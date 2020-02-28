İşte Berat Albayrak'ın sildiği o tweet...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de yaşanan ölümlerin konuşulduğu günde 'büyüme' tweeti attı, gelen tepkiler üzerine mesajını sildi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan ekonomik büyüme rakamları üzerine yaptığı "Yüzde 6'lık 4'üncü çeyrek ve yüzde 0,9'luk yıl sonu büyüme rakamları beklentileri aşan performansımızı teyit etti" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi.





Albayrak'a 33 askerin hayatını kaybettiği günde yaptığı paylaşım nedeniyle çok sayıda tepki mesajı geldi.



