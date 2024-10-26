İşte bugün seçim olsa partilerin oy oranları!

Metropoll Araştırma tarafından her ay düzenlenen Türkiye’nin Nabzı araştırmasının ekim ayı sonuçlarına göre, bu pazar yapılacak seçimde AKP ve Erdoğan iktidarını kaybediyor.



Ekim ayında yapılan araştırmaya göre, bu pazar seçim olursa kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyu yüzde 32.1, AKP’nin oyu yüzde 31, MHP yüzde 6.3, İYİ Parti yüzde 5.6, DEM Parti yüzde 10.6, YRP 3.6, Zafer Partisi 3.8 ve TİP 1.7 oldu.



Ankette kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oyu yüzde yüzde 22 olurken, CHP’deki dalgalanmanın durduğu ve AKP’nin oylarının stabil hale geldiği belirtiliyor.



Çalışmaya göre Erdoğan ve Mansur Yavaş karşılaştığında Yavaş yüzde 53.8, Erdoğan ise yüzde 28.7 oy alıyor.



İki isme de oy vermem diyenler ise yüzde 10.3,i olurken, fikir belirtmeyenler yüzde 7.2 oldu.



Erdoğan ile İmamoğlu’nun karşılaşması halinde İmamoğlu yüzde 49, Erdoğan ise yüzde 30.6 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenler yüzde 14 iken fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 6.4 oldu.



Özgür Özel ile Erdoğan’ın karşılaşması halinde ise Özel yüzde 45.2, Erdoğan ise yüzde 31.2 oy alıyor.



İki isme de oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 15 olurken, fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 7.9’da kaldı.



Katılımcıların yüzde 37.3’ü CHP’nin, yüzde 32.3’ü AKP’nin seçimi kazanacağına inanırken, cevap vermeyenlerin oranı yüzde 17.7 oldu.



CHP’ye seçimi kim kazandırır sorusuna ise yüzde 47.7’lik kesim Özgür Özel cevabını verirken, Kemal Kılıçdaroğlu cevabını verenlerin oranı yüzde 22.5’te kaldı. Yüzde 30.1 ise fikir belirtmedi.



Siyasilerin beğeni düzeyinde ise Yavaş’ın beğeni düzeyi yüzde 57, İmamoğlu’nun yüzde 48.1, Özel’in yüzde 34.6, Erdoğan’ın yüzde 34.4, Devlet Bahçeli yüzde 26.9, Yavuz Ağıralioğlu yüzde 22.9, Müsavat Dervişoğlu yüzde 19.6 ve Mehmet Şimşek yüzde 18.6 beğeni düzeyine ulaştı.