İşte Bugünün önemli gelişmeleri

ORHAN İNANDI'NIN BULUNMASI İÇİM 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL





1 Haziran 2021 günü evinin önünde kaçırılan Kırgızistan’daki Sapat Eğitim Kurumları’nın eski Genel Müdürü Orhan İnandı için yetiştirdiği öğrencilerin, velilerin ve Kırgız halkının protestoları sürüyor.

İnandı’nın bulunması için Okulun mezunları 1 milyon dolarlık ödül vaat ettiler en, Mezunlar, Kırgız parlamentosu önündeki açıklamalarında, “Mezunlar olarak toplandık, bir karar aldık. Orhan beyi bulup getirene 1 milyon dolar ödül verilecek” ifadelerini kullandı.

ORHAN İNANDI'NIN KAYBOLMASINA TEPKİLER BÜYÜYOR

Türkiye Büyükelçiliği binası başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Parlamento binası ve Birleşmiş Milletler temsilciliğinin önündeki protestolar da devam ediyor.

Başkent Bişkek'te 1.500 Kırgız, BM binasının önünde toplandı. Yetkililere seslerini duyurup yardım çağrısı yaptı





İnandı için düzenlenen protestolar ABD’ye de taşındı. ABD’nin Chicago şehrinde yaşayan Sapat okullarından mezun öğrenciler, Orhan hocaları için protesto düzenledi.





Sosyal medya üzerinden de protesto ve yardım çağrıları devam ediyor. Kaçırılan Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, herkesten destek bekliyor.









KIRGIZ AYDINLARINDAN İNANDI'YA DESTEK





Protesto gösterilerine katılan dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un oğlu ve eski Kırgızistan Dışişleri Bakanı Haskar Aytmatov da bir konuşma yaparak Orhan İnandı’nın Kırgızistan’a çok büyük yararı dokunduğunu belirterek bulunması çağrısında bulundu. Aytmatov’un kız kardeşi Roza Aytmatova da İnandı’nın bulunması için yapılan bir açık çağrıya imzasını koyarak destek verdi.

Kırgızistan’ın en önemli vakıflarından biri olarak kabul edilen Tarih Vakfı adına Cumhurbaşkanı, Meclis ve Kırgız Toplum Meclisi Temsilcilerine yazılan bir mektuba ülkenin önde gelen profesörleri destek verdi. Açıklamada İnandı’nın kaçırılmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu adımın ülkenin bağımsızlığına müdahale anlamına geldiği vurgulandı.

HİDAYET KARACA'YA HUKUKSUZ HÜKÜM: 1406 YIL CEZA VERDİLER





Futbolda şike soruşturmasının tamamlanmasının ardından hükümetin açtırdığı karşı davada karar çıktı.









İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.





Davada, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 'gizliliği ihlal', 'belgede sahtecilik' ve 'iftira' gibi suçlarından 1406 yıl hapis cezası verildi.





Soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi. Dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'a 1972 yıl 10 ay hapis cezası verildi.









AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TÜRKİYE'YE KÖTÜ HABER





Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine dahil etmedi.





AB Komisyonu "turuncu" listede yer alan Türkiye'ye, zorunlu haller dışında seyahat edilmesini önermiyor.





Birlik sınırları içinde 1 Temmuz'dan itibaren "Covid seyehat sertifikasının" yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek yolculara kolaylık sağlanacak.

Üye ülkelerin büyükelçilerinin Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı toplantıda Japonya'nın, zorunlu haller dışındaki seyahatlere de izin verilen ülkeler listesine alınması benimsendi.

AB ülkeleri geçen ay Avustralya, İsrail, Güney Kore, Ruanda, Tayland, Singapur ve Yeni Zelanda'nın da seyahat kısıtlamaları yumuşatılan ülkeler listesine alınmasını kararlaştırmıştı.

Ancak "riskli ülkeler" arasında gösterilen İngiltere ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi istendi.

