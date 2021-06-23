İşte Bugünün önemli gelişmeleri

KISITLAMALAR KALKIYOR, MÜZİK HARİÇ...





Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında pandemi tedbirlerindeki değişiklikleri duyurdu. 1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılacağını belirten Erdoğan, bu tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini, şehirlerarası seyahat ve şehiriçi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da son ereceğini ifade etti. Müzikle ilgili sınırlamanın 24.00'e çekildiğini açıklayan Erdoğan, kararı "Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" sözleriyle savundu.





SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN ABD'DEKİ İDDİANAMESİ ORTAYA ÇIKTI

Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de hazırlanan iddianame üzerindeki gizlilik kararı kalktı.15 sayfalık iddianame, Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasına gerekçe olarak gösteriliyordu

İddianamede Korkmaz'ın, Türkiye ve Lüksemburg'daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığı iddia ediliyor. Korkmaz ve işbirlikçilerinin, "yolsuzluk yoluyla elde edilen gelirlerle aklanan paraları Borajet havayolu şirketini, Türkiye ve İsviçre'de otelleri, Queen Anne adlı bir yatı, İstanbul'da Boğaz'da bir villa ve apartman dairesini satın almak için kullandıkları" iddia ediliyor.





Korkmaz'a para transferiyle dolandırıcılık yapmaktan 10 ayrı suçlama yöneltildi.





İddianamede geçen dikkat çeken detaylardan biri de “büyükbaba” kod isimli bir hükümet yetkilisi. Korkmaz’ın Kingston kardeşleri, kod ismi “büyükbaba” olan, savcılığın ismini ve hangi ülkede olduğu belirtmediği bir hükûmet yetkilisiyle olan sağlam ilişkileri sebebiyle koruyacağını, “büyükbaba’nın” gücünden dolayı kendilerine hiç kimsenin dokunamayacağını belirttiği iddia edildi. Savcılar

Korkmaz’ın Kingston kardeşleri korumak için 6 milyon dolar aldığı iddia etti l

İddianamede ayrıca, kara para aklama yoluyla elde edildiği öne sürülen taşınır ve taşınmaz mülklere el konulması talebi var.





ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hâkim karşısına çıktı. Susma hakkını kullanan ve Türkiye'ye iade edilmek istediğini söyleyen Korkmaz'la ilgili yetkisizlik kararı verildi. Korkmaz'ın nerede yargılanacağına 14 gün sonra karar verilecek.





KORKMAZ’IN ABD’DEKİ İDDİANAMESİNE EKİM ALPTEKİN DE GİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazinesi’nin vergi kaçakçılığı yapılarak organize bir şekilde dolandırılarak, dolandırıcılıktan elde edilen gelirin Türkiye’de aklanması suçlanmasıyla ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz‘ın iddianamesinde Ekim Alptekin’e de yer verildiği ortaya çıktı.





ABD’de kabul edilen iddianameye göre Korkmaz’ın ABD’de dolandırıcılıktan elde ettiği parayı aklamak için Alptekin’in banka hesapları da kullanıldı. Bu çerçevede iddianamede Alptekin’in banka hesabından yapılan para transferlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verildi.





İddianamede ayrıca Alptekin’le, ABD’li Ermeni asıllı organize suç örgütü lideri Levon Termendzhyan arasında da bir ilişki kurularak şu ifadeye yer verildi: “Korkmaz, Haziran 2015’te Alptekin Yılmaz aracılığıyla Levon Termendzhyan’a 20 milyon dolarlık kredi vermek için kendi parasını kullandığını yalan bir şekilde ifade etti.”





Ekim Alptekin, Amerikan basınında 2017 yılında çıkan bazı haberlerde, ABD bazı isimlerle işbirliği yaparak Fetullah Gülen'i Türkiye'ye kaçırma girişimlerinde bulunmakla suçlanmıştı.









SÜLEYMAN ÖZIŞIK YENİ SKANDALI İTİFAR ETTİ





Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık, tepki çeken bir itirafta bulundu.





Özışık, OHAL Komisyonu'na ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bazı dosyalar ilettiğini söyledi. 18 Haziran 2020'de katıldığı bir yayında konuşan Özışık, "Ben gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL Komisyonu'na, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm" dedi. Bu kişilerin incelemeye tabi tutulduğunu ifade eden Özışık "Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı, hepsi görevlerine iade edildi" ifadelerini kullandı.





