden ihraca götüren süreci “Zamlar bu milletin belini büküyor” açıklamasının olduğunu sanıyorduk…" diyen Takan; "Ersoy’un bir yerel televizyon programında söyledikleri sadece Kayseri’de değil Ankara’da deprem etkisi yaratmış. Anlayacağınız, Ankara’da kaynıyor!.." ifadelerini kullandı.MHP'li Ersoy'u zamları eleştirdiği için ihraca götüren süreç; AKP'li Özhaseki ile yıldızı hiç barışmadıMHP'li Ersoy'u zamları eleştirdiği için ihraca götüren süreç; AKP'li Özhaseki ile yıldızı hiç barışmadıMHP’den disiplin kuruluna sevk edilen Baki Ersoy hakkında açıklamaMHP’den disiplin kuruluna sevk edilen Baki Ersoy hakkında açıklamaTakan, söz konusu iddiaların kaynağı olarak Kayseri Gerçek Haber’de yazan gazeteci Recep Bulut’un peş peşe kaleme aldığı yazılar ve ve gündeme getirdiği iddiaları gösterdi.Takan'ın aktardıkları şöyle:Bulut, 6 Nisan Çarşamba günkü “BAKİ ERSOY’UN O SÖZLERİNİ GENEL MERKEZE KİM TAŞIDI?” başlıklı yazına, “MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un, disipline sevk edilmesine neden olan, ‘Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor’ şeklinde ki sözlerini parti genel merkezine nasıl ulaştığı merak ediliyor…” diye başlıyor. Recep Bulut şöyle devam ediyor:İddia: 'Zamları eleştiren MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy partisinden ihraç edildi'İddia: 'Zamları eleştiren MHP Milletvekili Mustafa Baki Ersoy partisinden ihraç edildi'-MHP Milletvekili Baki Ersoy’un kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine neden olan sözlerin kim ya da kimler tarafından parti genel merkezine taşıdığı merak edilirken; partililer, ‘Serkan Tok’tan sonra harcanma sırası milletvekilimiz Baki Ersoy’a mı geldi?” diye yorum yaparken; Ersoy’un çıktığı televizyon programında Erol Bedir ve Kayserispor ile ilgili söylediği sözlerin de etkili olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.MHP Milletvekili Baki Ersoy’un kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine neden olan sözlerin kim ya da kimler tarafından parti genel merkezine taşıdığı merak edilirken; partililer, ‘Serkan Tok’tan sonra harcanma sırası milletvekilimiz Baki Ersoy’a mı geldi?” diye yorum yaparken; Ersoy’un çıktığı televizyon programında Erol Bedir ve Kayserispor ile ilgili söylediği sözlerin de etkili olmuş olabileceği üzerinde duruluyor.Baki Ersoy, o televizyon programında çok ağır şeyler söyledi… Birilerine alenen mesaj verdi… Şu an bulunduğum konum gereği bazı savcı ve hakimlerin durumunu açıklayamıyorum ama günü geldiğinde hepsini tek tek kamuoyuyla paylaşacağım dedi! Daha da önemlisi birileriyle ilgili çok daha farklı bilgilere de sahibim günü geldiğinde onları da açıklayacağım dedi! Hem de öyle yenilir yutulur cinsten değil. Biz de o sözleri manşete taşıdık! Doğal olarak birileri bundan çok rahatsız oldu! Birileri seferber oldu! Birileri bizim o manşeti içeren gazeteyi, biçerek kırparak Sayın Devlet Bahçeli’nin masasına koydu… Birileri öyle bir yaygara kopardı ki koskoca partinin Merkez Disiplin Kurulu’nu harekete geçirdi…