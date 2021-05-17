İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI DEVAM EDİYOR





İsrail ordusuna ait savaş uçakları günlerdir Gazze'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktayı bombalıyor.





Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistin direniş güçlerine ait bazı noktaları, tarım arazilerini, caddeleri ve alt yapıyı hedef alırken, saldırılar neticesinde Gazze'nin güney ve batısında bazı emniyet merkezleri de yıkıldı.

Saldırıların bazı bina ve evlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda büyük hasara yol açtığı, hedef alınan noktalara yakın bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı ve kanalizasyon, su ve elektrik şebekelerinin zarar gördüğü belirtildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah ve Han Yunus kentlerindeki bazı evleri ve tarım arazilerini de bombaladığı aktarıldı.





İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.





İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA KISKACI





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı.





Bir süre önce Fatih Sultan Mehmet türbesini eli arkasında bağlı şekilde ziyaret ettiği gerekçesiyle inceleme başlatılatılan İmamoğlu'nun suçlandığı yeni konu 'dezenfektan alımında devleti zarara uğratmak.





İçişleri Bakanlığı, 'Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'a dayanarak İmamoğlu hakkında inceleme başlatırken, müfettişler de savunma istedi.





Ekrem İmamoğlu, 3 Mayıs’ta yazılı savunmasını verdi. İmamoğlu, müfettişlere gönderdiği savunma dilekçesinde, belediye başkanı olarak “harcama ve ihale yetkilisi’ sıfatlarının bulunmadığını belirtti.

Ancak bir süre önce, Ticaret Bakanıyken sahibi olduğu şirketten bakanlığa milyonlarca TL değerinde dezenfektan satın aldıran ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Ruhsar Pekcan'la ilgili herhangi bir soruşturma açılmazken, İmamoğlu

İddiaların odağındaki isimlerden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine ilişkin iddiaları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İddiaların araştırılması ve soruşturulmasını talep eden Soylu, Peker hakkında da suç duyurusunda bulundu.

hakkında aynı gerekçe ile inceleme başlatılması dikkat çekti.





TEDAVİSİ SÜREN MEHMET ALİ ŞENGÜL SEVENLERİNDEN DUA BEKLİYOR





Hizmet Hareketi'nin ileri gelenlerinden, yazar ve fikir insanı Mehmet Ali Şengül Hocamızın hastanede Corona tedavisi devam ediyor.





Nisan ayında COVID-19 virüsüne yakalanan ve yaklaşık bir aydır Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir devlet hastanesinde tedavi altında bulunan Mehmet Ali Şengül Hoca'nın, yakınları aracılığıyla alınan bilgiye göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor.





Uzun süredir makineye bağlı oksijen tedavisiyle hastane süreci devam eden ve uyutulan Şengül ağabeyin durumuyla ilgili kan değerlerinin stabil olduğu belirtildi. Henüz normal tedavi sürecine geçilmesi içinse erken olduğu belirtiliyor.





Bugün doktorların tekrar bir değerlendirme yapması ve süreci ona göre yönlendirmesi bekleniyor.





Şengül ağabeyin sağlığıyla ilgili sevenlerinden dua talep ediliyor.









AVM’LER AÇIK, OKULLAR KAPALI…





Türkiye'de hükümetin 29 Nisan'da uygulamaya koyduğu ve tam kapanma olarak adlandırdığı kısıtlama dönemi sona erdi.

Hükümet şimdi "kademeli normalleşme" olarak adlandırılan bir süreci hayata geçiriyor.





Kısıtlamaların başladığı 29 Nisan günü vaka sayısı, 37 bin 674 olarak kayda geçti.

Tam kapanmanın son günü olan 16 Mayıs'ta açıklanan tablodaki vaka sayısı 10 bin 512 oldu. Bu arada yapılan test sayılarındaki azalma da dikkat çekti. Hükümetin hedefi rakamları 5 bine indirmekti.





İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den Pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AVM’ler, mağazalar açıldı. Bir tek Lokanta, kahvehane,kafe gibi oturulacak yerler kapalı. Bir de okullar hala kapalı 1 Haziran'dan sonra da açılması beklenmiyor .





SEDAT PEKER İFŞAATLARA DEVAM EDİYOR





Türkiye'de Organize suç örgütü lideri olmak iddiasıyla aranan Sedat Peker'in You Tube aracılığıyla yaptığı videolar devam ediyor. Peker bayram tatilinde de 4. ve 5. videoyu yayınladı. Peker, her iki videoda Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar’la ilgili iddialarını da sürdürdü.





4 Milyona yakın seyredilen 5. videoda önceki videolarda gündeme getirdiği iddiaların nasıl soruşturulması gerektiğini anlatan Peker, bu kez elinde deliller bulunduğunu söyledi. Peker’in elinde delil bulunduğunu söylediği sırada masadaki ajandayı ve üç büyük zarfı düzeltmesi dikkat çekti.

Sedat Peker'in açıklamaları hakkında muhalefet sert tepki gösterirken İktidar cephesinde net bir açıklama yok.