Özışık'ın açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

HK’lı Cemal Yıldırım, Özışık’ın yaptığı açıklamayı ‘borsa itirafı’ olarak değerlendirdi. Yıldırım, “10.000 kişi iade edildi. Kaç binini sen götürdün. Borsa itirafı” ifadesini kullandı.





Akademisyon Keram Altıparmak ise, “Adam binlerce dosya götürdüm, hepsi de aklandı diyor. Zaten OHAL Komisyonundan çıkan olumlu karar sayısı 14072. Demek yarısı Özışık kararıymış. Bu durumda tüketilmesi gereken hukuk yolları: a. Süleyman Özışık-Süleyman Soylu-OHAL Komisyonu b. Süleyman Özışık-OHAL Komisyonu.” dedi.





Eski Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Avukat Mehmet Ruşen Gültekin, konuya ilişkin hukukta böyle bir yolun olmadığını söyledi. Gültekin, "Böyle bir yöntem yargıyı etkileyemeye teşebbüs gibi anlaşılır" ifadelerini kullandı.





AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ'NDEN TÜRKİYE'Yİ ETKİLEYECEK KARAR









Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, görevlerini yerine getirirken yaptıkları açıklamalardan dolayı yargısal süreçle karşı karşıya kalan seçilmiş politikacıların "siyasi tutuklu" olarak kabul edilmesi ve serbest bırakılmasını öngören bir karar tasarısını görüşerek kabul etti.





Özellikle İspanya'daki Katalan milletvekillerine odaklanan tartışmalar, Türkiye'yi ve halen tutuklu olan ve AİHM tarafından serbest bırakılması yönünde karar alınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da kapsadı.





Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda uzun süren tartışmaların ardından karar 28'e karşı 70 oyla kabul edildi, 12 milletvekili de çekimser kaldı. Oylamaya katılan CHP ve HDP’li üyeler "evet" , AKP, MHP ve İYİ Parti’li vekiller ise "hayır" oyu kullandı.





Siyasetçilerin, halka açık konuşmalarında dile getirdikleri görüşlerinin "şiddet içermediği" sürece yasal kovuşturma konusu olamayacağı belirtilen raporda, Türkiye'de yargı bağımsızlığını sağlayacak adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Kürt sorununa ilişkin açıklamada bulunan seçilmişlerin "sistematik olarak" yargı karşısına çıkartılmasına da son verilmesi gerektiği kaydediliyor





YILMAZ ÖZDİL İLE UĞUR DÜNDAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI





Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, ABD’nin talebiyle Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye'de televizyon kanalı kurdurduğuna dikkat çekti ve bunun Artı 1 kanalı olduğu iddiaları gündeme geldi.





Yılmaz Özdil, Twitter’dan "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK’nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD’de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!” diye yazdı.





Bunun üzerine Artı 1’de bir süre ana haber bülteninde yorumculuk yapan gazeteci Uğur Dündar’dan Özdil’e sert tepki geldi.





Dündar, Tele1 programında Yılmaz Özdil için “Cenazeme bile gelme. Sen artık değersiz Yılmaz'sın. Biri Yılmaz hakkında böyle bir şey söylese git işine derim. Daha da üstelerse çakarım. Dostluklar bu kadar kolay harcanmamalı. Yılmaz’a yazıklar olsun. Benim için bitti artık” dedi.

Kurucusu Tuncay Mollaveisoğlu olan Artı1 TV, 23 Nisan 2013'te test yayınına başlamış, 29 Nisan 2013'te de düzenli yayına geçmişti. Ancak kanal mali kriz nedeniyle bir süre sonra kapanmıştı.





40 İLDE CADI AVI

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmada 33'ü muvazzaf, 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ya da kontörlü sabit hat ile görüşmeleri olduğu gerekçesiyle 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı hakkında gözaltı kararı verilen isimlere yönelik çalışma başlattı.









Gözaltı kararı verilenlerin 19'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46’sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 33’ü muvazzaf 95 asker ile 34’ü askeri okullarla ilişikleri kesilen öğrenci ve 2 sivil olduğu öğrenildi.





Gözaltı kararı olanlardan 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 3'ünün binbaşı, 6'sının yüzbaşı, 15’inin üsteğmen, 3’ünün teğmen, 57’sinin astsubay ve 6’sının uzman çavuş rütbesinde olduğu belirtildi.





Operasyon 40 ilde sürdürülüyor.