İşte Bugünün önemli gelişmeleri

SEDAT PEKER'DEN İKİ BOMBA VİDEO DAHA





Bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker, iki yeni video ile yine gündemi değiştirdi.

Peker'in yayınladığı 5. videoda adı geçen internethaber.com sitesinin kurucusu Hadi Özışık 'Benim ne Sedat Peker'le ne Süleyman Soylu'yla böyle bir konuda konuşmam olmadı. Asla ve kata. Süleyman Soylu'ya muhalefet et, yalanları üfür, millet de inansın' ifadelerini kullanınca olanlar oldu.





Sedat Peker bu gelişmenin ardından Twitter hesabından Hadi Özışık ile yaptığı telefon görüşmesine ait iki video yayımladı.





Videolarda Mehmet Ağar'a hakaret eden Hadi Özışık, Soylu ile Peker arasında hem kendisinin hem de kardeşinin aracı olduğunu kabul ettiği görüldü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in paylaştığı videolar sonrası gazeteci Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Soylu daha önce de Peker hakkında "hakaret ve iftira" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.





Sedat Peker videoları Dünya basınnda da gündem oldu. Dünyaca ünlü Fransız Le Monde ve Amerikan New York Times gazeteleri habere geniş yer ayırdı

New York Times’ta yer alan makalede ekonomik kriz ve koronavirüs vakalarındaki artıştan etkilenen Erdoğan'ın Peker'in iddiaları ile ilgili zor duruma düştüğünün altı çizildi. Makalede ayrıca, Peker'in iddiaları, 'bir dönemin sonunu getirecek' denildi.





İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor.

Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 63’ü çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 221’e yükseldi.

İsrail savaş uçakları Gazze’nin batısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir evi üç roketle bombaladı. Saldırıda Kudüs’ün sesi adlı yerel radyoda çalışan gazeteci Yusuf Ebu Hüseyin yaşamını yitirdi.

Hava saldırılarında altyapıyı ve Filistinlilere ait arazileri de hedef alan İsrail güçleri, denizden de Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

Bu arada Filistinli gruplar saldırılara karşılık Gazze’den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor.

Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail’de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.





BİR SAVCI KORONA TEDBİRLERİNE SAVAŞ AÇTI





Şanlıurfa'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut, YouTube hesabından paylaştığı videoyla, koronavirüs salgını boyunca atılan adımlarla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.





Sosyal Medyada ilgili gören açıklamalarında Akbulut aşı ve maske karşıtı ifadeler kullandı. Kendinin soruşturma başlattığını duyuran Savcı , tedbirlerin gerekli olduğuna ilişkin de şüpheler olduğunu öne sürdü.

Bunları söylediği için muhtelemen görevden alınacağını dile getiren Akbulut, salgın genelgelerinin tamamının hukuka aykırı olduğunu öne sürdü





ADALET BAKANLIĞI 3 AYDIR SUSKUN









Türkiye’nin birçok cezaevinde koronavirüs salgını nedeniyle mahpus ölümleri yaşanırken cezaevlerinde kontrolden çıkan salgının boyutuyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı, 3 aydır suskun .





Cezaevlerinde kalan kaç mahpus virüse yakalandı, kaç mahpus öldüğü şeffaf bir açıklama yapılmadığı için henüz bilinmiyor.

Sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları, kara kutuya dönen cezaevlerinin durumuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nı acilen kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, İstanbul Tabip Odası, SES ve İnsan Hakları Derneği’nin de aralarında bulunduğu 10 örgüt, dün ortak açıklama yayımlayarak hapishanelerin durumuna dikkat çekti.

AVRUPA AŞI OLANLARA SINIRLARI AÇACAK

Dünya koronavirüs pandemisiyle bir yıldır fazladır mücadele etmeye devam ederken aşılama çalışmaları sürüyor. Pandemi yüzünden sınırlarını kapatan Avrupa’dan olumlu bir haber geldi.

Avrupa Birliği'ne üye ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmek için anlaştı. Haziran ayından itibaren Tamamen aşılanmış kişilere sınırlar açılacak.





Ancak bunun iki şartı var. Birincisi Aşının Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan bir aşı olması ikincisi de en az 14 gün önce aşının son dozunu almış olması . Türkiye'nin kullandığı Çin ve Rus aşıları gibi Avrupa'nın onaylamadığı aşılar içinde henüz karar verilmedi