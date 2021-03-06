Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte BMW 6 Serisi Gran Turismo /06 Mart 2021 23:21

İşte BMW 6 Serisi Gran Turismo

Dinamik tasarımıyla dikkat çeken BMW 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de. Araç, güçlü tasarım dili, coupé tasarımdan ilham alan tavan çizgisi ve trapezoid egzoz çıkışlarının yer aldığı geniş arka tasarımı ile sportif iddiasını ortaya koyuyor.

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BMW 6 Serisi Gran Turismo, 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluğu, 1902 mm genişliği ve 1538 mm yüksekliğiyle 5 kişi için ideal bir yaşam bölümü oluştururken, 600 litrelik bagaj kapasitesiyle de sınıfının en iyi değerlerinden birini sunuyor. Arka koltukları yatırıldığında ise bu bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

motor1.com'un haberine göre, Türkiye'de TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollarla buluşacak BMW 630i Gran Turismo, 258 beygir güç ve 400 Nm tork değerleriyle performans konusunda sınıfında bir adım öne çıkıyor. Güçlü motoruyla birlikte 6,5 saniyede 0’dan 100 km/s hızlanmasını tamamlayan otomoil 250 km/s hıza ulaşabiliyor. 100 kilometrede ortalama 7,3 litrelik tüketim değeri sunan otomobilin fiyatıysa 1.404.000 TL seviyesinden başlıyor.

BMW 6 Serisi Gran Turismo, ileri mühendislik yöntemleriyle tasarlanan süspansiyon bileşenlerini, optimum dinamizm sağlayan sürüş teknolojisiyle bir araya getiriyor. Yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte dinamik bir sürüş konforu sunuyor. Hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkıda bulunuyor.

BMW 6 Serisi Gran Turismo, markanın ürün gamının en üstünde yer alan BMW 7 Serisi ve BMW 8 Serisi modelleriyle ile birlikte BMW Dingolfing fabrikasında üretiliyor. Sunduğu zengin donanım seçenekleriyle dikkat çeken Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, BMW Laserlight farları ile konvansiyonel farların yaklaşık 2 katı kadar bir mesafeyi aydınlatabiliyor. Farlardaki mavi detaylar ve “BMW Laser” yazısı modelin yüksek teknolojisine vurgu yapıyor.
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