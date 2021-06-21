İşte Bugünün önemli gelişmeleri

ANAYASA MAHKEMESİ, HDP'NİN KAPATILMASI İDDİANAMESİNİ KABUL ETTİ





HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin oy birliğiyle kabulüne karar verdi. HDP'nin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması yönündeki tedbir talebinin bu aşamada reddine hükmedildi.





Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında HDP'den de açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan basın toplantısı düzenledi





İddianamenin kabul edilmesi ile ilgili Mithat Sancar, "AYM, iddianameyi kökten reddetme fırsatına sahipti, reddetmiş olsaydı demokrasi umudu adına önemli bir mesaj vermiş olacaktı" dedi.





Bundan sonraki süreçte ilk olarak HDP'den ön savunma istenecek. HDP'nin ön savunması sonrası ardından esas hakkındaki görüş sunulacak ve HDP'ye gönderilecek.

Daha sonra AYM'nin belirleyeceği tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddialarını ve dellilerini ortaya koyacak ve HDP yetkilileri sözlü savunma yapacak.





HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak.





Anayasa'nın 69. maddesine göre bir partinin kapatılmasına veya devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebiliyor.





AYM'nin siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından itibaren 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamıyor.





SEZGİN BARAN KORKMAZ İÇİN İADE SÜRECİ BAŞLADI

Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen isimlerden Sezgin Baran Korkmaz Kara para aklama suçlamasıyla ABD'nin talebiyle Avusturya'da gözaltına alındı.

Hem Türkiye, hem ABD tarafından aranan Korkmaz'ın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Türkiye, Korkmaz'ın iadesi için harekete geçti. ABD tarafı ise Korkmaz'ın Türkiye'deki malvarlıklarına ilişkin 7 sayfalık listeyi paylaşarak el konulmasını talep etti. Listede İstanbul'da çok sayıda kıymetli arsa ve şirketler bulunuyor.

Sezgin Baran Korkmaz ilk defa Viyana’da hakim karşısına çıktı.

Sezgin Baran Korkmaz ‘Türkiye’ye iade edilmek istiyorum’ dedi. Mahkeme, yetkisizlik kararı verirken, Korkmaz’ın 14 gün daha tutuklu kalacağı ve ardından Wels’te hakim karşısına çıkacağı öğrenildi. Duruşmanın ardından, Sezgin Baran Korkmaz’ın mahkeme binasının arka kapısından çıkarıldığı belirtildi.

Bu arada Yargıtay 7. Daire üyesi Tekman Savaş Nemli’nin, Sezgin Baran Korkmaz hakkında “Kara para aklama” soruşturmasının başladığı günlerde Ankara’da yemekte çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafa yansıyan görüşmeden 3 ay sonra Sezgin Baran Korkmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı ile mal varlığına tedbir konulması ve yurtdışına çıkış yasakları kaldırıldı.





TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI EURO 2020'DEN HEZİMET İLE DÖNÜYOR

Türkiye Millî Futbol Takımı, EURO 2020'deki son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve 0 puan ile turnuvaya veda etti.





Turnuvada 3 maçta toplam 8 gol yiyen Millî Takım'ın şampiyonadaki tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.





A Milli Futbol Takımı, 1954 yılından bu yana katıldığı büyük turnuvalar arasında en kötü performansını EURO 2020'de gösterdi.









Avrupa Basınında , Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 yenilerek Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan (EURO 2020) elenmesine sayfalarında yer verdi.

İngiliz Times Gazetesi , Türkiye'nin EURO 2020 öncesi sürpriz yapabilecek bir takım olarak görüldüğünü ancak performansıyla şu ana kadar turnuvanın en etkisiz takımı olduğunu yazdı.

Almanya'nın en yüksek tirajlı haftalık spor dergisi Sport Bild'in internet sitesinde, Türkiye'nin İsviçre'ye 3-1 mağlup olduğu maçın ardından yapılan yorumda, "Türkiye şampiyonadan rezil olarak ayrılıyor" ifadesi kullanıldı.

UZUN SÜREDİR VİDEO YAYINLAMAYAN SEDAT PEKER'DEN YENİ VİDEO





Sedat Peker, günler süren sessizliğini bozdu. Youtube kanalında 10. videoyu yayınlayan Sedat Peker sözlerine, “Bazı arkadaşlarımız benim öldüğüm ya da cezaevinde olduğum yönünde şeyler söylemişler. Bu paylaşımları da başkalarının benim adına yaptığını söylemişler. Bu vesileyle bu kısa videoyu çekme zorunluğu hissettim” diyerek başladı.

Video çekmeme konusunun kendi fikri olmadığını söyleyen Peker, “Uluslararası güvenlik riski diye bir şey varmış. Ben kırmız şeydeymişim. Yani suikast yapılabilme riskinde en üst noktadaymışım. Bu sebeple video çekmem konusunda bulunduğum ülkenin kanunları gereği veya dünyadaki uygulamada bu yöndeymiş. Ancak ben kafa karışıklıkları olduğu için dostlarımız, kardeşlerimiz veya bizden gıcık kapan insanların böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundum. Bu videoyu yayınlamamla ilgili olur çıktı” dedi.

Verdiği sözden dönmeyeceğini hatırlatan Peker, “Ben akdimden dönmem kardeşlerim. Sizin de dönmeyeceğini biliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz, çok keyifli anlar yaşayacağız. Hepsini deli edeceğim. Size söz verdiğim gibi vallahi de billahi de deli edeceğim. Benim için endişelendiğinizi biliyorum, benim için endişelenmeyen ufak çocuklarım için endişelenenlerin olduğunu da biliyorum. Çocukken hayaller kurardım. Bir hamakta yatarken hayallerimi melteme göre ayarlarken maalesef hayat bana kasırga ve fırtına olarak geldi. Gönlünüz rahat olsun! Kendimizi de sevdiklerimizi de ailemizi de koruyabilecek kadar cesaret sahibiyiz ve akıl sahibiyiz” diye konuştu.