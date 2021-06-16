İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte 16 Haziran 2021 Haber özetleri







BİŞKEK BÜYÜKELÇİLİĞİ REYHAN İNANDI’NIN MEKTUBUNU ALMIYOR





31 Mayıs’ta kaçırılan ve şu ana kadar kendisinden haber alınamayan Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, eşinin bulunması için Türk Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan’a yardım isteyen bir mektup yazdı. Ancak mektubu büyükelçiye ulaştıramadı.





İnandı ailesinin avukatı Taalaygül Toktakunova Kırgızistan’da yayın yapan Azattık Radyosu’na verdiği demeçte, ‘’Büyükelçiye hitaben e-posta ile gönderdik. Cevap alamadık. Bunun üzerine mektubu elden teslim etmek için büyükelçiliğe gittiğimizde koruma görevlisi mektubu okudu ve büyükelçinin iznini almamız gerektiğini söyledi. Kendisinden nasıl izin alacağımızı sorduğumuzda ise bilmedikleri söyleyip gittiler’’ açıklamasında bulundu.

Türkiye büyükelçiliği bu konu ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

ENES KANTER WASHİNGTON POST’A YAZDI





Amerikan NBA basketbol liginde Portland Blazer takımında oynayan Enes Kanter, ABD’nin önde gelen gazetelerinden biri olan Washington Post’ta Erdoğan rejiminin dünya çapında muhaliflerin kaçırılmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerin durdurulması çağrısında bulunan bir yazı kaleme aldı.





2017’de Endonezya’da kendisinin de kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Kanter, Washington Post‘taki yorum yazısında, dünya liderlerine Türkiye’nin uluslararası arenadaki kaçırma ve zorla alıkoyma eylemlerine bir dur demeleri çağrısı yaptı.

Kanter ayrıca Türkiye’nin, delil göstermeden suçladığı Fethullah Gülen’in yeğeni Selahattin Gülen’i de Kenya’dan kaçırıp hapse attığını belirtti.

Yazıda şu ifadeler yer alıyor: “2016’daki başarısız darbe girişiminden bu yana, Türkiye’nin dünyadaki diplomatik misyonları kendi vatandaşlarına yönelik ajanlık faaliyeti yürütüyor, muhaliflerin aktivitelerini gözetliyor ve onları kaçırıyor. Uluslararası kamuoyunun bu hamlelere karşı etkili bir tepki verememesi Türkiye hükümetinin de bu küresel yasa dışı işleri yürütmeye devam etmesini kolaylaştırıyor.”

NBA yıldızı Kanter, aynı zamanda bu vakanın The Washington Post’ta yazarken Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen Cemal Kaşıkçı vakasına benzerliğini de gündeme getirdi.

SARAY'IN ÜNLÜ BÜROKRATI DA BODRUM'DA BEDAVA TATİL YAPMIŞ





Sedat Peker geceliği 105 bin TL'yi bulan Paramount Otel'de kalan siyasetçi, bürokrat ve gazetecileri birer birer ifşa ediyor.









Saray'ın yıldız isimlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in de Bodrum'daki Paramount Otel'de kalanlar arasında olduğu ortaya çıktı.





Temmuz 2020'de otelde kaldığını doğrulayan Demir, bir aile dostunun daveti üzerine orada tatil yaptığını ve masrafları da bu dostunun ödediğini söyledi. Prof. Dr. Demir, o dönemde oteli işleten Cihan Ekşioğlu ile tatil sırasında tanıştığını, ancak aralarında ticari ilişki olmadığını savundu. Cihan Ekşioğlu, savunma sanayii alanında yatırım yapan EKBA Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.





Sedat Peker'in iddialarına göre daha önce Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de gecelik 1400 TL'den başlayıp 324 bin TL'ye dek çıkan konaklama ücretini ödemeden kalanlar arasında, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Koruma Dairesi Başkanı Ekrem Güler, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, HaberTürk sunucusu Veyis Ateş ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu da bulunuyordu.

BALYOZ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME





Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “Balyoz Planı” davasında beraat eden sanıklar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, “Balyoz Darbe Planı” davasında beraat eden sanıklar Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç hakkında verilen beraat kararını bozdu.

Daire gerekçesinde, Gerçekleştirilen plan seminerinde “Milli Mutabakat Hükümeti” kurulmasından bahseden sanıkların “Suç için anlaşma” maddesinden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları gerektiği belirtildi.





Ayrıca Yargıtay'ın yeni kararı sürekli “Balyoz Planı” davasını kumpas olarak niteleyen hükümet medyasını sevindirdi.

Sabah, haberi “Yargıtay'dan amiraller bildirisi için emsal karar! 'Balyoz planı' davasında 7 beraat kararını bozdu” başlığıyla duyururken, haberde “Dairenin bu kararı, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriyle ilgili soruşturmada da emsal olacak” ifadeleri yer aldı.

SARAY SAADET PARTİSİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 53 maddelik bildiriyle Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’na kurultay restini çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmesiyle gündeme gelen Oğuzhan Asiltürk yaptığı açıklamada, “Güçlü bir Saadet Partisi teşkilâtı oluşturmak ve yukarıda durumlarını anlattığım gençleri, Millî Görüşe kazandırmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak. Rabbimiz hayırlı hizmetler yapmalarını nasip eylesin” ifadesini kullanarak kurultaya işaret etti.

Asiltürk’ün bildiri çıkışı Saadet Partisi tabanından büyük tepki gördü. Asiltürk'ü AKP kayığına binmekle suçlayan partililerden ağır sözler geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,kendisine karşı 'kongre' harekâtı başlatan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk'e ilişkin olarak, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, o açıklamalar Oğuzhan Bey’i doğrudan bağlar, kendisiyle de görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.“Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’le görüşmesini erken seçim hazırlıkları olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna Karamollaoğlu,"Erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" cevap verdi .





RONALDO'NUN BİR HAREKETİ 4 MİLYAR DOLARA MÂLOLDU









Gazlı içeceklere karşı tutumu ve sağlıklı beslenme alışkanlığı ile bilinen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle oldukça konuşuldu.





Basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'nın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara iten Ronaldo, "Su için" demişti.





Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü açıkladı.





Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Bu arada Cristiano Ronaldo, Macaristan maçında attığı gollerle Avrupa Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ronaldo ayrıca beşinci defa kupada sahne alan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.