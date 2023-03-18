İşte İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anketi





CHP: Yüzde 26





Soruya cevap vermeyenlerin oranı yüzde 4,4 olarak açıklanırken "Oy kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise yüzde 1,9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 6,4 olarak açıklandı.





Ankette CHP'nin yaklaşık 3 puanlık bir farkla AKP'nin önüne geçtiği görüldü. MHP'nin yoğun bir oy kaybının yanı sıra İYİ partide de, önceki çalışmalarda görülen yükselişte gerileme olduğu ve partinin başladığı yere döndüğü ifade edildi.





Mevcut adayların yanında soruya Selahattin Demirtaş cevabını verenlerin oranı da yüzde 9,5 olarak açıklandı.

Bunun yanında CHP seçmeninin %8’i ve MHP seçmeninin %11’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz karar vermediklerini söylüyor.

Kendisini ATATÜRKÇÜ olarak tarif eden seçmenler Zafer partisi, CHP, Memleket Partisi ve İYİ Parti'de yoğunlaşırken AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin %9.4'ü kendisini ATATÜRKÇÜ olarak tarif ediyor.

Themis Araştırma Şirketi, Mart 2023 anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Anket depremden etkilenen illerin dışında 8 ilde gerçekleştirildi.Ankette ilk olarak "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:Kararsızlar dağıtılmadan önce ortaya çıkan tablo böyleyken kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:Sinan OĞAN’ın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından sonra, ATA ittifakı ve Zafer Partisinde baraj sorununun kalmadığı da çalışmanın bir başka sonucu olarak dikkat çekti. Öte yandan Kararsız seçmenlerin %7 bandına gerilediği görülüyor.Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" diye soruldu. Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:Bu tabloya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, 2.tur seçim sonucunda belirleneceği anlaşılıyor.