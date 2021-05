İşte Bugünün önemli gelişmeleri

BU KEZ "ÜNİVERSİTELİLERE YARDIM ETTİN" GÖZALTISI





Hizmet Hareketi mensuplarını kaçırıp kaybeden MİT, şimdi de üniversitelerin peşine ajanlarını taktı. MİT’in sağladığı bilgiler sonrasında sahur vakti İstanbul merkezli 7 ilde, üniversite öğrencilerine yönelik çalışma başlatıldı





Sözde terör operasyonu bahanesiyle İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda bu kez, "Anadolu'dan üniversite okumak için İstanbul'a gelen öğrencilere yardım ettikleri" gerekçesiyle 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Sahur vakti birçok ilde yapılan operasyonda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

MUHALEFETTEN YENİ ‘128 MİLYAR DOLAR NEREDE?’ ATAĞI

Muhalefet Parti Liderleri sosyal medyada 128 milyar dolar nerede zinciri oluşturdu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e attığı pas Türkiye'nin gündemine oturdu.





Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz?” ifadesini kullandı.





Meral Akşener ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na pas attı: Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam. Sayın Temel Karamollaoğlu sizde yeni bir bilgi var mı?

















TRUMP KENDİ SOSYAL PLATFORMU İLE GERİ DÖNDÜ





Bir süredir ortalarda gözükmeyen Eski ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyaya geri döndü.

Ocak ayındaki Kongre baskınının ardından Twitter tarafından yasaklanan , Facebook ve YouTube hesapları askıya alınan Trump kendi "iletişim" sitesini yayına soktu.





Kullanıcılar "From the Desk of Donald Trump" (Donald Trump'ın Masasından) adlı sitedeki gönderileri beğenebilecek, aynı zamanda Twitter ve Facebook hesaplarında da paylaşabilecek.





Donald Trump, platformu "özgürce ve güvenli bir şekilde konuşulacak bir yer" olarak tanımladı.





Site sayesinde kullanıcılar, Trump'a mesaj, resim ve video gönderebilecek.





AVRUPA'DA GIDA DEVRİMİ: BÖCEK LARVASININ KULLANIMI ONAYLANDI





Avrupa Komisyonu, AB ülkelerinde yenmesi güvenli 'yenilikçi gıda' olarak etiketleme anlaşması uyarınca artık bazı tür böceklerin satılmaya ve tüketilmeye başlanabileceğini duyurdu.

İlk etapta kullanılacak böcek türü olan Sarı un kurdunun gıda ürünlerinde kullanıldığında, en azından alerjisi olabilecek kişileri uyarmak için açıkça etiketlenecek





Böcekler hamburger, protein barlar ve bisküvi yapmak için kullanılabiliyor.





Komisyon, AB'de böceklerin "yeni gıda" haline gelmesi için şu anda 11 başka başvuru daha olduğunu ve bunların Avrupa Gıda Güvenliği Dairesi tarafından değerlendirildiğini söyledi.





AB'de böceğe ilk kez gıda olarak izin veriliyor. Böcekler daha önce bazı üye ülkelerde tüketilebiliyordu ancak bu, bütün böceklerin onaya tabi olmasını gerektiren yeni gıdalar hakkındaki AB yönetmeliğinin 2018 güncellemesinden önceydi.









İMAMOĞLU'NDAN 'SORUŞTURMA' AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'türbede ellerini arkadan bağlayarak yürüdüğü' gerekçesiyle başlatılan soruşturmayla ilgili tartışmalar büyüyor





Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “elini arkasına atmak suretiyle Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ne saygısızlık yaptığı” ve HDP'li belediyeleri ziyaret ettiği iddiasıyla İmamoğlu’nun ifadesini aldığı ortaya çıkmıştı.





Hakkında başlatılan inceleme hakkında konuşan İmamoğlu Milletimiz diyaframdan kahkahalarla güldü dün. Espriler müthişti. Bu kararı verenlerle dalga geçti" dedi.

İmamoğlu, Savcılığa verdiği ifadede kendisine isnat edilen‘suçun’yasada yer almadığını söyledi.





ÇİN'İN FIRLATTIĞI ROKET KONTROLDEN ÇIKTI, DÜNYAYA DÜŞECEK





Çin, geçen hafta kendi uzay istasyonlarının parçalarını fırlatma amacıyla gönderdiği roket kontrolden çıktı. Kontrolden çıktıktan sonra parçaların bir kısmının atmosferde yandığı ifade edilirken, 22 tonluk roketin bazı parçalarının ise yerleşim alanlarına düşmesinden endişe ediliyor.





Fakat uzmanlar bunun çok düşük bir risk olduğunu ve halkın ekstra bir önlem almasına gerek olmadığını belirtiyor. Roket parçalarının atmosfere saatte 28 bin kilometre hızla gireceğini belirten bilim insanları bu hız nedeniyle tam olarak nereye düşeceklerini önceden kestirmenin mümkün olmadığını belirtiyor.