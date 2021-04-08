İşte Bugünün önemli gelişmeleri





ANKARA EMNİYETİNDE TUTULAN AMİRALLERİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI





Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne imza attığı gerekçesiyle 4 gündür gözaltında olan 10 emekli amiralin gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı





Yaşları nedeniyle gözaltına alınmayan ifade vermeleri için çağırılan 4 emekli amiralin de ifadesi pazartesi günü alınacak . Eğer ifadeler Pazartesi tamamlanmazsa gözaltındaki amirallerin gözaltı süresi bir kez daha uzatılabilir









AYASOFYA İMAMI MEHMET BOYNUKALIN İSTİFA ETTİ





Siyasi yorumları nedeniyle AKP'li yöneticiler tarafından da eleştirilen Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın istifa etti.









Görevden ayrılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Boynukalın, 'akademik ve ilmi çalışmalarına' vakit ayırabilmek için, ‘görevden affını istediğini’ söyledi.





Boynukalın, emekli amirallerin Montrö bildirisine de değinerek, “Aldığım kararın bir diğer sebebi de, milli iradeye karşı pervasızca yayınlanan malum bildiriyle ilgili yorumlarda yalan yanlış kıyaslamalara gidilerek, ‘Ayasofya imamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım’ gibi hezeyanlara meydan vermemektir” ifadelerini kullandı.





Açıklamasında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmeyen Boynukalın, “dilinin döndüğünce İslam’ı anlatmaya çalıştığını” savundu.













ÇIPLAK ARAMADA YENİ SKANDAL

Meclis İnsan Hakları İnceleme alt komisyonu üyelerinin hazırladığı Sincan Cezaevi raporuna “çıplak arama” da girdi. Raporda tutuklu ve hükümlülerin “çıplak aramaya” maruz kaldığı belirtilirken bunun usule uygun olduğu ileri sürüldü. CHP'li üyeler ise çıplak aramanın işkence olduğunu belirterek rapora şerh düştü.





HALKBANK DAVASI ABD'DE YENİDEN BAŞLIYOR













Halkbank'ın yargılandığı dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşanıyor. Pazartesi günü New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’nde yapılacak duruşmada Halkbank'ın itirazı karara bağlanacak. ABD'deki hukuk uzmanları Rıza Sarraf’ın Hakan Atilla duruşmalarında olduğu gibi Halkbank’ın olası duruşma sürecinde yeniden kilit bir rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.









GURBETTE VEFAT EDEN SALİH DİNÇER'E BURUK VEDA





ABD'de vefat eden Hizmet gönüllüsü Salih Dinçer dualarla defnedildi. Merhum Dinçer'in cenaze namazını Fethullah Gülen Hocaefendi kıldırırken defin işlemi boyunca da mezarlıkta kaldı.





Geçtiğimiz günlerde geçirdiği beyin kanaması sebebiyle vefat eden 75 yaşındaki Salih Dinçer, çevresinde güleryüzlü ve yardımsever biri olarak tanınıyordu.





Dinçer hayatını kaybetmesinin ardından, kabristana dönüştürülmesine vesile olduğu Gurbet Cemetery'ye dualar eşliğinde defnedildi. Buradaki cenaze merasimine ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra uzun zamandır cenaze gibi toplu etkinliklere katılmayan Fethullah Gülen Hocaefendi de vefasını göstererek katıldı.





Kısa bir konuşma yapan Hocaefendi merhum Salih Dinçer'in güzel hasletlerinden bahsetti.





Cenaze namazını da bizzat kendisi kıldıran Hocaefendi, defin işleminin tamamlanmasına kadar mezarlıkta refakat etti.





Dinçer, gurbette vefat edenlerin defnedildiği Gurbet Cemetery'deki 7. kişi oldu.













ALMANYA'DAN ÇARPICI TÜRKİYE RAPORU





Alman düşünce kuruluşu Bilim ve Politika Vakfı (SWP), Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Raporda, yeni hükümet sistemiyle birlikte AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurumlar üzerinde "neredeyse sınırsız ve denetimsiz" bir güce sahip olduğuna işaret edildi. "Cumhurbaşkanı’nın siyasi manevra alanının parlamenter sistemde olduğundan daha da dar hale geldiği" gözlemine yer verildi.

