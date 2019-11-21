Samanyolu Haber /Gündem / İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi /21 Kasım 2019 16:46

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

ABD'nin Teksas eyaleti Houston şehrinde yine önemli bir programa imza atıldı

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

The Dialogue Instutue of Southwest’in koordinasyonu ile gerçekleşen ve konuşmacı olarak “A Life of Hizmet / Bir Hizmet Hayatı" kitabının yazarı Prof. Dr. John Pahl’in katıldığı programa Houston’un önemli isimleri iştirak etti.

Houston Emniyet Müdürü Art Acevedo, Houston Belediye Meclis Üyesi Martha Castex Tatum, Prof. Dr. Helen Rose Ebaugh ve Amerikalı ünlü Hukuk Firması Bob Benett’in ortağı Robert S. Benett gibi isimlerin katıldığı programda Hizmet Hareketi’nin dünü, bugünü ve geçmişi konuşuldu.

İSTİŞARE KELİMESİNE VURGU YAPTI

Prof. John Pahl “Bir Ömür Hizmet” kitabını yazmasına sebep olan nedenler, araştırmaları, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatı gibi konulara değinirken özellikle “İstişare” kelimesine Türkçe olarak vurgu yaptı. 

İstişare’nin Hizmet Hareketi’nin DNA’sı olduğuna dikkat çeken Pahl, bu özelliğin çok iyi anlaşılması ve uygulanması gerektiğini ifade etti. 

Hizmet Hareketi gönüllülerinin son yıllarda maruz kaldıkları haksızlıklara karşı hiçbir zaman şiddete başvurmamalarını da övgüyle anlatan Prof. Dr. John Pahl, bu durumun çok önemli olduğunun altını çizdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi Sonraki Haber >>

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

Hizmet gönüllülerine çok önemli hatırlatma

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

İşte “Bir Ömür Hizmet”in en önemli kelimesi

Cihangir İslam’dan kritik soru

Cihangir İslam’dan kritik soru

Mecliste gergin dakikalar

Mecliste gergin dakikalar

"Sen susarsan çocuklar hapiste büyür".

Tutsak bebekler için

Tutsak bebekler için

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

Saha bir anda karıştı, hakemleri polis kurtardı!

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

''Beni tutuklayan hakim daha sonra intihar teşebbüsünde bulundu''

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

Kul Hakkıyla ilgili önemli uyarı!

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?

MHP 1 yıl içinde neden çark etti ?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:19:14