Brokolinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmez. Brokoli içerdiği A ve C vitaminleri, folik asit, lif, kalsiyum, potasyum ve magnezyum sayesinde sağlığımız için son derece faydalıdır. Kükürt ve birçok güçlü antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca brokolideki doymuş yağ ve kolesterol oranı çok düşüktür.









İşte brokolinin bilinmeyen 10 faydası:

1.Kanseri Önler





Yapılan çeşitli çalışmalar sonucu brokolinin kanseri önlemeye yardımcı olduğu kanıtlamıştır. Oregon State Üniversitesi Linus Pauling Enstitüsü’ndeki araştırmacılara göre, brokolide bulunan ‘sülforafan‘ karmaşık mekanizması yoluyla kanseri önlemeye yardımcı olur.





Johns Hopkins Üniversitesinde yapılan bir çalışmada brokolinin yüzde 60 oranında tümörlerin gelişimini önlediği ve yüzde 75 oranında tümörlerin boyutunu azaltmaya yardımcı olduğu gözlenmiştir.









Brokoli özellikle meme, rahim, prostat ve cilt kanserinin büyümesini engelleyebilir.





Herkesin haftada üç kez brokoli yemesi sağlığı açısından çok önemlidir. Erkeklerinde prostat kanseri riskini azaltmak için haftada dört porsiyon brokoli yemesi gerekir.





2. Kan Basıncını (Tansiyon) Düzenler





OHSU Tıp Okulu araştırmacıları brokolinin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Brokolide bulunan sülforafan isimli kükürt bileşikli bir madde kan basıncı seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

Ayrıca brokoli de bulunan magnezyum, kalsiyum ve potasyum tansiyonu düzenlemeye yardımcı olur.





Brüksel lahanası, lahana, karnı bahar, turp ve roka gibi sebzeler ile tüketilerek tansiyon normal seviyelerde tutulabilir.





3. Kalp Sağlığını Korur





Milli Kalp ve Akciğer Enstitüsü araştırmacıları brokolinin içinde bulunan bazı kimyasalların kalp krizine neden olan damar tıkanıklığının önüne geçtiğini kanıtlamıştır.





Potasyum, C vitamini ve antioksidan bakımından zengin olan brokoli, arterlerin kan pompalama yeteneğini geliştirir, oksijen eksikliğine bağlı kalp hasarını azaltır ve oksijen yoksunluğu sırasında kalp için gerekli olan kimyasalları sağlar.









Brokolinin düzenli tüketiminin kalp krizini, damar tıkanıklığını ve diyabeti önlediği kanıtlanmıştır.





Damar sertleşmesi, kalp hastalıkları, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için diyetinize bu sebzeyi kesinlikle ekleyin.





4. Detoksifikasyonu Destekler





Detoksifikasyon organizmanın kendisine zarar veren toksin maddelerden temizlenmesi anlamındadır.





Çeşitli nedenler ile bedenimizi kirleten çevresel toksinleri gideren detoksifiye edici yöntemleri ve araçları kullanmamız sağlıklı ve uzun bir yaşam için son derece önemlidir.





Vücudumuzda hasar bırakan bu maddeler; dokularımızın, organlarımızın, hücrelerimizin ve hücre içi organellerin başlıca düşmanlarıdır. Brokoli içerdiği yararlı kimyasallar vasıtasıyla detoksifikasyon sürecinde vücudumuza yardımcı olur.





Brokolinin bu faydası metabolizma hızınızı artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, enerji düzeyinizi artırır, sindirim ve dolaşım sistemimizi rahatlatır.





5. Beyin Gücünü Artırır





Brokoli bilişsel fonksiyonu geliştiren ve beyin gücünü arttıran K vitamini içerir. Ayrıca brokolide zihinsel dayanıklılık ve hafızayı geliştirmede anahtar rol oynayan B vitaminleri vardır. Brokoli aynı zamanda zihinsel yorgunluğun ve depresyonun etkilerini azaltır.





Haftada üç kez bir bardak brokoli yemek yaşlılıkta bunama ve alzheimer hastası olma ihtimalinizi düşürür.





6. Kilo Vermenize Yardımcı Olur





Diyetinize brokoliyi dâhil ederek daha hızlı kilo verebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kilo verdirmesinin nedeni düşük yağ ve düşük kalori içeren bir sebze olmasıdır.Ayrıca, yüksek lif ve su içeriği ile sizi tok tuttuğu için boş kalori almaktan uzak kalacaksınız.





Ayrıca brokoli sağlıklı bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir vücut için gerekli olan potasyum, magnezyum ve manganez gibi mineraller ile birlikte protein içerir.





7. Erken Yaşlanmayı Durdurur





Brokoli gençliğinizi korumaya yardımcı olur ve yaşlanma sürecini yavaşlatır. Brokoli içerdiği C vitamini ve antioksidan ile ciltte oluşan ince çizgiler, kırışıklıklar ve cilt lekeleri gibi erken yaşlanma belirtilerini önler.









Ayrıca içerdiği provitamin A ve E vitamini ile cildinize doğal bir parlaklık kazandırarak cildinizin genç kalmasını sağlar.

Brokoli cildinizi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak için doğal bir güneş kremi gibi çalışmaktadır.

Brokolinin cildinize güzel ve doğal bir parlaklık vermesi ve yaşlanma belirtilerini geciktirmesi için taze tüketilmesi gerekir.





8. Göz Sağlığını Destekler





Brokoli gözleriniz için son derece yararlı bir besindir. Brokolide önemli konsantrasyonlarda bulunan lutein ve zeaksantin adında iki renk pigmenti vardır. Bu maddeler göz sağlığı için oldukça önemlidir.





Brokoli düşük ışıklı ortamlarda görme için gerekli olan ışık emici molekülünün oluşumunda önemli bir rol oynar.





Düzenli olarak brokoli yemek sarı nokta (makula dejenerasyonu) hastalığı ve katarakt gibi göz problemleri riskini azaltır.





9. Sağlıklı Kemikler için Brokoli Tüketin





Her porsiyon da alınan brokoli kemik sağlığını geliştirir. Kalsiyum ve K vitamini açısından zengin olan brokoli kemik sağlığını destekler ve kemik erimesini (osteoporozu) önlemeye yardımcı olur.





K vitamini açısından zengin olan brokoli diyeti ile kemiklerinizin kırılma riskini azaltabilirsiniz.

Brokoli içerdiği yüksek lif ve düşük kalori oranı ile kemik sağlığı için önemli olan kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir.





Kalsiyum eksikliği ve onun etkilerini önlemek için düzenli olarak brokoli yiyin.





10. Saç Sağlığını Destekler





Eğer sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmak istiyorsanız kesinlikle diyetinize brokoliyi ekleyin. Brokoli saçınızın güçlü ve pürüzsüz olmasını sağlar.İçerdiği C, A ve B6 vitaminleri sayesinde saçlarınızın beslenmesine yardımcı olur.





Bu vitaminler yağ bezlerinin meydana getirdiği salgıların (sebumun) üretimini artırır. Sebum kafa derisi ve saçlar için doğal bir nemlendirici ve saç kremi gibi çalışır, saçların kuru ve kıvırcık olmasını önler.





Brokolinin faydaları bunlarla da bitmiyor. Brokolide bulunan kalsiyum saç köklerini güçlendirir, saç incelmesini ve dökülmesini azaltabilir.





Saçların sağlıklı bir şekilde uzaması için haftada üç yada dört defa çiğ brokoli yemek gerekir.