İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

Kuzey Irak ve Işid petrollerinin satışında dönen tüm dolaplar.





Berat Albayrak ve Erdoğan cebine 10 milyar dolar koyarken, Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'yi, yasadışı petrol transferi nedeniyle 1.5 milyar dolar cezaya mahkum etti. Enerji Bakanlığı, "cezayı ödeyeceğiz" diye sessizce yazı gönderdi. Seçim öncesi gizlemeye çalıştıkları bu skandalın tüm detayları.





Feridun Sinirlioğlu bu işin neresinde? Genel Energy firması ile ne ilişkileri var? Rothschild ailesi ile Erdoğan nasıl iş tuttu?





Türkiye'nin Erbil Konsolosu bu vurgun nedeniyle nasıl keskin nişancı atışına hedef oldu?





Albayrak cebini doldururken, Türkiye'nin hangi çıkarları yok oldu? Hangi bölge tamamen İran'a terkedildi?













