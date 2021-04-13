İşte Bugünün önemli gelişmeleri

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TÜRKİYE BU SAVCIYI KONUŞTU

Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül sırası gelmediği için kendisini muayene etmeyen Ortopedi Uzmanı Doktor için gözaltı talimatı verdi.

Polislerin hastanede 'ters kelepçe' ile göz altına almak istediği nöbetçi doktor Kemal Gökhan Günel arkadaşlarının engel olmasıyla başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gitti. İfadesinin ardından serbest bırakılan doktor yaşadıklarını sosyal medyadan duyurdu.

Sosyal Medya'da büyük tepki gören Savcı Mehmet Bülbül Twiterda gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından başta sağlık çalışanları olmak üzere Doktor Kemal Gökhan Günel'e sahip çıkan mesajlar yağdı

Konuyla ilgili açıklama yapan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, Dr. Günel hakkında, "tedaviden kaçınıp güvenlik görevlisine aşağılayıcı sözler söylemesi nedeniyle" soruşturma başlatıldığını' bildirdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Savcı Mehmet Bülbül hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) inceleme izni verdi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ AHMET ALTAN'I HAKLI BULDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1500 gündür tutuklu olan yazar Ahmet Altan’ın yaptığı başvuruda Türkiye’yi mahkum etti.

AİHM, Ahmet Altan’ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı.

Yüksek mahkeme, Altan’ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış, “emniyet ve güvenlik”, “adil yargılanma” ve “ifade özgürlüğü” haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme buna karşılık, Altan’ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi.

Ankara Altan’a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödeyecek.









RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE KÖTÜ HABER





Türkiye'ye en fazla turisti gönderen Rusya'dan ağır darbe . Rusya Koronavirüs vaka sayılarını gerekçe göstererek her iki ülke arasındaki uçuşlara sınırlama getirdi.





1 Haziran’a kadar sınırlamanın devam edeceğini açıklayan Rus yetkililer Türkiye'ye turist gönderen tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermeleri talimatı verdi .





Kremlin'den de konuyla ilgili açıklama geldi . Kremlin sözcüsü Peskov Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya verdiği destekle ilişkili olmadığını sadece artan vaka sayılarıyla ilgili olduğunu açıkladı





TÜRKİYE'DE KİTLESEL GÖZALTILAR HIZ KESMİYOR





İzmir ve İstanbul merkezli soruşturmalarda Hizmet Hareketi'ne mensup olduğu ileri sürülen 144 kişi hakkında Sahurda gözaltı kararı verildi.





İzmir merkezli 49 ilde düzenlenen operasyonda aralarında muvazzaf asker ve polislerin de olduğu 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





84 kişiden 29’unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 7’sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 4’ünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 14’ünün Jandarma Genel Komutanlığı personeli, 10’unun eski askeri öğrenci olduğu, 20’sinin ise 14’ü aktif görevde olmak üzere polis memuru olduğu aktarıldı. Askerlerden de 42’sinin muvazzaf olduğu, 12’sinin görevde olmadığı belirtildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında da 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 60 kişiden 38'i eski askeri öğrenci, diğerleri ise

Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan askeri personel olduğu açıklandı

Karar doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü 19 ilde çalışma başlattı.













BİLDİRİ YAYINLAYAN EMEKLİ AMİRALLER SERBEST

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı serbest kaldı.





Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral ile ifadeye çağrılan 4 emekli amiral adliyeye sevk edilmişti.

Akşam saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirilen 14 emekli amiralin savcılık sorguları yaklaşık 4.5 saat sürdü. Sorgularının ardından savc ı 13 ismin serbest bırakılmasını, Bildiriyi hazırladığı ve son hâlini verdiği gerekçesiyle emekli amirallerden Ergun Mengi'nin de tutuklanmasını istedi. Mahkeme Mengi dahil bütün amirallleri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı





KORONA TEDBİRLERİ SIKILAŞIYOR





Günlük koronavirüs vaka sayısı 10 binin üstünde olan Almanya’da daha sert önlemler için ilk adım atıldı.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, üçüncü korona dalgasına karşı sert önlemler için federal hükümetin yetkilerini artıran yasal değişikliklere onay verdi. Düzenleme, sokağa çıkma kısıtlamalarını da kapsıyor.





Aşılamada belli bir başarı elde eden Amerika Birleşik Devletleri'nde kısmi bir gevşeme söz konusu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Bu karara karşın Biden maske zorunluluğunun sürmesinden yana tavrını sürdürüyor. ABD'de Covid-19 kaynaklı ölüm rakamları 567 bini geçti.