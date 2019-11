İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

The Dialogue Instutue of Southwest’in koordinasyonu ile gerçekleşen ve konuşmacı olarak “A Life of Hizmet / Bir Hizmet Hayatı" kitabının yazarı Prof. Dr. John Pahl’in katıldığı programa Houston’un önemli isimleri iştirak etti.







Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, Houston Belediye Meclis Üyesi Martha Castex Tatum, Prof. Dr. Helen Rose Ebaugh ve Amerikalı ünlü Hukuk Firması Bob Benett’in ortağı Robert S. Benett gibi isimlerin katıldığı programda Hizmet Hareketi’nin dünü, bugünü ve geçmişi konuşuldu.





İSTİŞARE KELİMESİNE VURGU YAPTI





Prof. John Pahl “Bir Ömür Hizmet” kitabını yazmasına sebep olan nedenler, araştırmaları, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatı gibi konulara değinirken özellikle “İstişare” kelimesine Türkçe olarak vurgu yaptı.





İstişare’nin Hizmet Hareketi’nin DNA’sı olduğuna dikkat çeken Pahl, bu özelliğin çok iyi anlaşılması ve uygulanması gerektiğini ifade etti.





Hizmet Hareketi gönüllülerinin son yıllarda maruz kaldıkları haksızlıklara karşı hiçbir zaman şiddete başvurmamalarını da övgüyle anlatan Prof. Dr. John Pahl, bu durumun çok önemli olduğunun altını çizdi.