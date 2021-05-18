İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR





İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı Uluslar arası tepkilere ve ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor.





İkinci haftasına giren bombardıman sonucu Gazze’de yaklaşık 100’ü çocuk ve kadın olmak üzere 212 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’de ise ikisi çocuk 10 kişi öldü

İsrail, Gazze’de en az 150 militanın öldürüldüğünü öne sürmüştü. Gazze’de iktidarı elinde tutan Hamas kaç savaşçısının öldüğünü açıklamıyor.

Bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki sokaklar, sivil binalar ve altyapı tesisleri ciddi hasar görmüş durumda









Gazze'de bulunan Al-Rimal koronavirüs test kliniği, İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle kullanılamıyor.





Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, klinikle birlikte bölgedeki Sağlık Bakanlığı ve Katar Kızılayı'nın bulunduğu binanın da saldırılar nedeniyle çalışamaz durumda olduğu belirtildi.





Birleşmiş Milletler İsrail'in son saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı.





ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Biden, görüşmede İsrail ve Filistin arasında Gazze'de 8 gündür süren çatışmalarda ateşkesi desteklediğini belirtti.





İsrail Savunma Kuvvetleri , İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının en az 48 saat daha devam edeceğini açıkladı.





BAHÇELİ'DEN İLGİNÇ KUDÜS TEKLİFİ





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu, İsrail-Filistin çatışmalarını değerlendirdi.

Bahçeli, Kudüs’e girilmesini, NATO’dan çıkılmasını, Amerikan askerlerinin bulunduğu İncirlik Üssü’ne de el koyulmasını önerdi.

Bahçeli, "Medeniyetler şehri Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim, gücümüzün yettiği yere kadar girelim, nihai olarak akan kanı durduralım; huzur, istikrar ve güvenliği el birliğiyle, güç birliğiyle temin edelim” dedi.





SEDAT PEKER'İN AÇIKLAMALARI SARAYI GERDİ





Yayınladığı videolarla Saraya yakın isimleri topa tutan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen gündemi sarsmaya devam ediyor.





Sedat Peker 5 videoda da Saraya yakın isimler Mehmet Ağar , Tolga Ağar, Süleyman Soylu, Berat Albayrak ve Pelikancıları hedef tahtasına koysa da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı dikkatli bir dil kullanıyor.





Erdoğan da başında bulunduğu hükümetin İçişleri Bakanı hakkında ortaya atılanlara bile sessiz kalıyor.





Ancak Erdoğan sonunda isim vermeden Sedat Peker'i hedef aldı, Her zamanki gibi muhalefeti suçladı.





Erdoğan, "Suç çeteleri zehirli bir yılan gibidir. Bu kirli senaryoyu bozacağız" dedi.

İsim vermeden Sedat Peker'in açıklamalarından bahseden Erdoğan, "Bu kirli senaryoyu bozacağız" dedi. Bugün grup toplantısında konuşan Bahçeli'de benzer bir tavır sergileyip "MHP mafyayı tanımaz" dedi.





Muhalefet ise Sedat Peker'e İçişleri Bakanı Soylu tarafından koruma polisi verilmesi , Türkiye'ye getirilirken yakalanan 5 ton kokain gibi iddialar başta olmak üzere ortaya saçılan ifşaatların net bir şekilde aydınlatılmasını istiyor









RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE KÖTÜ HABER





Pandemi nedeniyle geçen yıl geliri 3’te 2 oranında azalan turizmde bu yıl adeta ölüm kalım yılı. Turizmde Türkiye'nin çok şey beklediği Rusya'dan da iyi haberler gelmiyor.





1 Haziran'a kadar durdurulan Türkiye- Rusya arasındaki uçuşlar Haziran ayında da başlamayacak gibi. Rusya'nın milli havayolu şirketi haftada iki İstanbul seferi dışında haziran ayı için Türkiye'ye tüm uçuşları iptal ettiğini ve satışları durdurduğunu açıkladı .

Şirket karara Coronavirus ile Mücadele Merkezi'nin kararını beklediğini gerekçe gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un krizi çözmek için gittikleri Moskova ziyareti de şimdilik sonuçsuz kaldı.





Ziyaret sonrası konuşan Bakan Ersoy Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerine ilişkin, “Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler” dedi.









AVRUPA BİRLİĞİ MAVİ KARTI KOLAYLAŞTIRIYOR





Avrupa Birliği (AB) içinde, Birlik dışından nitelikli iş gücünün 27 üye ülkede çalışmasını ve yaşamasını kolaylaştırmayı öngören tasarı üzerinde anlaşma sağlandı.





Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi tarafından hazırlanan taslak, 2009'dan beri geçerli olan ve nitelikli iş gücünü Avrupa Birliği'ne çekebilmek için oluşturulan Mavi Kart uygulamasının güncellenmesini kapsıyor.





Anlaşma kapsamında, Mavi Kart almak için gereken asgari maaş miktarının düşürülmesi ve halihazırda talep edilen iş sözleşmesi süresinin azaltılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra bilişim (IT) sektöründeki kalifikasyonların tanınmasının kolaylaştırılmasının önünün açılması planlanıyor.

Tarafların, yeni Mavi Kart planının devreye girmesi için öncelikle taslağı imzalaması gerekiyor. Bunun ardından üye devletlerin söz konusu düzenlemeleri ulusal yasalarına uyarlamaları için iki yıl süre tanınacak.

Mavi Kart uygulamasının başladığı 2012 yılından bu yana AB vatandaşı olmayan nitelikli elemanların çalışmak için tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor.