İşte Bugünün önemli gelişmeleri









AHMET ALTAN SERBEST BIRAKILDI

4 yıl 6 ay 21 gündür tutuklu olan gazeteci-yazar Ahmet Altan tahliye edildi

Yargıtay, Ahmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davada aldıkları hapis cezaları kararını bozdu. Ayrıca

Mahkeme, tutuklu Ahmet Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.





Karar sonrasında Silivri Cezaevinde bulunan Ahmet Altan serbest bırakıldı. Altan'ı Silivri Cezaevi kapısında avukatı Figen Çalıkuşu karşıladı.





Taksiyle evine gönderilen Ahmet Altan’ı, kardeşi, çocukları ve bazı arkadaşları karşıladı.

Taksiden indikten sonra “Sarılamıyoruz birbirimize değil mi” diyen Altan’a, kardeşi Zeynep Altan sarıldı. Ahmet Altan daha sonra bagajdaki eşyalarını alarak taksi ücretini ödedi.





Burada açıklama yapan Ahmet Altan, “Ben duygularımın ne olduğunu bilmiyorum doğrusunu istersen. Çünkü çıktım ama çok acele çıktık. Tam niye çıktığımı bilmiyorum. Yani hangi karardan çıktım, nasıl oldu. Bana sormadan beni içeri aldılar, bana sormadan beni dışarı bıraktılar, onun için tam bilmiyorum” şeklinde konuştu. Ahmet Altan daha sonra kardeşi ve çocukları ile yaşadığı apartmana giriş yaptı.





HİDAYET KARACA'NIN EMEKLİ MAAŞINA EL KONULDU





Yaklaşık 6,5 yıldır tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın emekli maaşına da el konulduğu ortaya çıktı. Oğlu Sıdkı Karaca, konuyla ilgili paylaşımında, “Babam Hidayet Karaca haksız ve hukuka aykırı olarak 6 yıl 4 ay 1 gündür tutuklu. Anayasa ve kanunlar güvencesinde olan tüm varlığı ve hakları hukuka aykırı olarak elinden alındı. Bugün itibariyle; elinde kalan son hakkı olan, yasalarca (!) korunan emekli maaşına da el konuldu…” ifadelerini kullandı.













YENİ BAŞKAN İNDİRMEK İÇİN GELDİĞİ FAİZE DOKUNAMADI

Merkez Bankası bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.





Merkez Bankası'nın başına Erdoğan tarafından faizi indirsin diye getirilen yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplandı. Ekonomik Krizin boyutunun ağırlaşması sebebiyle Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu.





Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, faizleri 200 baz puan artırarak yüzde 19’a çıkarmasının ardından görevden alınmıştı.





EKONOMİYE SON DARBEYİ PUTİN VURDU





Türkiye bu yıl da turizmden büyük kayıp bekliyor.





Türkiye’ye en çok turist gönderen Rusya , Türkiye’ye olan uçuşları 1 Haziran’a kadar durdurdu.





Görünür gerekçe, Türkiye'deki vaka sayısının çok artmış olması.





Ancak kulislerde konuşulan , Türkiye'nin çatışmanın eşiğine gelen Rusya ve Ukrayna arasında taraf olması ve Ukrayna'nın yanında yer alması…





Türkiye'den en çok para harcayan turistleri gönderen Almanya bu yıl seyahatleri tümden yasaklamayı planlıyor.





İngiltere ise seyahat kısıtlamasını sürekli uzatıyor





Bu kararlar ile ekonomik olarak zor durumda olan Türkiye’nin döviz ihtiyacı daha da artacak, Ayrıca iki senedir zor durumdaki turistik tesisler çok daha zora girecek.

















EMEKLİ AMİRALLERE KELEPÇE KARARI





Adli kontrol şartıyla bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı





Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin iktidar tarafından tartışmaya açılmasına ilişkin endişelerini dile getiren bir açıklama yaptıkları için gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallere, il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı.





Bildiriye imza atan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında "Suç işlemek için anlaşma"dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.









ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM KARARI

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla Moskova'ya yeni yaptırımlar açıkladı.





ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağı yönünde çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray'dan resmi açıklama yapıldı.





ABD yönetimi, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle 10 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Açıklamada, tüzel ve özel kişi olmak üzere toplamda 32 kişiye yaptırım uygulandığı belirtildi.



