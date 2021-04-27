İşte Bugünün önemli gelişmeleri

TÜRKİYE SONUNDA TAM KAPANACAK





Erdoğan, Türkiye'nin 29 Nisan Perşembe akşamı itibarıyla tam kapanma dönemine geçeceğini açıkladı.





Türkiye'de Koronavirus vaka sayısının bir türlü düşmemesi sebebiyle Türkiye'de Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak





Karar ile birlikte bir çok işyeri de kapanacak. Memurlar işlerine gidemeyecek. Okullarda yüz yüze eğitim yapılamayacak. Şehirler arası seyahat izne tabi olacak





Kapanma ile ilgili vatandaşa nasıl yardımlar yapılacağı açıklanan kararlar arasında yer almadı. Bir çok vatandaş ekonomik olarak nasıl geçineceğini düşünmeye başladı.

İMF Raporuna göre Türkiye pandemi döneminde vatandaşına en az yardım eden ülkeler arasında yer aldı.





Bu arada Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran salgındaki vaka sayılarında son günlerdeki düşüşün nedeni ortaya çıktı. Bakanlık test sayısını azaltarak vakalarda ciddi düşüş sağladı





ALMANYA HAZİRAN'DA AŞIDA ÖNCELİĞİ KALDIRACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yeni tip koronavirüse karşı devam eden aşı kampanyasındaki öncelik sıralamasının en geç haziranda kaldırılabileceğini söyledi.





Merkel eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada aşı merkezlerinin yanı sıra kampanyaya katılan aile doktorlarına gelecek dönemde verilecek aşı sayısının da artacağını ifade etti. Birçok eyalette aşı kampanyasında öncelik sıralamasında birinci ve ikinci grupta olanlara aşı yapıldığına işaret eden Merkel, üçüncü gruptakilere de ilk aşının mayısta uygulanmasının beklenildiğini kaydetti.





Merkel, "Böylelikle, ne kadar aşı dozu geleceğine bağlı olarak en geç haziranda aşı önceliği sıralamasını kaldırılabiliriz. Bu, herkesin hemen aşı olabileceği anlamına gelmiyor, ancak o zamandan itibaren aşı randevusu almaya çalışabilirler." şeklinde konuştu.





BANKALAR KANAL İSTANBUL'DAN UZAK DURUYOR





Kanal İstanbul projesi tartışmaları sürerken Türkiye'nin büyük bankalarının projesi finanse etmek konusunda isteksiz oldukları ortaya çıktı.





Uluslararası bir ajansa konuşan bankacılar , Erdoğan'ın haziran ayında 'ilk adımlarının atılacağını' duyurduğu Kanal İstanbul'un çevreye vereceği zarar ler ve beraberinde getireceği yatırım riskleri sebebiyle Türk bankalarının projeyi fonlamak istemediğini ifade ettiler.





Bankacılar Türkiye'nin altı büyük bankasının imzaladığı Birleşmiş Milletler (BM) Sorumlu Bankacılık Prensipleri'nin Erdoğan'ın on yıl önce 'çılgın proje' diyerek tanıttığı Kanal İstanbul'un finanse edilmesinin önünde engel oluşturduğunu aktardı. 2019 yılında Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi'nin aralarında olduğu altı banka tarafından imzalanan anlaşma, fonlanan projelerin çevresel etkilerinin azaltılmasını öngörüyor.





BİDEN'IN 'SOYKIRIM' AÇIKMASININ YANKILARI SÜRÜYOR





Erdoğan, Başkan Joe Biden’ın 24 Nisan 1915 olayları için ‘‘soykırım’’ sözünü kullanmasının ‘‘mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı’’ olduğunu söyledi.





ABD ile Türkiye arasında tırmanan 1915 olaylarına “soykırım” denmesi gerilimi dünya basınının gündeminde…





Cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasının ardından Pazartesi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cevap yanıt geldi.





Erdoğan'ın cevabına bir çok Uluslar arası medya organı geniş yer ayırırken, genel olarak “Erdoğan'ın Biden’a sert yanıt vermekten çekindiği , ABD ile ilişkileri iyice germemek için özel gayret sarf ettiği yorumları yaptı. Bir çok gazete bu durumu Türkiye'nin kırılgan ekonomik durumuna bağladı

Muhalafet Liderleri de Erdoğan'ın cevabını yetersiz bukdu .

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Biden'ın 'soykırım' ifadelerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrını eleştirerek, "Erdoğan konuştu, bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni Soykırımı'nı resmen tanıyan açıklaması, Ankara ile Washington arasında gerilime neden olurken, Washington yönetiminden konuyla ilgili ikinci bir açıklama geldi ve Savunma Bakanı Sözcüsü John Kirby, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerde bir değişiklik olmasını beklemediklerini söyledi.