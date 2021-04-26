İşte Bugünün önemli gelişmeleri

KİTLESEL GÖZALTILAR YENİ BİR BOYUT KAZANDI





Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avına sahur operasyonlarıyla hız verildi. İzmir ve İstanbul merkezli 62 il ile KKTC'de TSK mensuplarına yönelik operasyonda tek seferde 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında ankesörden arandıkları tespit edilen veya itirafçıların beyanı doğrultusunda 459’u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.





ABD- TÜRKİYE İLŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM





ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullandı.





Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu.





ABD Kongresi'nin her iki kanadı da 2019 yılında 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan kararları kabul etmişti.

23 Nisan'da Biden, göreve geldikten sonra Erdoğan ile ilk telefon görüşmesini yapmış ve Bu ifadeyi kullanacağını söylemişti.





Türkiye'de İktidar ve Muhalefet temsilcileri Biden'ın ifadelerine tepki gösterirken Erdoğan'dan henüz bir açıklama gelmedi





Biden'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlamasından bu yana ABD ile Türkiye arasında sıkıntılı bir dönem yaşanıyor.

Bu açıklamalar gerginliği daha da artıracak gibi gözüküyor.

İktidar sözcüleri, Türkiye'nin, ABD’ye karşı bir dizi yaptırım kararını gündemine getireceği sinyalini verdi













GRİ PASAPORT SKANDALI BÜYÜYOR





Çoğu AKP'li birçok belediye üzerinden gri pasaport verilerek yurt dışına insan göndermesiyle Türkiye gündemini sarsan ‘gri pasaport’ skandalı her gün yeni bir boyut kazanıyor.





Almanya’ya gidenlerin geri dönmediklerini tespit eden , insan kaçakçılığı konusunda hem Ankara’yı hem de Almanya’daki konsoloslukları uyaran iki konosolosluk görevlisinin görevden alındığı ortaya çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından cevaplandırılması istemiyle meclise soru önergesi verdi.

Önergede 'İki diplomatın kaçakçılığı ortaya çıkardıkları için ödüllendirilmeleri beklenirken cezalandırılmaları kafalarda soru işareti bırakmaktadır.' denildi

Bu arada İnsan Kaçakçılığı ile ilgili soruşturma başlatan Almanya, bu yöntemle ülkeye gelen ve yerleşen kişileri sınır dışı etmeye başladı.





KOBANE DAVASI GERGİN BAŞLADI





HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 28’i tutuklu, 108 kişi hakkında açılan 'Kobane Davası' başladı.





Sincan Cezaevi kampüsü içinde yer alan duruşma salonunda görülecek dava için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı Duruşma salonun önünde de avukatların alınmaması nedeniyle gerginlik yaşandı. Davada 100 kişilik avukat sınırlaması olduğunu söyleyen güvenlik güçleri aralarında baro başkanlarının da olduğu avukatların içeriye alınmasına izin vermedi.

Mahkeme Başkanı ve duruşma salonundaki avukatlar arasında gerginlik yaşandı . Gerginlik sonrasında Duruşma salonunu terk eden avukatlar, "Bu hukuksuzluğa ortak olmamak adına dışarı çıktık. Savunmaları serbestçe yapabileceğimiz koşullar sağlanmazsa salona girmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.





Kimlik tespitinde savunma vermeyeceklerini söyleyen sanıklardan sonra, sabah salona alınmayan avukatlar dahil tüm avukatlar salona girdi.





Duruşmaların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor





Yargılanan HDP'liler için 29 ayrı suçlamayla 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapsi isteniyor





KRİPTO VURGUN PİYASAYI SARSTI





Kripto para borsaları 2 milyar dolarlık Thodex vurgunu ile sarsıldı. Piyasadan 2 milyar TL toplayan Vebitcoin de battı. Bazı şirketler de sırada. Yüz binlerce mağdur çaresiz.





Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soygunun siyasi ayağı da tartışma konusu oldu.





Thodex’in sahibi Fatih Faruk Özer’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla makamlarında çekilen fotoğrafları sosyal medyaya düştü.

Faruk Fatih Özer’in, MHP’li milletvekili Saffet Sancaklı’nın 24 yaşındaki oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu da ortaya çıktı.





Ayrıca Süleyman Soylu , Faruk Fatih Özer görüşmesindeki kişinin de Soylu'nun yeğeni Hasan Berk Işık olduğu anlaşıldı. Süleyman Soylu’nun yeğeninin Özer’le ilişkisinin hangi boyutta olduğu bilinmiyor.









TÜRKİYE'DE SAĞLIKÇI KRİZİ





Türkiye’de 2016’dan bu yana 3 bin 342’si hekim olmak üzere 15 bin sağlık çalışanı ihraç edildi. Tıp fakültesini bitirip mecburi hizmete hazırlanan binlerce hekim ise güvenlik soruşturması nedeniyle göreve başlayamadı. Pandemi sürecinde 792’si doktor toplam 2 bin 537 sağlıkçının emekli olurken, 2 bin 107’si doktor olmak üzere toplam 3 bin 487 sağlıkçı istifa etti.





Türkiye'de Koranavirüsle mücadelede doktor sıkıntısı yaşanıyor





Sağlık Bakanlığı şimdi emekli doktorlardan çare arıyor. Bakanlık 65-72 yaş arasında olup daha önce bakanlıkta çalışan tabip ve uzman tabiplerin yeniden istihdamı için başvuru ilanı yayınladı.