İşte Bugünün önemli gelişmeleri

















DÜNYADA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ

Bugün Dünya Basın Özgürlüğü Günü...Ancak gazetecilere yönelik baskılar, basının pek de özgür olmadığını gösteriyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in (RSF) yayınladığı yıllık dünya basın özgürlüğü raporunda, salgın sırasında 180 ülkenin neredeyse dörtte üçünde gazetecilik "tamamen veya kısmen engelleniyor". Türkiye listede 153. sırada yer aldı

Almanya merkezli International Journalists Derneği tarafından 3 Mayıs 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yeni bir dergi yayınlandı.





'Journalist Post' özel sayısında önemli dosyalar yer aldı.





İngilizce, Almanca, ve Türkçe olarak ayrı ayrı basılan Derginin kapak konusu, 22 yaşındaki Kemal Kurkut’un öldürülme anının fotoğrafını çektiği için cezaevine konulan gazeteci Abdurrahman Gök'ün yaşadıkları

Gök, “Keşke bu olay yaşanmasaydı ve bu fotoğrafı hiç çekmeseydim” diyor.





Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mogens Blicher Bjerregård'ın da yazısının yer aldığı dergide Türkiye dışında da yaşanan basın özgürlüğü ihlalleri ile ilgili dosya ve yazılar yer aldı .

Uygur kökenli gazetecilerin Çin'de yaşadıkları ile Afganistan, Güney Afrika, ve Ukrayna'da gazetecilerin yaşadıkları ile kadın gazetecilerin yaşadığı ayrımcılığı ise Alman gazeteciler Susanne Köhler ve Gerhard Keller yazıları yer aldı

ENFLASYON SON 23 AYIN ZİRVESİNDE





Türkiye'de hayat pahalılığı ve ekonomik kriz derinleşirken vatandaş ne yapacağını şaşırdı .

Ağır bir kriz yaşayan Türkiye'de enlasyon AKP Hükümetinin küçük gösterme çabalarına rağmen giderek yükseliyor.

TÜİK, martta yıllık yüzde 16,19 olan tüketici enflasyonunun nisanda yüzde 17,14 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Bu rakamlar Mayıs 2019 sonrasında en yüksek enflasyona oranı oldu.

Geçek hayat pahalılığı aslından enflasyonun çok üstünde .Çünkü ortalama vatandaşın genel harcama sepetinde yer alan ürünlerin fiyat artışları ile TÜİK'in hesapladığı ürünler arasında büyük farklılıklar var.





TÜİK'in rakamlarından bir bunu görmek mümkün . Örneğin Gıda fiyatlarında nisanda aylık yüzde 2.13 artış yaşandı. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 7.6 artış gösterdi.

EMNİYETİN GENELGESİ MAHKEMELİK





Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polisleri görev yaparken kaydeden kişilerin engellenmesinin ve adli işlem yapılmasına yönelik yayınladığı genelge tartışmalara neden oldu.





1 Mayıs eylemlerinde uygulanmaya başlanan genelge ile bir çok vatandaşın telefonuna el konuldu. Sivil Toplum örgütlerini ayağa kaldıran genelgeyi savunan İçişleri Bakan Soylu "Burada ne Anayasa ne de demokrasi ihlali vardır" diyerek cevap vermişti.

Söz konusu genelge yargıya taşındı ve Ankara Barosu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kayıt genelgesinin iptali için Danıştay'a başvurdu.





CAMİDE 'İTİKAF' YAPMAK İSTEYENE BİBER GAZI





Gaziantep’te Furkan Vakfı gönüllülerinin bir camide ‘itikafa’ girmek istemesi polis müdahalesiyle sonuçlandı. Vakıf gönüllüleri cami içerisinde biber gazı sıkılarak dışarı çıkarıldı. Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Polisin biber gazlı müdahalesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Furkan Vakfı üyeleri, “Camide ibadet sırasında biber gazı sıkıldı.” diye yazdılar.













TÜRKİYE'DE ÇİN AŞISI OLANLARA AVRUPA KAPISI KAPALI





Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, koronavirüs salgını nedeniyle AB ülkelerine yapılan seyahatlerde uygulanan kısıtlamaların hafifletilmesini önerdi.





Avrupa Komisyonu, sadece enfeksiyon sayılarının düşük olduğu ülkelerden gelenler değil, AB'ye bağlı Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan aşılardan yaptırmış herkesin Avrupa'ya yapacağı zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmesini istedi.





Şu ana kadar EMA'nın onayladığı aşılar; Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca ve Johnson & Johnson.





Türkiye, Covid-19 salgınında ağırlıklı olarak Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşıyı kullandı. Türkiye buna ek olarak geçtiğimiz günlerde 50 milyon Rus Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.





Her iki aşı da Avrupa Birliği'nin onayını almış değil. Öznümüzdeki günlerde bu aşılar da onay alırsa bu aşıları yaptırranlara da AB'ye giriş izni çıkacak .