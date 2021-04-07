İşte Bugünün önemli gelişmeleri









377 KİŞİNİN TÜRKİYE’DEKİ MAL VARLIĞINI DONDURULDU









Türkiye hukuk dışı kararlardan birine daha imza attı. İktidar, ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi’ bahanesiyle Hizmet Hareketi ile ilişkilendirilen 205 kişi ile birlikte toplam 377 kişinin Türkiye’deki malvarlığı donduruldu.





2016 ve 2017 yılında da gündeme gelen mal varlığını dondurma, vatandaşlıktan çıkarma gibi girişimler dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından ertelenmişti. 7 Nisan 2021 Resmi Gazetede yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararının altında, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası bulunuyor.





Türkiye’de devletten hiçbir ihale almadan, kazandığını sadece toplum için harcayan İpek Ailesi’nin 20’li yaşlarındaki çocuklarında listede yer alması büyük tepki çekti





Sosyal Medya hesabından karara tepki gösteren İşadamı Akın İpek açıklamsında 'Bu kararın dayanağının ne olduğu, 7 yıldır yurt dışında kendi halinde yaşayan, haklarında soruşturma dahi bulunmayan genç insanların da adının böyle bir listeye konulma sebebi hukuken olmak bir tarafa, siyasi dahi olamaz. Olsa olsa, yurt dışında yürütmeye çalıştığım Hukuki hak arayışlarımı durdurmak, baskı yapmak ve taciz etmekten başka bir hedef düşünemiyorum.' dedi





Listede 2016 yılında vefat hayatını kaybeden Cemal Uşak da yer alması dikkat çekti





Hizmet Hareketi’nin mal varlığı dondurulanlar arasında Fethullah Gülen, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca gibi isimler de var .





İMZACI AMİRALLER İLE İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Montrö Antlaşmasıyla ilgili yayınladıkları bildiri sonrası gözaltına alınan 10 amiral Ankara Emniyetinde tutuluyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bildiride imzası bulunan emekli amirallerin WhatsApp grupları, dijital verileri ve cep telefonlarının HTS kayıtları inceleniyor İmzacıların telefonlarındaki yazışmalarının da araştırıldığı, ilk incelemede muvazzaf asker bağlantısının bulunmadığı öğrenildi





AMRİLALERİN BİLDİRİSİ SİYASİLARİN DE GÜNDEMİNDE









Erdoğan, partisinin Meclis'teki grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Amirallerin bildirisinde imzası olan bazı isimlerin CHP üyesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "CHP bir grup emekli amiralin buram buram darbe kokan bildirisini aklamaya çalışıyor. Bunun hesabını çok ağır vereceksiniz" diye konuştu. Erdoğan, "İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u yapacağız" diye belirtti.





DARBE EDEBİYATIYLA DÖRT GÜNDE EKONOMİYİ UNUTTURDULAR





Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de gündeminde bildiri vardı

Emekli amirallerin endişelerinin haklı olduğunu dile getiren Akşener, bunun gece yarısı yapılmasını eleştirdi. İktidarın bundan "darbe devşirmeye" çalıştığını söyledi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dolduruşuna gelmemesi konusunda uyardı.





MAKEDON POLİSİNE 'SEDAT PEKER OPERASYONU'





Kuzey Makedonya'da en az 9 polis memurunun ülkedeki yabancı vatandaşlara sahte pasaport ve kimlik belgesi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker'e de bu suç örgütünün sahte kimlik ve pasaport hazırladığı belirtildi.

KANAL İSTANBUL'DA KİMLER ARAZİ SATIN ALDI?





AKP'nin çılgın projesi 'Kanal İstanbul' her türlü eleştiye rağmen başlamak üzere. Hem maliyeti hem de çevreye vereceği zarar yüzünden eleştirilen projenin AKP için tam bir rant projesi olduğu bir kez daha ortaya çıktı.





Projenin başlayacağı haberlerinin duyulması ile bölgede Toplamda 26.7 milyon metrekare arazi el değiştirmiş.





Katar Emirinin ailesi ve Damat Berat Albayrak'ın da arazi aldığı ortaya çıkan Kanal İstanbul güzergahından AKP'ye yakın bir çok kişi büyük arazi kapatmış .





Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, arsa alan isimleri yazdı. Kanal İstanbul güzergâhında arsa alanlar isimler arasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aziz Torun, 17/25 Aralık operasyonlarında tartışılan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Muratbey peynirlerinin sahibi Recai ve Necmi Erol bulunuyor.





TÜRKİYE'DE EN ACİL İHTİYAÇ: YARGI BAĞIMSIZLIĞI'





Uluslararası Af Örgütü'nün tüm dünyada insan hakları durumunu değerlendiren 2020 yılı raporu yayınlandı. Korona pandemisi sırasında insan hakları ihlallerinin dünya genelinde arttığına dikkat çeken Af Örgütü Türkiye'de en acil ihtiyacın yargı bağımsızlığı olduğunu açıkladı.





Raporun Türkiye bölümünde "Yargı gücü, adil yargılanma güvencelerini ve hukuki usulleri hiçe saydı ve aşırı geniş tanımlanmış terörle mücadele yasalarını, uluslararası insan hakları hukuku gereğince koruma altında olan fiilleri cezalandırmak için kullanmayı sürdürdü" denildi.





Bazı yargı mensupları ve hukukçuların "mesleki görevlerini meşru biçimde yerine getirdikleri için" yaptırımlara maruz kaldığını ifade eden raporda "Gazeteciler, siyasetçiler, aktivistler, sosyal medya kullanıcıları ve insan hakları savunucularının da aralarında bulunduğu kişilere yönelik gerçek veya varsayılan muhalefetleri nedeniyle yargı tacizi devam etti" ifadelerine yer verildi.





HAKAN DAĞDEVİREN'İN DRAMI MECLİS GÜNDEMİNDE





HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, lösemi hastası 12 yaşındaki Hakan Dağdeviren ve ailesinin yaşadıklarını Meclis kürsüsünden haykırdı. Hakan’ın ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini, ancak buna rağmen tutuklu annesinin bırakılmadığını hatırlatan Piroğlu, insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun da bu zulümleri dile getirdiği için tutuklandığını hatırlattı.