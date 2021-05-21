İşte Bugünün önemli gelişmeleri

















11 GÜN SÜREN İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMALARI SONA ERDİ









İsrail ve Hamas arasında günlerdir süren saldırılar ve operasyonların ardından ateşkes sağlandı. Mısır’ın arabuluculuğunda sağlanan ateşkes İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylandı.





Ateşkesin tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği hemen açıklanmazken ve İsrail medyası, yerel saatle 2'de başlaması beklendiğini bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası İsrail polisinin, cemaate ses bombası ve plastik mermiyle saldırdı.





Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail-Hamas ateşkesini kutladı. Filistinlilerin daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istediği aktarıldı.





İsrail polisinin ise ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştığı belirtildi.





İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 11 gün süren saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi hayatını kaybederken, en az 75 bin kişi yerinden oldu ve 1800 konut tamamen yıkıldı.





ANKARA'DA SÜLEYMAN SOYLU KRİZİ BÜYÜYOR





Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'in YouTube'daki açıklamalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak sürdürmesi, siyaseti gerdi





AKP içerisinde bile Soylu'nun istifa etmesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı giderek artarken , Cumhurbaşkanı Erdoğan sessizliğini koruyor





Tüm kirli ilişkiler ağı iktidar ve onun çevresinde örülmesine iktidardan çıt çıkmıyor. Bu konuda tek açıklama iddiaların hedefindeki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. AKP milletvekilleri dahil iktidar kanadından kimse Soylu’ya destek tweeti dahi atmadı.





Türkiye'nin erken seçime gitmesinin kaçınılmaz olduğunu savunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden kurulu Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Soylu'yla ilgili iddiaların araştırılması için mecliste soruşturma komisyonu kurulmasını erteledikçe ve Soylu'nun görevden alınması konusunda sessizliğini sürdürdükçe bir erken seçim planı üzerinde çalıştığının anlaşılacağını iddia ediyor.

GEZİ DAVASI'NDA KAVALA'YA TAHLİYE YOK

Gezi davası İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararını bozmasının ardından bugün yeniden görülmeye başlandı. Duruşma savcısı, Çarşı davası dosyasının incelenmesini ve Osman Kavala'nın tutukluluk durumunun devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti verilen aranın ardından Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verdi.





CUMHURİYET'TEN TARTIŞMA ÇIKARTAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TRT canlı yayınında hedef gösterdiği Cumhuriyet gazetesi, “Açıklama” başlığıyla Soylu’ya cevap verdi. Ancak gazete, önceki dönemdeki gazetecileri ve Can Dündar’ı işaret ederek, “Soylu, bir yandan olayları karıştırıyor, bir yandan da kurgu yapıyor. Soylu, TRT Haber’deki programda, Cumhuriyet gazetesini suçlarken verdiği örneklerin çoğunluğu, Can Dündar’ın başında bulunduğu İkinci Cumhuriyetçi bir ekibin Cumhuriyet gazetesini yönettiği döneme denk gelmektedir” dedi.









Eski Cumhuriyet gazetesi yöneticileri, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'terör manşetleri' suçlamasına "Can Dündar ve ikinci cumhuriyetçilerin döneminden örnekler" açıklamasıyla katılan Cumhuriyet gazetesi yönetimine tepki gösterdi





Gazete yönetiminin suçladığı dönemin Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar da, Twitter hesabından, “Doğrudur, bütün sorumluluk benim ve bunu gururla söylüyorum” dedi. Dündar, “Kimseyi suçlayıp ihbarcılık yapmadan… Soylu’nun gözüne girmeye çalışmadan, utanmadan…” diye devam etti.

Sedat Peker'in açıklamalarına Hürriyet sessiz kaldı. 2015 yılında Hürriyet binasına yapılan saldırı için “Bir milletvekili istedi, ben saldırttım” itifarnında bulunan Peker'in açıklaması Hürriyet'te haber dahi olmadı