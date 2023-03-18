İşte bu sene dışarıda iftar yapmanın maliyeti

11 ayın sultanı Ramazan 23 Mart Perşembe günü başlıyor. 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gecede vatandaşlar ilk sahura kalkacak. Ramazan 21 Nisan Cuma günü sona erecek.



İftarını dışarda açmak isteyenleri ise bu sene oldukça yüklü bir hesap bekliyor. Esnaf lokantalarında dahi fiyatlar yükselmişken dışarıda iftar yapmak birçok insan için hayal olacak gibi görünüyor.



Son 1.5 yıldır yaşanan yüksek enflasyon ve alım gücü kaybı nedeniyle bu yıl iftarını ailesi ile birlikte dışarıda açmak isteyenlerin cebi yanacak. Gıda fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle hem esnaf lokantalarında hem de lüks restoranlarda fiyatlar aldı başını gitti. Özellikle Ramazan ayı için hazırlanan Ramazan menüleri zaten normal menü fiyatlarından daha yüksek tutuluyordu.



Show TV'nin haberine göre lokanta ve restoran işletmecileri artan maliyetler nedeniyle menü fiyatlarını geçtiğimiz yıla oranla en az ikiye katladı.



Ortalama bir restoranda klasik bir iftar menüsü kuzu tandır veya çoban kavurma, çökertme ve güllaçtan oluşuyor. Böyle bir restoranda kişi başı ödenecek fiyat ise ortalama 750 lirayı buluyor. Yani 4 kişilik bir aile iftarını ortalama bir restoranda açtığında ödenecek hesap 3 bin lirayı buluyor.



Lüks restoranlarda ise durum daha vahim. Zengin iftarlık menüsü, özel şefler tarafından hazırlanmış yemekler ve Osmanlı tatlılarından oluşan mükellef bir iftar menüsü kişi başı bin 200 liradan başlıyor. Yani lüks bir restoranda bir aile iftarını açmak istediği zaman en az 4 bin 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda.



Daha mütevazı bir iftar sofrasına oturmak isteyen bir aile esnaf lokantasına gittiğinde ise yine ödeyeceği para cep yakacak.



Esnaf lokantasında mercimek veya ezo gelin çorbası, kuru fasulye ve kebap çeşitlerinden oluşan bir iftar menüsünün ortalama fiyatı ise kişi başı 250 liralı buluyor. Esnaf lokantasında mütevazı bir iftar açmak isteyen aile 1000 lirayı gözden çıkaracak.