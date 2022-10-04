Samanyolu Haber /Dünya / İşte, Beatles'ın bugüne kadar hiç yayınlanmamış o fotoğrafı /04 Ekim 2022 10:27

İşte, Beatles'ın bugüne kadar hiç yayınlanmamış o fotoğrafı

Fotoğrafta George Harrison, Paul McCartney ve John Lennon açık bir şekilde, davulcu Pete Best de belli belirsiz görülüyor.

SHABER3.COM

Ünlü İngiliz müzik grubu Beatles’ın 61 yıl önceki bir konserinde çekilmiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı.

Liverpool şehrindeki Cavern Club’ta verilen konser, grubun henüz herhangi bir şarkılarını resmi olarak yayımlamadığı dönem olan Temmuz 1961 tarihine denk geliyor.

Grup, ilk singleları olan “Love Me Do”yu 1963 yılında yayımlamıştı.

Cavern Club’taki bu konserde çekilen fotoğraflarda John Lennon ve Paul McCartney mikrofonda ve George Harrison gitarda görülürken, grubun orijinal davulcusu Pete Best de belli belirsiz görünüyor.

Beatles tarihçisi Mark Lewisohn, 18-20 yaş arasındaki grup elemanlarının Almanya turnelerinin ardından çekilen bu fotoğraflarda oldukça zayıf göründüklerini söyledi.

Bu turnede 90 günde sahnede 500 saat geçirdiklerini belirten Lewisohn, “Sanki kafaları ve bedenleri yabancıymış gibi” dedi.

Grubun giydiği kıyafetlerine de değinen Lewisohn, "Deri pantolonları ve pamuklu üstleriyle, sıra dışı bir görünümleri var. Başka hiçbir fotoğrafta onları bu şekilde göremezsiniz” ifadelerini kullandı.
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