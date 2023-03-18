İşte İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anketi

Ankette ilk olarak "Bugün bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle oldu:
CHP: Yüzde 26AKP: Yüzde 23,2
İYİ Parti: Yüzde 8,2
HDP: Yüzde 8,2
Zafer Partisi: Yüzde 7,2
MHP: Yüzde 3
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2,6
DEVA Partisi: Yüzde 2,1
Memleket Partisi: Yüzde 1,9
Gelecek Partisi: Yüzde 1
Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 1
Soruya cevap vermeyenlerin oranı yüzde 4,4 olarak açıklanırken "Oy kullanmayacağım" diyenlerin oranı ise yüzde 1,9 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 6,4 olarak açıklandı.
Kararsızlar dağıtılmadan önce ortaya çıkan tablo böyleyken kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oldu:
CHP: %30,8
AKP: %27,5
İYİ PARTİ: %9,7
HDP: %9,7
ZAFER PARTİSİ: %8,5
MHP: %3,6
TİP: Yüzde 3,1
DEVA: %2,4
MEMLEKET PARTİSİ: %2,3
GELECEK PARTİSİ: 1,1
Ankette CHP'nin yaklaşık 3 puanlık bir farkla AKP'nin önüne geçtiği görüldü. MHP'nin yoğun bir oy kaybının yanı sıra İYİ partide de, önceki çalışmalarda görülen yükselişte gerileme olduğu ve partinin başladığı yere döndüğü ifade edildi.
Sinan OĞAN’ın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından sonra, ATA ittifakı ve Zafer Partisinde baraj sorununun kalmadığı da çalışmanın bir başka sonucu olarak dikkat çekti. Öte yandan Kararsız seçmenlerin %7 bandına gerilediği görülüyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Ankete katılanlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz?" diye soruldu. Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,4
Sinan Oğan: Yüzde 10,4
Muharrem İnce: Yüzde 6,7
Kararsız: Yüzde 10,2
Mevcut adayların yanında soruya Selahattin Demirtaş cevabını verenlerin oranı da yüzde 9,5 olarak açıklandı.
Bu tabloya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının, 2.tur seçim sonucunda belirleneceği anlaşılıyor.
Bunun yanında CHP seçmeninin %8’i ve MHP seçmeninin %11’i Cumhurbaşkanlığı seçiminde henüz karar vermediklerini söylüyor.
Kendisini ATATÜRKÇÜ olarak tarif eden seçmenler Zafer partisi, CHP, Memleket Partisi ve İYİ Parti'de yoğunlaşırken AKP'ye oy vereceğini söyleyenlerin %9.4'ü kendisini ATATÜRKÇÜ olarak tarif ediyor.