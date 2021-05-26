İşte Bugünün önemli gelişmeleri

















ERDOĞAN'DAN BAKAN SOYLU'YA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışından yayınladığı videolarda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlunu rüşvet almak ve son Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlunu da uyuşturucu ticaretinde rol almakla suçlayan Sedat Peker hakkındaki sessizliğini bozdu.





22 gün sonra ilk kez konuşan Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den sonra ‘‘İçişleri Bakanı’nın yanındayız’’ mesajını verdi.





Cumhurbaşkanı, ismini kullanmadığı Sedat Peker’in asıl hedefinin, kişiler değil Türkiye olduğunu söyledi.





Erdoğan'ın sahip çıkmasına rağmen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekranlarda saçmaladığını söylediği İçişleri Bakanı’nın diğer suçlananlarla birlikte istifa etmesi gerektiğini söyledi.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bir eleştiri de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.





Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Cumhurbaşkanı tarihi bir yol ayrımında olduğunu iddia eden Davutoğlu , Bahçeli ve Perinçek baskısıyla, Süleyman Soylu makamında kalırsa bundan sonra kimse Cumhurbaşkanı'na itaat ve hizmet etmek düşüncesinde kalmaz, gider’’ diye konuştu.





AKP'DE İKTİDAR MÜCADELESİ





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Haber Türk'teki açıklamaları AKP'yi karıştırdı.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendisine yönelik sözlerine cevap veren veren Davutoğlu, “Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı’nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdular ” dedi.





Binali Yıldırım, Süleyman Soylu, Berat Albayrak'ın AKP içerisinde iktidar mücadelesi verdiğini Söyleyen Davutoğlu, Açıklamalardan anlaşılan Soylu, Albayrak'a karşı mücadelesinde bir dönem Sedat Peker'i kullandı" diyen Davutoğlu,"Peker de 'biz seninle ortaktık, niye şimdi bunu yapıyorsun?' diye meydan okuyor. Bu ilişkiler öyle bir şeydir ki parmağınızı verirsiniz eliniz gider, elinizi verirsiniz kolunuz gider, kolunuzu verirsiniz yüreğiniz gider. Bunların yüreği kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Ben arkadaşlarımı dinletmek gibi bir işe girişmem ama Soylu alçakça bir iftira atıyor" diyen Davutoğlu, Soylu’nun son açıklamalarıyla ‘herkesi yakarım’ mesajı verdiğini belirtti.





SEDAT PEKER'İN KARDEŞİ ATİLLA PEKER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI





Sedat Peker'in You Tube'tan yaptığı açıklamalardan bir de 1996 Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetlerine ilişkin ifşaatlarıyla yeni bir gelişme yaşandı.

Sedat Peker'in açıklamalarının ardından kardeşi Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ortaya çıktı.

Kıbrıs'a Korkut Eken ile birlikte gittiklerini kaydeden Atilla Peker, "Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na gittik. Orada Kurmay Albay Galip Mendi ile tanıştım. Yardımcısı Enver Tosun Yarbay ile tanıştım. Sonrasında yan odada Korkut Eken Uzi marka silahı bana verdi, bu silahın nasıl kullanılacağını ve susturucunun nasıl sökülüp takılacağını bana öğretti" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in ifadesi ardından ifadede adı geçen emekli Orgeneral ve eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'den açıklama geldi. O dönem Kıbrıs'ta görev yapan Galip Mendi Peker'in ifadelerini doğruladı.

MİT görevlisi Korkut Eken'le görüştüklerini ancak Adalı hakkında konuşmadıklarını belirten Mendi "PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine beyaz Renault marka Toros aracı tahsis ettik”dedi. Mendi, görüşmede yer alan Atilla Peker'in de Sedat Peker'in kardeşi olduğunu sonradan öğrendiğini söyledi.

Şimdi gözler ifadelerde adı geçen Korkut Eken ve Mehmet Ağar'da .





SEDAT PEKER KRİZİ DIŞ BASINDA





Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayımladığı videolar dünya basınında geniş bir şekilde yer bulmaya devam ediyor.





İngiltere'nin saygın gazetelerinden Guardian konuyla ilgili bir haber analiz yayınlayarak Sedat Peker'in üst düzey hükümet görevlilerini cinayet, tecavüz, yolsuzluk ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla suçladığını belirtti ve nihai hedefinin Erdoğan olduğunu iddia etti.





Gazetenin Ortadoğu ve Türkiye muhabiri Bethan McKernan tarafından kaleme alınan yazıda AKP'nin Süleyman Soylu'ya sahip çıkmadığının altı çizildi





İktidar partisi AKP devam eden ekonomik kriz ve pandemi sürecinin iyi yönetilememesi yüzünden zaten anketlerde düşüşe girdiği hatırlatılan yazıda Peker'in AKP’nin yirmi yıllık kirli çamaşırlarını ortaya serdiği anlatıldı





ABD’de New York Times'ın ardından Washington Post da Peker'in iddialarının ele alındığı bir analiz yayımladı. Kareem Fahim imzalı makalede, “Bir mafya babasının online itirafları Erdoğan'ın hükümetini sarsıyor. Türkiye donakaldı” başlığı kullanıldı.





Makalede, "Peker'in iddialarını bu kadar zarar verici hale getiren şeylerden biri, güçlü isimler adına suç eylemleri gerçekleştirmekte kendisinin de oynadığını söylediği role dair itirafları" denildi; "Peker'in sebepleri ne olursa olsun, hükümetin suçlamalarından kaçınması giderek zorlaşıyor" ifadeleri kullanıldı.





"İddialar, popülaritesi ekonomik gerileme ve korona virüsü pandemisinin ortasında azalan cumhurbaşkanının sıkıntılarını katlamış durumda" diyen Washington Post, "Bu kriz bitmekten uzak görünüyor: Yedi video yayınlamış olan Peker, beş tane daha paylaşacağını söylüyor" diye yazdı.





ERDOĞAN AKŞENER'İ HEDEF GÖSTERDİ





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldı

Erdoğan Akşener için "Gelin hanım Netanyahu'nun yanına koyuyor ardından da Rize'ye gidiyor. Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. Bu da Rizelinin edebini adabını gösterir" dedi ve ekledi:





"İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin, orada da gerekeni yaptılar. Sonra Trabzon'a gitti, ortalarda görünmeden uçağa bindin döndün. Daha neler olacak neler... Bunlar iyi günler."

Erdoğan, erken seçim çağrılarına da yanıt vererek seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın Akşener ile ilgili sözlerine tepki gösterdi, erken seçim çağrısını yineledi.





Kılıçdaroğlu'ndan sonra Akşener de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı.