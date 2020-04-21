Samanyolu Haber /Gündem / İşte bu insanlar salındı /21 Nisan 2020 19:11

İşte bu insanlar salındı

Eşini boğazından bıçakladığı için cezaevinde olan Müslüm Arslan (33) AKP’nin yen infaz düzenlemesiyle salıverildi. Aslan’ın ilk icraati 9 yaşındaki kızını döverek öldürmek oldu.

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 CHP’li Erdoğan Toprak, vahşete tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi: “ Karısını boğazından bıçaklayıp hapse giren, afla tahliyesinin ertesinde 9 yaşındaki kızı Ceylan’ı hortumla döve döve öldüren cani kocayı, sözde babayı affedenlerin vicdanı huzurlu mu? Meclis’te oyları ve alkışlarıyla buna vesile olanlar, masum Ceylan’ın resmine iyi baksın!”

Müslüm Aslan, geçen yıl evli olduğu Rukiye Aslan’ı boğazından makasla yaraladığı için cezaevine girdi. Aslan’ın cezaevine girmesi üzerine Rukiye Aslan, çocuklarıyla birlikte babasının evine yerleşti. Cezaevinden AKP affıyla geçtiğimiz hafta tahliye olan Müslüm Aslan, kayınpederinin evine giderek 3 çocuğunu yanına aldı.

Müslüm Aslan, önceki gün büyük kızı Ceylan’ı dövdü. Küçük kızın yere yığılarak hareketsiz kalması üzerine Aslan, 155 ihbar hattını arayarak çocuğunu darp ettiğini söyledi. Aslan, bu sırada diğer çocukları 7 yaşındaki Yusuf İlker ile 5 yaşındaki Bünyamin’i alarak kendisinden boşanmak için dava açan Rukiye Aslan’ın evine bıraktı. İhbarın ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan’ı ambulansla hastaneye kaldırırken kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, mahkemece tutuklandı.

Bu arada evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan’ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp, yaktığı belirlendi.
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