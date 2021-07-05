İşte Bugünün önemli gelişmeleri

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KIRGIZİSTAN'DA KAÇIRILAN ORHAN İNANDI'NIN EŞİ TEK KİŞİLİK PROTESTO BAŞLATTI









Bir ay önce Bişkek’te kaçırılan Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, tek kişilik protesto başlattı. İnandı, Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov’un Saray’a giderken kullandığı güzergahta her gün bir saatlik protesto gerçekleştirecek.





Reyhan İnandı, eşi ve Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı’nın bulunması için tek kişilik protesto başlattı. Reyhan İnandı, aldığı protesto kararı gereğince her sabah Devlet Başkanı Sadır Caparov’un makamına giderken geçtiği bir yerde, kendi başına ve elindeki pankartla bir saat bekleyecek. Bu protestonun Caparov için sembolik bir önemi de var. Caparov cezaevine konulduğu zaman eşi de 3 ay civarında aynı protestoyu yapmıştı.

Diğer yandan Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a seslenerek, eşinin kaçırılmasının üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatmış ve yardım istemişti. Reyhan İnandı, yardım çağrısında; “Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı saygıdeğer Sadır Caparov Beyefendi! Ben Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı, size başvurmaya mecbur kaldım. Bugün Orhan bey kaçırılalı tam 1 ay oldu.

Şimdiye kadar onun nerede olduğu, kimin elinde olduğu, sağlığı ile ilgili hiçbir bilgi yok. 4 çocuğumla gece-gündüz uyumadan bekliyoruz. Belirsizlikte beklemek – ölümden daha betermiş.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFA BİLMECESİ





Eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, gece yarısı attığı tweetle ‘kulis bilgisi’ paylaştığını iddia ederek, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini ileri sürdü.





İşbaşaran, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Soylu’nun ardından İçişleri Bakanı olması için ‘iki isim önerdiğini’ de ifade etti.

Gece saatlerinden bu yana Soylu’nun istifa ettiği yönünde tartışmalar sürerken, bakanlıktan yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından dikkat çeken paylaşım... yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu başkanlığında bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" denildi.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU ANAYASA MAHKEMESİ KARARINA RAĞMEN 4 GÜNDÜR ESİR





Vekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı vermesine rağmen hâlâ tutuklu.

HDP, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen serbest bırakılmayan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti başlattı.





Nöbet eylemine müdahale eden polis, aralarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişiyi gözaltına alındı.

Nöbet eylemine müdahalenin ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, ''AYM kararına rağmen bırakılmayan vekilimiz Ö.Faruk Gergerlioğlu için Sincan Cezaevi önünde yapacağımız açıklamamıza saldırı gerçekleşti. Aralarında Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. Saldırılar mücadelemizi engelleyemez'' ifadeleri kullanıldı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ'IN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

ABD’nin talebiyle Avusturya’da yakalanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, Wels Bölge Mahkemesi’nde gizli duruşmada hâkim karşısına çıktı.

Basın mensuplarının alınmadığı gizli duruşmada, Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Türkiye’nin Korkmaz ile ilgili iade talebi ise bugünkü duruşmada gündem edilmedi. Korkmaz’ın iadesi ABD tarafından da isteniyor ve bu konu, bir üst mahkeme tarafından değerşendirilecek.

ABD’de Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez tarafından 133 milyon dolarlık kara parayı akladığı iddia edilen Korkmaz hakkında, toplamda 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Korkmaz'ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bunun kabul edilmemesi halinde ise Türkiye'ye iade edilmeyi isteyeceğinin öğrenildiğini duyurmuştu.

BREZİLYA'DA TESLİM OLAN 'TOSUNCUK' MEHMET AYDIN'IN SORGUSU SÜRÜYOR









Çiftlik Bank vurgunuyla yaklaşık 511 milyon lirayla ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu’na teslim olmuştu.





Brezilya’dan Türkiye'ye getirilen Aydın'ın ilk sorgusu havalimanında yapıldı.

Daha sonra İstanbul Emniyetine getirilen Aydın , Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’de sorgusu devam ediyor.

Mehmet Aydın “Neden teslim oldun?” sorusuna, “Çok zorlandım. Ailemle büyük sorunlar yaşadım, ayrılma noktasına geldim. Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum” yanıtı verdi. Aydın, yanında alacaklılar listesini de getirdiğini belirtti.

İlk ifadesinide bu açıklamayı yapan Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da verilen 'sınır dışı kararı' üzerine teslim olmak zorunda kaldığı iddia edildi. Aydın'ın yurt dışı hesaplarında hâlâ 100 milyon liraya yakın parasının bulunduğu ifade edildi.

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile on binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın, Brezilya’da hakkında verilen ‘sınır dışı kararı’ üzerine teslim olmak zorunda kaldığı ileri sürüldü.

TÜRKİYE'DE ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTTI





Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,55, yurt içi üretici fiyatları yüzde 25,38 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,94, Yİ-ÜFE yüzde 4,01 artış kaydetti.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 22,04, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 42,89 artış gösterdi.

Yllık enflasyonun yüzde 16,97 düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Açıklanan enflasyon verileri sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşüp talep ettiği faiz indirimi ise zora girdi. Erdoğan katıldığı bir tv programında faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu belirterek, bu konuda Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ise faizlerin düşürülmesi için enflasyonun düşmesini şart koşmuştu.