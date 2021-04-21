İşte Bugünün önemli gelişmeleri

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SINIRLI KALDI





AKP'nin son günlerde yaşadığı krizlerden çıkış yolu olarak kabine değişiklğine gidileceği bir süredir konuşuluyordu. Sosyal Medyadan istifa eden Berat Albayrak'ın da yeni den kabineye döneceği iddiaları Ankara siyasi kulislerinde konuşuluyordu.

Ancak beklenen olmadı . Kabine değişikliği çon sınırlı oldu.





Erdoğan gece yarısı kararnamesi ile 2 Bakanı görevden aldı, 3 yeni bakan atadı. Sadece üç yıl önce birleştirilen Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeniden ikiye bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ise Vedat Bilgin atandı.





Ayrıca Kendi şirketinden başında bulunduğu Ticaret Bakanlığı’na ürün sattığı ortaya çıkan Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine eski AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atandı.





Muş, geçen kasım ayında istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yakın bir isim olarak biliniyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu şirketten dezenfektan alımı yapıldığını kabul etmişti.





AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına atadığı Vedat Bilgin ismi dikkat çekti.

Eski bir MHP'li olan Bilgin Bir dönem Bahçeli'nin baş danışmanıydı . Daha sonra AKP'ye katılan Bilgin, AKP'den milletvekili seçilmiş, Davutoğlu ve sonrasında Erdoğan'ın danışmanlığını yapmıştı.





MERKEZ BANKASI'NDAN EKSİLEN 128 MİLYAR DOLAR ' YER DEĞİŞTİRMİŞ'





"128 milyar dolar nerede?" tartışmalarına ilişkin muhalefet, iktidarı sıkıştırmaya devam ediyor. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre , tartışmaların toplumda karşılık gördüğünü gören Erdoğan AKP'lilere konuşun talimatı verdi.Bir çok AKP'li isim konuyla ilgili açıklama yaparken Erdoğan da , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların akıbetiyle ilgili ilk kez konuştu. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, 'Bu para ve çok daha fazlası, ekonominin aktörleri ve vatandaşımız arasında dolaşıma girmiş, yani yer değiştirmiş, ama sonuçta çoğu yine ülkemizin değeri olarak yurt içinde kalmıştır.' dedi





İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada 128 milyar dolar tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.





Akşener 'Sayın Erdoğan’ın becerikli ellerinde memleket bir kayıplar ülkesi oldu. Sipariş edildi denilen aşılar kayıp, gri pasaportla yurt dışına gönderilen belediye personelleri kayıp, Mısır’da Rabia kayıp, 128 Milyar dolarlık kayıp, adalet kayıp, demokrasi, hak, hukuk, huzur kayıp. Kadınlarımızın mutluluğu, gençlerimizin umudu kayıp. Haliyle 128 Milyarı kaybeden sunumların efendisi damat bakan da kayıp. Milletimizin dertlerinin yapay gündemlere kurban verilmesine izin vermeyeceğiz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun milletimiz 128 milyar doların akıbetini soruyor. ' dedi









TÜRKİYE KAPANIYOR, AVRUPA AÇILMAYA BAŞLADI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu ağırlaşıyor. Günlük vaka sayısı 60 binin altına düşmezken bir çok ülke Türkiye'yi riskli bölge ilan etti. Sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere kısmi kapanma uygulanırken şimdilik her hangi bir sonuç alınmış değil.

Türkiye'nin kapandığı ve vakaların arttığı günlerde Avrupa'da açılma ve normalleşme başladı.Avrupa günlük aşılamada, virüsün bulaşma sayısını geçti ve salgında dengeyi sağladı.

Henüz sürü bağışıklığına erişilmemiş olsa bile özellikle yaşlılara sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor. Sadece Almanya'da vaka sayısının yüksek olduğu yerlerde , gece 22.00- 05.00 arası, “toplu halde ve acil durumlar dışında” sokağa çıkma yasağı getirildi.

Avrupa'da Fransa ve İtalya dışında büyük oranda açılım sağlanmaya başlandı. Özellikle İngiltere , aşılamadaki hızıyla büyük oranda krizi atlatmayı başardı. Ülkede 12 Nisan'dan beri barlar, restoranlar ve her yer açık.

AVRUPA SÜPER LİGİ 48 SAATTE BİTTİ!

Hafta sonu İngiltere'den önde gelen 6 kulübün de dahil olduğu 12 futbol kulübü, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamıştı . FIFA ve UEFA başta olmak üzere Ülke federasyonları tarafında da tepki gören girişimin Dünyada futbolun geleceğini sabote edeceği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Yeni ligde oynayan futbolcuların diğer liglerden men edilebilecekleri , takımların ülkelerindeki liglerden atılacağı uyarıları yapıldı İngiltere'de taraftar dernekleri de karara tepkili olduğu karara hükümet bile müdahil oldu.





Gelen tepkiler üzerine Avrupa Süper Ligi planının kurucuları arasında yer alan 6 İngiliz kulübünün hepsi, Süper Lig'den çekildiklerini açıkladı.

Avrupa Süper Ligi kurucu arasında yer alan Juventus'ta Başkan Andrea Agnelli, 6 Premier Lig kulübünün organizasyondan çekilmesinin ardından projenin hayata geçemeyeceğini duyurdu





Kriz şimdilik durulmuş gibi gözükürken , maddi durumlarını çok kötü olduğunu öne süren büyük klulüplerin şimdi ne yapacakları merak konusu