Belgesi ortaya çıktı: AFAD, depremden tam 36 saat sonra TSK’dan yardım istemiş!

"Mesajın tarihi: 7 Şubat, saat 16.13

HAVA KUVVETLERİ DE GECİKTİ





ÜÇ GÜN SONRA MI GİTTİLER?





Halk TV yazarı İsmail Saymaz, yaklaşık 50 bin insanın hayatını kaybettiği, 11 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13.5 milyon kişiyi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sırasında yaşananlarla ilgili edindiği yeni bilgileri paylaştı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, afetin en kritik saatlerinde askerin kışladan çıkarılmadığı, dolayısıyla can kaybının arttığına dair yorumlara tepki göstermiş; saat saat neler yaptıklarını anlatarak "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" ifadesini kullanmıştı.Ancak Saymaz'ın aktardıklarına göre durum tam olarak böyle değil.Mehmetçiğin deprem bölgesine 36 saat sonra gönderildiğini dile getiren gazeteci, şunları kaydetti:Deprem gününe dönelim.Merkez üsü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana geldi.AFAD, 35 saat 56 dakika sonra TSK'dan yardım istedi.AFAD'tan 7 Şubat’ta saat 16.13’te TSK’ya geçilen ‘Hizmete Özel’ mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle deniyor:'Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…'AFAD'ın mesajı TSK tarafından hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına gönderildi.Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi mesajı aldıktan beş saat 22 dakika sonra Muharip Hava Kuvvetleri, Hava Eğitim ve Hava Lojistik komutanlıklarına ‘Çok Acele’ şeklindeki öncelik derecesiyle mesaj geçti.7 Şubat günü saat 21.35’te iletilen ‘Personel Görevlendirmesi’ konulu mesajda şöyle yazıyor:'-Birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personelin planlanabileceği,-İhtiyaç duyulması halinde lojistik komutanlığı tarafından personel intikalinin sağlanması amacıyla gerekli uçak/helikopter planlaması yapılabileceği,-Planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması,-Ana ast komutanlıklar ile ilgili valilikler ve AFAD arasında koordine yetkisi verildiği,-Faaliyetlere ilişkin alınan tedbirler ile planlanacak personel listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bildirilmesi.'Belgesiyle anlattığım üzere AFAD, depremin üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK’dan yardım istedi. Hava Kuvvetleri de mesaj ulaştıktan 5 saat 22 dakika sonra bağlı komutanlıklarını bilgilendirdi. Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı.Toplamda en az 41 saat 18 dakika gecikildi.Hava Kuvvetleri’nin mesajı, 7 Şubat’ta saat 21.35’te yollandığı için gereğini yapmak ertesi güne kaldı. 8 Şubat’ta bütün birliklere yayınlanan emirde, 'Deprem felaketi sonrası yapılan çalışmalara uzman veya gönüllü olarak destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu' hatırlatılarak, şöyle deniyor:'Bu kapsamda ilgi mesaj personele tebliğ edilerek, doğal afet bölgelerine gönüllü gidecek personel bilgileri ana ast komutanlıklar tarafından günlük olarak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına bildirilecek olup personelin yoklama kaydı ‘0079-Mazeret İzni (Doğal Afet) olarak bildirilecektir.'Emrin kara ve deniz kuvvetlerinde görevli olan HKK personeline de tebliğ edilmesi, gönüllü gidecek olanların Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı’na bildirilmesi istendi.İddia o ki bu emir 8 Şubat’ta saat 17 sularında personelin eline ulaştı. Dolayısıyla birçok uzman ve gönüllünün 9 Şubat’ta, depremin üçüncü günü bölgeye gittiği öne sürülüyor."