PEKER VİDEOLARINDAN AKP SEÇMENİNİN YARISININ HABERİ YOK





Son yayınlanan ankete göre Cumhur İttifakı’nı destekleyen seçmenler Sedat Peker videolarına pek ilgi göstermemiş.





MetroPOLL araştırma şirketinin yeni anketi, Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Sedat Peker’in videolarından AKP’ye oy veren seçmenin yarısından fazlasının haberinin olmadığını ortaya koydu.





Mayıs ayında katılımcılara sorulan "Sedat Peker'in YouTube’daki videolarını izlediniz mi?" sorusuna, katılımcıların yüzde 48'i tamamen veya kısmen izlediğini söylerken yüzde 13'ü, videolardan haberdar olduğu halde izlemediğini, yüzde 37'si ise videolardan haberi dahi olmadığı yanıtını verdi.









Aynı ankette ayrıca videoların izlenme oranlarının parti seçmenlerine göre dağılımları da ölçüldü ve Peker'in iddialarının odağındaki AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 51'inin videolardan haberi olmadığı görüldü. Bu oran Saadet Partisi'nde yüzde 29,4 MHP'de yüzde 28'7 HDP'de yüzde 23,2, CHP'de yüzde 20,7, İYİ Parti’de ise yüzde 19,9 çıktı.









ERDOĞAN DÜNYA BASININDA: 'ÜÇÜNCÜ DOZU İTİRAF EDEN İLK LİDER'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü doz aşı itirafı dünya medyasının da gündeminde.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times'da Hannah Lucinda tarafından kaleme alınan makalede, Erdoğan’ın üçüncü doz açıklamasını ve Türkiye’deki aşı yetersizliğine dikkat çekildi.

Makalede, ülkede kritik alanlarda çalışanlar için yeterli aşı bulunmazken Erdoğan’ın üçüncü doz aşı olmasının eleştirileri beraberinde getirdiği belirtildi. Yazıda ayrıca, Erdoğan’ın ilk doz aşıyı Çin merkezli Sinovac aşısını 14 Ocak’ta olduğu ve bu anlamda da ülkede ilk olduğunun altı çizildi.

İkinci doz Sinovac aşısını 11 Şubat’ta olduğu belirtilen Erdoğan’ın üçüncü doz aşının 10 Mart’ta yapıldığı aktarıldı. Üçüncü aşının Sinovac veya Pfizer-BioNTech olup olmadığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Haberde Erdoğan’ın üç doz aşı olduğunu itiraf eden ilk dünya lideri olduğuna dikkat çekildi.

Makalede, Erdoğan’ın üçüncü dozu aldığı dönemde ülkedeki yurttaşların Pfizer-BioNTech aşısının dozları arasında 1 ay yerine 12 hafta beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

TÜRKİYE ŞİMDİ KATAR'A POLİS İHRAÇ EDİYOR

AKP iktidarı Katar'a şimdi de polis ihraç edecek.

2022 FIFA Futbol Dünya Kupası’nda güvenliğin sağlanması için Katar’a çevik kuvvetin de içinde bulunduğu polis kuvveti göndermek için yasa teklifi hazırlandı. TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşülerek kabul edilen teklife göre 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da yapılacak organizasyonun güvenliğini Türk Polisi sağlayacak.

Muhalefet yasa t eklifine tepkili Komisyonda konuşan CHP’li Ünal Çeviköz, Katar’la mevcut güvenlik işbirliği anlaşması kapsamında ülkede 700 Türk askerinin bulunduğunu belirterek, “Katar’ın jandarmalığını Türkiye’nin askerine ve Türkiye’nin Emniyet görevlilerine veriyormuşuz gibi bir izlenim ediniyorum. Doğru bulmuyorum” dedi. CHP’li Utku Çakırözer de Katar’la ilgili Tank Palet Fabrikası ve Kanal İstanbul’la ilgili alım satımları anımatarak “Nedir bu ülkeyi özel yapan” diye sordu.



