Samanyolu Haber /Kültür / İşte BM'de alkış alan o şarkı /27 Eylül 2020 21:20

İşte BM'de alkış alan o şarkı

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nde (IFLC) sahneye çıkan öğrencilerin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dikkati çekmek için hazırladıkları video, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) 75'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlediği panelde gösterildi.

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SAMANYOLUHABER- Papua Yeni Gine’de faaliyet gösteren Paradise College öğrencileri tarafından hazırlanan "Maskenizin Altında Gülümseyin/Aşk ve Umut" isimli şarkının videosu Birleşmiş Milletler'de (BM) alkış aldı.

Videoda şarkı söyleyen öğrenciler salgın sebebiyle insanların korku içinde olabileceğini ve korkunun ancak birlik-beraberlik içinde aşılabileceğini vurguluyor. Salgınla mücadelede herkesin birlik ve sevgi içinde hareket etmesini teşvik ediliyor. 

Paradise College öğrencileri, ölümcül Korona salgınına karşı herkesi kurallara uymaya davet etti.
 
BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üç ayrı panelde tartışıldığı Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) konferansında uzmanlar "Kadının Konumunun Güçlendirilmesi ve Fırsat Eşitliği", "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" ve "Koronavirüs Salgınından Çıkarılan Dersler Işığında Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Hedeflerinin Dönüşümü" konuları ele aldı.


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