İşte BM'de alkış alan o şarkı

SAMANYOLUHABER- Papua Yeni Gine’de faaliyet gösteren Paradise College öğrencileri tarafından hazırlanan "Maskenizin Altında Gülümseyin/Aşk ve Umut" isimli şarkının videosu Birleşmiş Milletler'de (BM) alkış aldı.





Videoda şarkı söyleyen öğrenciler salgın sebebiyle insanların korku içinde olabileceğini ve korkunun ancak birlik-beraberlik içinde aşılabileceğini vurguluyor. Salgınla mücadelede herkesin birlik ve sevgi içinde hareket etmesini teşvik ediliyor.







Paradise College öğrencileri, ölümcül Korona salgınına karşı herkesi kurallara uymaya davet etti. BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üç ayrı panelde tartışıldığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) konferansında uzmanlar "Kadının Konumunun Güçlendirilmesi ve Fırsat Eşitliği", "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" ve "Koronavirüs Salgınından Çıkarılan Dersler Işığında Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Hedeflerinin Dönüşümü" konuları ele aldı.









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