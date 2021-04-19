İşte Bugünün önemli gelişmeleri









AKP 'KAYIP' 128 MİLYAR DOLARIN SORUMLULUĞUNU ALBAYRAK’A YIKTI!





Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde buhar olan Merkez Bankası’nın 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Merkez Bankası’nın kayıp rezervleriyle ilgili ilk kez konuştu. Rezervlerden eksilen para ile ilgili sorumluğu Berat Albayrak'a atan Elvan "Yöntemi eleştiriebilir, tartışılabilirsiniz ama 'yolsuzluk var' ithamları doğru bir yaklaşım değil" dedi. Veriyi açıklama kararının Merkez Bankası'nın uhdesinde olduğunu kaydeden Elvan, "Ben bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın" diye konuştu.

AKP BELEDİYELERİNDEKİ 'İNSAN KAÇAKÇILIĞI' SKANDALI BÜYÜYOR





AKP'li Malatya Yeşilyurt Belediyesi, 50 civarında kişiyi gri pasaportla yurtdışına kaçırmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla bir çok belediyenin benzer uygulamalarla 'insan Kaçakçılığına yardımcı olduğunu açıklamıştı. Bugün İçişleri Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama geldi.

Bakanlık, ‘gri pasaport’ olarak bilinen hizmet damgalı pasaportların, kamu görevlisi olmayan kişilere verilip yurt dışına gidişlerinin sağlanmasıyla ilgili 6 belediye hakkında soruşturma başlattı. Çoğu muhalefete mensup 6 belediye hakkında başlatılan yeni bir tartışma da başlattı.





İnsan kaçakçılığı suçlamaları ile ilgili Almanya da harekete geçti. Adı geçen şirketler hakkında üç ayrı soruşturma başlatan Almanya, organize bir kaçakçılık tespit edilmesi halinde Türkiye'ye ait tüm pasaportları şüpheli kategorisine alacak.





Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018'de resmi hizmet pasaportuyla yurt dışına Alevi dedesi gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişinin 20'sinin yurda dönmedikleri ortaya çıktı









HÜCREDEKİ SANATÇI FEVZİ YAZICI’YA MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ

1217 gündür Silivri Cezaevinde hücrede bulunan Fevzi Yazıcı, hapiste çizdiği desenlerle Society for News Design’ın (SND) 42. En İyi Baskı Haber Tasarımı Yaratıcı Yarışması’nda Mükemmellik Ödülü’ne değer görüldü.

Zaman gazetesinin tasarım direktörlüğünü yapan Fevzi Yazıcı, Society for News Design tarafından düzenlenen ve tasarım dünyasının ‘Oscar’ı olarak kabul edilen yarışmada çifte mükemmellik ödülü kazandı.





42. kez düzenlenen ‘En İyi Basılı Haber Tasarımı’ yarışmasında Yazıcı’nın Silivri’deki hapishane hücresinde yaptığı çizimler ödüllendirildi.

Yazıcı’nın çizimleri Mayıs 2020 tarihinde Washington Post’ta yayımlanan “Art of Darkness” başlıklı üç sayfalık geniş haberde yer almıştı.





Doktorların Rusya’da cezaevindeki muhalif lider Alexei Navalny’nin birkaç gün içinde ölebileceğini belirtilmesinin ardından Başkan Joe Biden’ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’dan uyarı geldi. Sullivan, “Navalny cezaevinde ölürse bunun sonuçları olur” dedi.

















AVRUPA FUTBOLUNDA DEPREM'





Aralarında Real Madrid, Juventus ve Arsenal gibi futbol devlerinin bulunduğu 12 kulüp, UEFA ve FIFA'ya rağmen Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıkladı.





İKurucu 12 takım İngiliz Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan Milan, Inter Milan ve Juventus'u kapsıyor.

Takımlar kendi ülkelerinin lig maçlarında da oynamaya devam edecek, kurucu kulüpler ön ödeme olarak yaklaşık 3,5 milyar euro (4,19 milyar dolar) net hibe alacak.

Yeni lig kurulmasına UEFA ve FIFA'dan sert tepki geldi.





FIFA yaptığı açıklamada ' Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.' denildi





Ancak Takımların Avrupa'nın en büyük kulüplerinden olması diğer liglerin de işleyişini tehlikeye sokuyor