Samanyolu Haber /Gündem / İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu /31 Mart 2023 08:46

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

Araştırmacı gazeteci ve Youtuber Cevheri GÜven, yine dopdolu, bilgi dolu bir video yayınladı. Güven, yeni videosunda Berat Albayrak ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgununu anlattı.

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

Berat Albayrak'ın tek kalemde yaptığı 10 milyar dolarlık vurgunun tüm detayları. Erdoğan ve Albayrak'ın vurgunda İsrail ve Rothschild ailesi ile yaptıkları işbirliğinin detayları.

Kuzey Irak ve Işid petrollerinin satışında dönen tüm dolaplar.


Berat Albayrak ve Erdoğan cebine 10 milyar dolar koyarken, Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'yi, yasadışı petrol transferi nedeniyle 1.5 milyar dolar cezaya mahkum etti. Enerji Bakanlığı, "cezayı ödeyeceğiz" diye sessizce yazı gönderdi. Seçim öncesi gizlemeye çalıştıkları bu skandalın tüm detayları.

Feridun Sinirlioğlu bu işin neresinde? Genel Energy firması ile ne ilişkileri var? Rothschild ailesi ile Erdoğan nasıl iş tuttu?

Türkiye'nin Erbil Konsolosu bu vurgun nedeniyle nasıl keskin nişancı atışına hedef oldu?

Albayrak cebini doldururken, Türkiye'nin hangi çıkarları yok oldu? Hangi bölge tamamen İran'a terkedildi?



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu Sonraki Haber >>

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

İşte Berat Albayak ve Erdoğan'ın 10 milyar dolarlık vurgunu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesajı: Hep beraber evine yollayacağız

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

HÜDA PAR'lıdan korkunç sözler: onların kafasını keseceğiz

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi: "Gençler AK Parti'den uzaklaşıyor"

AKP'li Başkan, Bakandan alenen torpil istedi:

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

Seçim videosu sosyal medyada gündem oldu: 'Ağlamıyorum, gözüme umut kaçtı'

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

İşte Yılmaz Erdoğan'ın tepki çeken Hatay şiiri

Bu belgesel çok konuşulacak!

Bu belgesel çok konuşulacak!

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Tekineş: AKP Adaleti vahşi kabilelerin gerisinde

Serinyol’un Suavi abisi

Serinyol’un Suavi abisi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:33:33