"Yeni sistem, ulaşılacağı söylenen hedeflerin gerçekleştirilmesinde başarısız oldu" değerlendirmesine yer verilen araştırmada, gelinen noktada bugün Erdoğan'ın "iktidarı muhafaza etme mücadelesi yürüttüğü" aktarıldı.





ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN İLGİNÇ KARAR

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından çok sayıda televizyon kanalı ile gazete ve dergilerin kapatılmasının dayanağı olan kanun değişikliğini kısmen iptal etti.





Anayasa Mahkemesi, CHP’nin iptal başvurusu üzerine başlayan yargılamada karar 7'ye karşı 7 oyla alındı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan da istemin kabulü yönünde oy kullandığı için davada iptal kararı çıktı.





Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, "Milli Güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler (...)" cümlesinde yer alan "aidiyet", "irtibat" ve "iltisak" kavramlarının genel kavram niteliğinde olduğu belirtildi. Kararda, "Bu kavramların hukuki niteliği ve objektif anlamı yargı içtihatlarıyla belirlenebilecek durumdadır. Diğer yandan anılan kavramların içinde bulunulan dönem için farklı yorumlanabilmesi de mümkündür" tespitine yer veren Anayasa Mahkemesi, idari bir kararla basın yayın kuruluşlarının kapatılmasının basın ve fikir özgürlüklerini ihlal ettiğini vurguladı.





Basın yayın kuruluşlarının kapatılmasına dayanak olan ve kapatma kararına karşı itirazların önünü kapatan maddelerin iptaliyle birlikte, kapanan, mallarına el konulan ve lisansları iptal edilen kurumlara ne olacağı da merak konusu oldu.





AB İLE KOLTUK KRİZİ BÜYÜYOR





Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyaretindeki koltuk krizinin yankıları sürüyor.

Görüşme sırasında Ursula von der Leyen'ın ayakta kalmasına Avrupa'dan gelen tepkiler büyüyerek devam ediyor.

Avrupa medyası Von der Leyen’e protokolde saygısızlık yapıldığını savunurken, Avrupa Komisyonu Başkanı’nın sözcüsü, “Komisyon Başkanı açıkça şaşırdı. Von der Leyen'in de Konsey Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı şekilde oturması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.





Duruma sessiz kalmakla eleştirilen Charles Michel, "Duyarsız kaldığım izlenimi ve önemli bir görüşmenin bu durumun gölgesinde kalmasından dolayı üzgünüm. Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik" dedi.









BİN SÖZE BEDEL BİR FOTOĞRAF





Türkiye'den ekonomik krizi anlatan ilginç bir fotoğraf. Karabük'te bir fırın camına 'Ekmek 1 lira 10 kuruş, bayat 70 kuruş' yazıdı .

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu fotoğrafı sosyal medyadan fırının camındaki "Bayat 0.70" ifadesini paylaşarak "Bir fotoğraf bin söze bedel" dedi.













AVRUPA’DA EN FAZLA MAHKÛM TÜRKİYE’DE





Avrupa Konseyi tarafından yayınlanan 2020 yılı istatistiklerine göre kıtada nüfusa oranla en fazla tutuklu bulunan, en kalabalık cezaevlerinin bulunduğu, terör suçlarından hüküm giyenlerin sayısının açık ara en fazla olduğu ülke Türkiye. Üç alanda da Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada Türkiye yer aldı.





Avrupa’da her 100 bin kişiye oranla en fazla mahkumun bulunduğu ülke olan Türkiye’de 100 kişilik bir hapishanede 127 mahkum kalıyor. En fazla mahkumun olduğu ülke olmasının yanı sıra tutukluları ilkel şartlarda barındıran Türkiye’de her 100 bin kişiden 357.2’si cezaevlerinde mahkum olarak kalıyor. Avrupa’da en kalabalık cezaevlerine ev sahipliği yapan Türkiye, terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle hüküm giyen mahkum sayısında da Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Türkiye’de bulunan cezaevlerinde toplam 29 bin 827 tutuklu, terör suçları nedeniyle hüküm giydi. Bu alanda Türkiye, Avrupa’daki en yakın rakibi Fransa’yı 100’e katlamış durumda. Fransa’da terör suçları nedeniyle sadece 292 kişi cezaevlerinde yer alıyor.



