İşte Boğaziçi öğrencilerinin yeni planı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının protestoları sürüyor. Boğaziçili öğrenciler rektör atamasına karşı eylem planı hazırladı. Açıklanan eylem planında rektörlük önünde dönüşümlü olarak 10-15 kişilik bir ekibin toplanacağı kaydedildi.





Boğaziçi Dayanışması'nın açıklaması şöyle:





"Çoğumuz sürecin nasıl ilerleyeceğini tartışıyor. Görmeliyiz ki söz konusu bir istifa potansiyeli varsa bu Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin rektörlük önündeki aktif direnişiyle olur. Aktif bir baskı uygulaması olmazsa Bulu istediğini elde etmiş olacak. Peki nasıl aktif bir direniş sergilenir?





Eğer bu işi nöbetleşe ve hazır bir çizelgeye alırsak sürdürülebilirlik sağlayabiliriz. Plan şu: Herkese okulda olabileceği bir (ya da birkaç) günü seçebileceği ve her hafta o günler 11.00-17.00 arasında rektörlük önünde olabileceğini seçebileceği bir form ulaştırılacak. Günlük (en az) 10-15 kişilik bir ekip böylece dönüşümlü olarak rektörlük önünde Melih Bulu'ya maşruiyetsiz rektörlüğünü hatırlatmış ve ayrıca meşru bir baskı uygulamış olacak. Lojistik ihtiyacımız sandalye ve ilerleyen günler için çadır gibi şeyleri de her zaman olduğu gibi kulüp dayanışmalarıyla temin edebileceğimize inanıyorum. Yahut her zaman desteğini sağlayan diğer öğrenci dayanışmaları ile. Öte yandan her gün sürekli dile getirdiğimiz talepler okunur ve birkaç günde bir çeşitli etkinliklerle sürecin keyif oranı da artırılmış olur. Kulüpler etkinlikler için inisiyatif alabilir.





Masa ve sandalye tedariki sağlanırsa derslere giriş de sağlanmış olur."





Boğaziçi Dayanışması'nın eylem planında gönüllü olacak Boğaziçilerin Twitter'dan mesaj yoluyla iletişime geçmesi önerildi.