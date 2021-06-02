İşte Bugünün önemli gelişmeleri

KIRGIZ HALKI ORHAN İNANDI İÇİN AYAKTA





Eğitimci, Kırgız vatandaşı Orhan İnandı'dan 48 saattir haber alınamıyor. Uluslararası diplomatik skandala dönüşen konu, başta Kırgızistan olmak üzere tüm uluslararası kamuoyunun gündeminde





Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te önceki gece kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İnandı için Bişkek’teki Türk Elçiliği önünde protestolar devam ediyor. Okulun velileri ve Kırgızistanlılar bu sabah da elçilik önünde toplandı.

Kırgızca ve Rusça, “Orhan Bey Nerede?” pankartları taşıyan öğretmen, öğrenci ve veliler seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Halk “Bulunsun” sloganları attı ve hükümete seslendi.

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, koronavirüsü yeni atlatan eşiyle ilgili Twitter hesabından “İki haftaya yakın kaldığı yoğun bakımda, solunum cihazı yardımıyla yeni yeni kendine geldiğinde ilk sözü ” çay koy keçeli, yeniden başlıyoruz,” olmuştu. İnşaallah yeniden başlatacak Rabbim!” açıklamasında bulundu.





Orhan İnandı’nın serbest bırakılmasını isteyen Kırgızlılar, elçilikten çıkan siyah bir Mercedes’in önünü kesti. Otomobilin bagajının açılması istendi ancak yetkililer talebe olumsuz cevap verdi. Vatandaşların da geçişe izin vermemesi üzerine araç elçilik binasına döndü. Büyükelçilik önünde yapılan açıklamada, “Yetkililerin çıkıp açıklama yapmasını bekliyoruz. Orhan İnandı nerede, bilgi verilmesini istiyoruz” denildi.

ABD merkezli Orta Asya, Kafkaslar ve Rusya'ya yönelik haberler yayınlayan Eurasianet eğitim gönüllüsü Orhan İnandı'nın kaçırılmasını gündeme taşıdı. Haberde "İnandı'nin kurduğu Sapat eğitim ağına bağlı okulların eski öğrencileri, şehrin Manas Uluslararası Havalimanı'nda gözcülük yapmaya başladı" ifadelerine yer verildi.









İNANDI'NIN AVUKATI VE EŞİNDEN AÇIKLAMA





Kırgızistan’da kaçırılan eğitimci Orhan İnandı’ınn avukatı ve Sebat Eğitim Kurumları Genel Müdürü Amir Sultanmuradov, İnandı’yla ilgili, “Hukuksuzca , insanlığa aykırı davranışlarla kaçırıldığını düşünüyoruz. Devlet büyüklerinden, kamuoyundan halkımızdan bize destek vermelerini istirham ediyoruz” dedi.





Eğitimci Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı bir video çekerek destek çağrısında bulundu. Eşinin hayatından endişe ettiğini ifade eden Reyhan İnandı, “Deport edildiğinde veya Türkiye’ye verildiğinde onun başına ne geleceğini bilmiyorum. Türkiye basınını, haberleri takip eden insanlar az çok bilecektir. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum.” dedi





Kırgızistan’da faaliyet gösteren Sapat okullarının eski müdürü Orhan İnandı’nın Bişkek’te evinin önünde kaçırılması üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından resmi açıklama yayımlanmıştı.

Açıklamada , “Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi’ne ve Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na, Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı Orhan İnandı’yı aramak için soruşturma ve operasyonel önlemleri güçlendirme ve ek kuvvetler dahil etme talimatı verdi.” ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN'IN BİR SÖZÜNÜN MALİYETİ 117 MİLYAR TL

TRT Haber'de soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz inecek." diyerek doların fitilini ateşledi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşerek faiz indirimi için talimat verdiğini belirten Erdoğan diğer tarafta gün sonunda 8,50 TL üzerinde kalan doların fitilini ateşledi.

Bir saat içinde dolar 8,80 TL’ye fırladı. TRT Haber’de canlı olarak yayınlanan program bittiğinde tansiyon düştü ve dolar, Foreks piyasalarında 8,62 TL civarında işlem görmeye başladı.

Erdoğan’ın 30 kuruş birden yükselttiği dolar/TL kuru 430 milyar dolarlık dış borca ilave 117 milyar TL yük getirdi.





BİNALİ YILDIRIM'IN OĞLU VENEZUELA'YA NE GÖTÜRDÜ





Sedat Peker’in, eski Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım için dile getirdiği “Uyuşturucu güzergâhını belirlemek için Venezuela’ya gitti” iddiasında yeni bir gelişme yaşandı.

Binali Yıldırım’ın, oğlunun test kiti ve maske götürdüğünü söylemesine rağmen, tanıklar ve belgeler bunu yalanlıyor

Daha önce bahsi geçen tarihlerdeki gümrük kayıtlarına göre Türkiye’den Venezuela’ya test kiti ve maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı.

Şimdi de AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da katıldığı Venezuela seyahatine ilişkin konuştu. Bayram, test kiti ve maske tartışması hakkında "Bir iki koli maske ve kit vardı. Toplasan iki koli etmez" dedi.









KHK'LI ÖĞRETMENİ VEFATINDAN İKİ YIL SONRA GÖREVE İADE ETTİLER









Sınıf öğretmeni Emine Yürükçü 1 Eylül 2016’da sendika üyeliği gerekçesiyle ihraç edildi. Soruşturma geçirdi, hakkında takipsizlik verildi. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’a yaptığı başvurular da reddedildi. Yürükçü, yakalandığı meme kanseri nedeniyle 12 Haziran 2019’da hayatını kaybetti. Yürükçü, vefatından sonra tam iki yıl sonra 1 Haziran 2021’de göreve iade edilerek, Samsun Asarcık’ın bir köyüne tayini çıktı.





Emine Yürükçü'nün yazdığı son mektup ortaya çıktı. Son mektubunda yaşadıklarını anlatan Yürükçü, "Bu zulmü yapanlara ve ses çıkarmayanlara hakkımı helal etmiyorum" dedi.









Eşinin göreve iade edilesi haberini sosyal Medyadan duyuran kendisi de KHK mağduru Din Kültürü Öğretmeni Musa Yürükçü 'geç gelen adalet adalet değildir' dedi.





İşte Musa Yürükçü'nün mesajı





“Ve beklenen gün geldi. Eşim Emine Yürükcü vefatından iki yıl sonra görevine iade oldu. Kanser hastalığından dolayı yüzde 90 engelli raporu olan hasta bir insanı sadece sendika üyeliği bahanesiyle görevden atanlar. Eşimin çocuklarımın ve benim yaşadığım acıları ve sıkıntıları yaşamadan ölmeyin. Suçu olmasa atılmazdı diyen vicdansızlar onlayn mı. Suçunuz yoksa görevinize dönersiniz diyenler geç gelen adalet, adalet değildir. Suçumuz iyi insan olmaktı. Ve bu topraklarda iyilik mutlaka cezalandırıyor.’’

ATİLLA PEKER 'KUTLU ADALI' CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ





Ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla Muğla’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Atilla Peker, savcılığa verdiği dilekçeyle ağabeyi Sedat Peker’in gündeme getirdiği gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini ifade etmişti.





Peker’in verdiği ifade sonrası harekete geçen İstanbul Anadolu Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Atilla Peker, bugün de başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi'ne geldi. Peker, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme Atilla Peker'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı