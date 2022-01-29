İşte Bekir Bozdağ'ın 'adaletsizlik' karnesi

CHP'DEN GENSORU ÖNERGESİ





ATANAN İSİMLERDEN ÖNE ÇIKANLAR





»Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Tokat İl Başkanı olan Aykut Kağnıcı, Gebze’ye savcı olarak atandı.

MÜLAKATLARI YAPAN İSİM: AİHM'NİN YETERSİZ BULDUĞU BASRİ BAĞCI, YARGITAY ÜYESİ YAPILDI





Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, görevden istifa eden Abdülhamit Gül’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Bekir Bozdağ atandı.İstifa eden Gül, görevi Bekir Bozdağ’dan devralmıştı. İstifanın ardından açıklama yapan Abdulhamit Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'a başarılar diliyorum” dedi.Temmuz 2017'de Abdulhamit Gül'e devrettiği Adalet Bakanlığı koltuğuna geri dönen Bekir Bozdağ, önceki dönemde yapılan atamalar nedeniyle tepki çekmişti. Bozdağ'ın bakanlığı döneminde AKP'nin yargıda kadrolaşması göze batarken, CHP konuyla ilgili bir gensoru önergesi vermişti.CHP'in o dönemki Grup Başkanvekili Levent Gök, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavını kazanan isimlerin AKP ile ilişkili olduğunu savunarak şunları söylemişti “Hükümetten bir açıklama bekliyoruz. Bunun doğru olmadığını söylesinler. Mutlu oluruz. Böyle bir açıklama bekliyoruz hükümette. İL ve ilçe başkanlıklarından gelen bilgi notlarıyla hakimliğe atanan bu kişilerin Türk yargısını ne hale getirileceğini hepimiz biliyoruz. Bunlarda daha nice Danıştay Başkanı gibi hakimler çıkacak. Kimse mahkemelere gitmeyecek AK Partinin yöneticilerine ulaşarak davalarının çözümünü isteyecek. Politik kimliği bilinen bu isimleri nasıl siz göz göre göre hakim yaparsınız? Hükümetten bunun doğru olmadığına dair açıklamalar bekliyoruz. Vicdanımız rahatsız. Türk yargı sistemini partizanlık yaparak etkileyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında gensoru verdik. Türk yargısını bu hale getirenlerle Meclis’te gensoru vermek suretiyle bu hesaplaşmayı yapacağız.”Dönemin CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, o dönem ataması yapılan isimlerden bazılarını açıklayarak AKP ile ilişkilerini gözler önüne sermişti. O isimler şöyleydi:»Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, Elazığ’a hâkim olarak atandı. Hatioğlu’nun daha önce Cumhurbaşkanlığı’nda çalıştığı ortaya çıkmıştı.»Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı Ercan Poyraz, Antep’e savcı olarak atandı.»AKP Zonguldak İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Abdullah Akbaş, Mersin’e savcı olarak atandı.»Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Avukatı Acer Hacer Alan Kars’ın Digor ilçesine hâkim olarak atandı.»AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Anıl Köksal Böke, Bakırköy’e savcı olarak atandı.»Eski AKP Milletvekili Mustafa Zeydan’ın torununun eşi olan Emina Alatlı, İstanbul’a savcı olarak atandı.»Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve 24. Dönem AKP Elazığ Milletvekili Şuay Alpay’ın kardeşi olan Kasım Alpay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine hâkim olarak atandı.»Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını da yapan Sema Cansu Bozkurt Sütçü, Gümüşhane’ye hâkim olarak atandı. Bozkurt Sütçü, aynı zamanda AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmış.»Kayseri’deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili Mehmet Özhaseki’ye takipsizlik kararı veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı’nın yeğeni olan Serkan Başok, Samsun’a savcı olarak atandı.O dönem mülakatları yapan ismin Basri Bağcı olduğunu ifade eden Yarkadaş, AİHM tarafından yetersiz bulunan Bağcı'nın nasıl ödüllendirildiğini şu sözlerle anlatmıştı:"40 saniyelik mülakatla AKP'li avukatların hakim ve savcı olmasına sebep olan Bağcı, daha sonra AKP tarafından AİHM'e yargıç olarak önerildi. Ancak AİHM, Basri Bağcı'yı 'Yetersizdir' diyerek mülakata bile çağırmadı" Bağcı'nın buna rağmen bir süre sonra Yargıtay Üyeliği ile ödüllendirildiğini belirten Yarkadaş "Bu ödül tüm AKP il ve ilçe yöneticilerini hakim ve savcı atamanın karşılığıdır" demişti. Yarkadaş, "Basri Bağcı'nın mülükatta geçirdiği ve AKP'nin birebir kadroları olan bu kişiler, AKP'yle olan davalara bakıp karar verecekler" ifadesini kullanmıştı.