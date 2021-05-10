İşte Bugünün önemli gelişmeleri





SEDAT PEKER İFŞAATLARA DEVAM EDİYOR

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yaklaşık 1 saatlik 3'üncü bir açıklama daha yaptı. İfşaatlarına devam eden Peker yine Mehmet Ağar ve Pelilancılar ile ilgili iddialarına devam etti.

Pelikancıların ATV'de yayınlanan bir dizi ile kendisini hedef yaptığını iddia eden Peker 'Milletvekilinin, devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım ' diyerek Fevzi İşbaşaran'a yapılan saldırıyı kendisinin yaptırdığını itiraf etti





Peker'in son dönemde YouTube üzerinde yayımladığı videolarda dile getirdiği iddialar siyasetin gündeminde yer alıyor. Muhalefet partisi liderleri Peker'in iddiaları ile ilgili olarak bir yönetim krizi yaşandığını savunuyor ve savcıları göreve çağırıyor.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Peker'in iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmazken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.





BAKANLIK İMAMOĞLU İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan inceleme ile ilgili kararını açıkladı

Bakanlık 'görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde ellerini arkadan bağlayıp saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili İmamoğlu için soruşturma izni vermedi

Bundan sonraki süreçte İmamoğlu'yla ilgili soruşturma izni verilmemesi kararı ilgililere tebliğ edilecek.

Herhangi bir itirazın olmaması veya olası bir itirazın Danıştay tarafından reddedilmesi halinde karar kesinleşecek.





KUDÜS'TE GERGİNLİK TIRMANIYOR

İsrail ve Filistinliler arasında yükselen tansiyon, haftasonu yaşanan çatışmalarla devam etti. Cuma günü yaşanan olaylarda 200 Filistinlinin yaralanmasının ardından, Filistinliler yine Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'na gitti. Burada oruçlarını açmak isteyenlere İsrail güvenlik güçleri engel oldu. En az 90 Filistinlinin yaralandığı olaylarda Filistinlilerin taş, şişe ve fişek kullandığı ifade ediliyor. İsrail polisiyse göstericilere biber gazı, tazyikli su, plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

Sabah saatlerinde de yaşanan olaylarda 300 Filistinli yaralandı.

Bölgede artan tansiyonun en önemli sebeplerinden biri, İsrail'in Doğu Kudüs'te yaşayan bazı Filistinlileri evlerinden tahliye etme planı. Plana göre Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 30'dan fazla Filistinli aile evlerinden atılmak isteniyor. Yahudi yerleşimcilerse bu bölgede oturma hakkının kendilerine ait olduğunu savunuyor. İsrail Yüksek Mahkemesi bu konudaki davada tarafları dinleyecek.

Yaşanan gerginlik, uluslararası toplumun da tepki göstermesine neden oldu. Avrupa Birliği , Harem-i Şerif çevresinde tahrik edici eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı. ABD de artan tansiyon nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı ve taraflara sükunet çağrısı yaptı. Rusya'ysa "sivil halka yönelik saldırıları şiddetle kınadığını" açıkladı. Arap Birliği artan gerginliği ele almak üzere Filistin'in çağrısıyla toplanacak.





TÜİK'E GÖRE TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK AZALDI





TÜİK rakamlarına göre işsizlik yüzde 0,1 azalarak yüzde 13,1 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Mart'ta aylık bazda 59 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişiye yükselirken, işsizlik oranı ise 0.1 puanlık azalış ile yüzde 13.1'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı 550 bin kişi artarak 28 milyon 89 bin kişiye, istihdam oranı da 0.8 puanlık artışla 44.3'e yükseldi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 25,0, istihdam oranı 1,4 puanlık artışla yüzde 31,4 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,5 puan artarak yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.



